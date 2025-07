Sáng 24/7, Đảng bộ xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú, (TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk có sự tham dự của 120 đại biểu, đại diện cho hơn 900 đảng viên toàn xã.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hòa Phú, (thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020–2025 và đề ra phương hướng phát triển trong những năm tới, với mục tiêu đưa Hòa Phú trở thành đô thị công nghiệp hiện đại vào năm 2035.

Xã Hòa Phú mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ gồm: xã Hòa Phú, Hòa Khánh và Hòa Xuân, với diện tích tự nhiên hơn 109km², (chiếm khoảng 1/3 diện tích TP Buôn Ma Thuột cũ), dân số gần 50.000 người.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, kinh tế xã tăng trưởng khá, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực. Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2024. Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2021–2025 hơn 263 tỷ đồng.

Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được nhân rộng, đặc biệt trong lĩnh vực cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, rau màu… Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn. Hạ tầng nông thôn, giao thông, điện, nước, trường học, cơ sở y tế được đầu tư đồng bộ.

Sản phẩm nấm linh chi Thành Đồng đạt OCOP 4 sao của xã Hòa Phú mới, (thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Hiện toàn xã có hơn 100 doanh nghiệp và hơn 1.260 hộ kinh doanh cá thể, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. 15/15 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr bước đầu có chuyển biến tích cực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động hiệu quả; công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hòa Phú xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là cơ bản hình thành hạ tầng đô thị công nghiệp hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2035 trở thành đô thị công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Hòa Phú, thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với đó, xã Hòa Phú đặt mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương tự chủ ngân sách thường xuyên đạt 70%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 80%, và cơ bản không còn hộ nghèo.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý khác như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp – Thương mại, dịch vụ – Nông nghiệp; trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm gần 43%; Tăng thu ngân sách bình quân 14%/năm, xử lý hồ sơ hành chính trực tuyến đạt từ 85% trở lên;

Phát triển 500 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, xây dựng quảng trường, công viên và 200 căn nhà ở xã hội; Đảm bảo tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt trên 90%, thu gom – xử lý 100% rác thải rắn, rác thải nguy hại.

Ngoài ra, xã cũng đặt mục tiêu xây dựng mô hình khám chữa bệnh trực tuyến, mở rộng thư viện số trong trường học, đảm bảo 100% trường mầm non và tiểu học có bếp ăn bán trú, xây dựng thôn, buôn thông minh và hoàn thiện quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phù hợp với định hướng phát triển vùng.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, xã Hòa Phú mới xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp hiện đại, tập trung lập và thực hiện quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trung tâm logistics, cảng cạn ICD và thu hút đầu tư vào chế biến nông sản xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng…

Thứ hai, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, cải cách hành chính sâu rộng, đồng thời thí điểm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ ba, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm cán bộ, công chức và lao động kỹ thuật phục vụ các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch. Đặc biệt, chú trọng đào tạo nghề, kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong sản xuất – chế biến – dịch vụ.

Ông Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, ông Hưng ghi nhận những thành quả đáng khích lệ từ quá trình sáp nhập 3 xã Hòa Phú – Hòa Khánh – Hòa Xuân. Hệ thống chính trị được kiện toàn, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, chương trình nông thôn mới nâng cao được hoàn thành, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Ông Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

"Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là đánh giá khách quan kết quả nhiệm kỳ 2020–2025, xác định rõ nguyên nhân hạn chế, đề ra những giải pháp đột phá, phù hợp với thực tiễn để tạo nền tảng vững chắc đưa xã Hòa Phú phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành đô thị công nghiệp hiện đại vào năm 2035”, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú khẳng định.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Buôn Ma Thuột, (cũ) tỉnh Đắk Lắk có 5 phường và 1 xã bao gồm: phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, phường Ea Kao và xã Hòa Phú.