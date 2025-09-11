Xã đảo Thạnh An, TP.HCM hỗ trợ nông dân làm du lịch cộng đồng



Ông Lê Minh Trường, Phó ban Văn hóa - Xã hội (HĐND xã Thạnh An, TP.HCM) cho biết, xã đang hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng. HĐND xã đang giám sát nội dung này để có chủ trương phát triển.

Khi dân miền biển làm du lịch cộng đồng

Xã đảo Thạnh An nằm cách trung tâm Cần Giờ, khoảng 8 km về phía Bắc, có vị trí địa lý như sau: Phía Đông giáp xã Mỹ Xuân, Phú Mỹ, xã Tân Phước, xã Phước Hòa, TP.HCM theo sông Thị Vải và sông Cái Mép đến cửa Cái Mép đổ ra biển Đông; Phía Tây giáp xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM theo sông Đồng Tranh và giáp xã Long Hòa, TP.HCM theo sông Lòng Tàu; Phía Bắc giáp xã Phước An, tỉnh Đồng Nai theo Tắc Cua, sông Gò Gia, Tắc Ông Cò; Phía Nam giáp biển Đông và xã Cần Thạnh, TP.HCM theo sông Lòng Tàu đến cửa Cần Giờ đổ ra biển Đông.

Diện tích tự nhiên là 13.131,18 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp: 7.538,44 ha (chiếm 57,41%); Đất phi nông nghiệp: 5.208,76 ha (chiếm 39,67%); Đất chưa sử dụng: 383,98 ha (chiếm 2,92%), với 1.214 hộ/4.928 nhân khẩu; dân cư đa số sống tập trung tại trung tâm xã (thuộc ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình), số còn lại sống phân bố rải rác tại ấp Thiềng Liềng và số nhỏ sống ở 02 khu vực Ba Giồng và Cán Gáo.

Đông đảo du khách tham quan xã đảo Thạnh An. Ảnh Trần Thế.

Thạnh An là xã duy nhất của TP.HCM không sáp nhập. Giao thông kết nối giữa xã đảo Thạnh An với bên ngoài là đường thủy nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa, bão, ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào xã đảo, người dân chủ yếu hành nghề khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn xã Thạnh An giai đoạn 2021 - 2025, kết hợp triển khai thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng thế mạnh rừng, biển, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản, diêm nghiệp, dịch vụ - du lịch.

Chính quyền xã Thạnh An đã có những chủ trương hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh Trần Thế.

Để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, xã đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Thiềng Liềng (Hợp tác xã Thiềng Liềng) vào năm 2022 với 15 thành viên và hoạt động hiệu quả theo đúng Luật Hợp tác xã. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất, tiêu thụ muối, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ muối và dịch vụ du lịch.

Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch

Về phương hướng, giải pháp thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân trong thời gian tới, UBND xã Thạnh An cho biết, sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Thiềng Liềng, nâng cao đóng góp của kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế tại xã, giảm nghèo một cách bền vững, tạo thêm việc làm mới và bảo vệ môi trường.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025”.

Du khách trải nghiệm làm muối tại làng nghề. Ảnh Trần Thế.

UBND TP xác định mục tiêu đề án nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, ý nghĩa và vai trò của du lịch nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề nông thôn, sản phẩm đặc trưng khu vực (sản phẩm OCOP), góp phần nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, quảng bá, kết nối thị trường cho sản phẩm chủ lực đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, phát triển đa dạng chủng loại quà lưu niệm do chính người nông dân làm ra trong việc kết hợp lồng ghép trong chương trình du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái trên địa bàn TP.

Ngoài ra, kịp thời phổ cập một số kiến thức cơ bản về du lịch cho cán bộ, hội viên, nông dân; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ người nông dân tham gia làm du lịch nông nghiệp phù hợp với định hướng phát triển du lịch trên địa bàn TP, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ ở xã Thạnh An. Ảnh Trần Thế.

Hiệu quả về kinh tế là tăng thu nhập cho cán bộ, hội viên nông dân so với sản xuất nông nghiệp truyền thống trước đây thông qua việc tạo những nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và thực hiện chương trình, chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp của TP theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, mô hình sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ gắn kết thị trường nông sản ở nông thôn với những sản phẩm làng nghề truyền thống, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước đến với TP.

Đồng thời, giúp cho người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có phương pháp, kỹ năng xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn chất lượng cao, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của TP.