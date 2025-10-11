Chủ đề nóng

Xã hội
Vùng đất cửa ngõ Tuyên Quang "thay da đổi thịt"

Với tiềm năng, lợi thế thuận lợi về giao thông, khí hậu, đất... cùng định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và thu hút đầu tư, xã Nhữ Khê (tỉnh Tuyên Quang) đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới canh tác, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình của Nhà nước phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Video: Thôn tái định cư Cây Thị, xã Nhữ Khê (Tuyên Quang) nhìn từ trên cao.

Cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư

Năm 2003, vì dòng điện ngày mai của tổ quốc, hàng chục hộ dân ở thôn Song Long, xã Thuý Loa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (cũ) đã nhường đất để xây dựng công trình thủy điện thuỷ điện Tuyên Quang chuyển về xã Phú Lâm (huyện Yên Sơn cũ) nay là phường Mỹ Lâm.

Năm 2007, người dân chuyển đến tái định cư tại thôn Cây Thị, xã Nhữ Khê. Sau hơn 20 năm chuyển đến nơi ở mới, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân nơi đây đang từng bước vươn lên.

Những ngôi nhà xây mới khang trang mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ là những ấn tượng ở thôn tái định cư Cây Thị hôm nay.

Thôn tái định cư Cây Thị, xã Nhữ Khê (Tuyên Quang) nhìn từ trên cao hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhớ lại ngày đầu, cũng như các hộ khác trong thôn, khi chuyển về thôn tái định cư này, gia đình anh Giàng A Lềnh, được giao đất ở và đất sản xuất. Với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân sở tại, gia đình anh Lềnh đã đầu tư trồng chăm sóc 5.000 m2 cây keo, bạch đàn và được Nhà nước hỗ trợ bò giống nuôi.

Anh Lềnh chia sẻ: Đầu năm 2024, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò giống để nuôi phát triển kinh tế gia đình. Hiện đàn bò đã chửa, dự kiến cuối năm nay sẽ đẻ 2 con, giúp gia đình có thêm thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Giàng A Lềnh, thôn tái định cư Cây Thị, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang được Nhà nước hỗ trợ bò giống sinh sản để chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Còn anh Giàng A Sỹ, khi chuyển đến điểm tái định cư còn đang ở cùng bố mẹ, sau khi lập gia đình và tách hộ, anh Sỹ được bố mẹ chia cho ít đất ở, đất trồng lúa, rau.

Năm 2020, nhận thấy nuôi bò mang lại giá trị kinh tế cao, ít dịch bệnh, anh Sỹ đã vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn (cũ) để trồng cỏ voi, mua bò giống chuyển sang nuôi bò nhốt chuồng theo hướng hàng hoá.

 Nhờ được cán bộ khuyến nông tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, phòng bệnh nên đàn bò sinh trưởng tốt. Hiện anh Sỹ đang duy trì 8 con bò nuôi nhốt chuồng.

Anh Sỹ bảo: Năm 2024, gia đình tôi bán được 4 con bò, thu về 70 triệu đồng. Nhờ đó mà gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, xây được ngôi nhà khang trang; mua sắm đầy đủ các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, vươn lên thoát nghèo.

Anh Giàng A Sỹ, thôn tái định cư Cây Thị, một trong những người tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi bò hàng hoá. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lò A Tài, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Cây Thị, xã Nhữ Khê thông tin: Thôn Cây Thị hiện có 83 hộ dân, trong đó có hơn 30 hộ dân thuộc diện di dân tái định cư. Đây là thôn còn nhiều khó khăn nhất của xã Nhữ Khê, với 24 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.

Bà con về nới ở mới được Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch, kênh mương thuỷ lợi, đường bê tông đi vào khu sản xuất nên giờ thuận lợi lắm.

Đặc biệt là đầu năm 2024, thôn Cây Thị còn được hỗ trợ 32 con bò giống sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, với 4 con bê non đã chào đời, là động lực lớn để bà con tiếp tục xóa nghèo, vươn lên làm giàu.

Nhữ Khê thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân

Nhữ Khê là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Nhữ Khê, Nhữ Hán và Đội Bình (thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũ). Sau sáp nhập, xã Nhữ Khê có diện tích gần 60 km², với dân số gần 22.000 người, gồm 36 thôn, xóm và 1 khu dân cư trong Nhà máy Z129. Thu nhập bình quân đầu người của xã Nhữ Khê đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2%.
Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nhữ Khê giảm xuống còn khoảng 2%.

Giai đoạn 2020-2025, xã Nhữ Khê đã triển khai Dự án liên kết nuôi trâu, bò, lợn sinh sản, hỗ trợ tổng cộng 235 con gia súc từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính là chìa khóa để Nhữ Khê để giúp bà con có thêm thu nhập từ chăn nuôi, giảm nghèo bền vững.

Cuộc sống mới người dân xã Nhữ Khê (Tuyên Quang) đang từng ngày đổi thay. Ảnh: Mùa Xuân.

Không chỉ tập trung vào phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, với khoảng 173.250 con gia súc, gần 241.200 con gia cầm các loại. Xã Nhữ Khê còn phát huy tối đa tiềm năng nông nghiệp. Hiện xã duy trì hơn 360 ha chè, sản lượng trên 3.350 tấn/năm và hơn 160 ha cây ăn quả chủ yếu là bưởi da xanh, bưởi đường lá nhăn...

Với những đồi chè xanh mướt, Nhữ Khê còn có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng trong tương lai không xa.

Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền xã Nhữ Khê phối hợp với Ban Quản lý dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang đầu tư hệ thống tưới chè tự động cho 40 ha và thay thế chè già cỗi bằng giống chè PH chất lượng cao trên diện tích 20 ha, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả vượt trội.

Mô hình trồng áp dụng công nghệ tưới phun tại thôn 5, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lê Văn Tới, thôn 5, xã Nhữ Khê (Tuyên Quang) chia sẻ: Nhờ được hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới phun tự động đã giúp nâng cao năng suất cây chè lên rất nhiều. Riêng vụ năm nay, gia đình tôi đã thu hoạch được khoảng 20 tấn chè búp tươi, thu về 80 triệu đồng.

Với lợi thế "vị trí vàng" về giao thông, nằm trên trục cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ và Tuyên Quang – Hà Giang, kết nối với Quốc lộ 2 và 2D, là cơ hội giúp Nhữ Khê thành "cửa ngõ liên kết" vùng Đông Bắc. Đây là lợi thế vô cùng lớn để địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Nông dân xã Nhữ Khê có thu nhập ổn định nhờ phát triển trồng cây chè. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Thời gian qua, xã luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào thâm canh, sản xuất và chăn nuôi. Đồng thời, xã khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ.

Để tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, xã Nhữ Khê khuyến khích người dân mở 6 cơ sở may tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 250 lao động là người trong hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương, với thu nhập bình quân đạt 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các dự án đang được đầu tư lớn, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng như: sân golf Mimosa, khu dân cư sinh thái Mimosa, khu đô thị An Mỹ Hưng, cụm công nghiệp Nhữ Khê... không chỉ góp phần thay đổi diện mạo địa phương mà còn hứa hẹn tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho người lao động.

Mô hình chè áp dụng tưới phun tự động mang lại năng suất cao hơn cho người dân xã Nhữ Khê (Tuyên Quang). Ảnh: Mùa Xuân.

Bằng việc phát huy những lợi thế sẵn có cùng các chính sách thu hút đầu tư, Nhữ Khê đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm phát triển mới quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, đuổi xa cái nghèo và góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

