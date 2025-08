Nền tảng vững chắc và những thách thức phát triển NTM

Theo ông Tạ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, tỉnh An Giang đơn vị hành chính mới được hình thành từ việc sáp nhập ba địa phương: xã Khánh Bình, xã Khánh An và thị trấn Long Bình (thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang cũ). Sự kết hợp này mang lại một nền tảng NTM khá vững chắc.

Ông Tạ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình. Ảnh: Hồng Cẩm

Trước sáp nhập, xã Khánh Bình (cũ) đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019 và xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu NTM nâng cao vào cuối năm 2024, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Tương tự, xã Khánh An (cũ) cũng đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016, được huyện An Phú, tỉnh An Giang (cũ) chọn xây dựng NTM nâng cao lộ trình 2025-2030. Thị trấn Long Bình(cũ), với định hướng phát triển đô thị, bổ sung thêm yếu tố năng động cho đơn vị mới.

"Việc các đơn vị hành chính liền kề, có đặc điểm địa hình, dân cư, sản xuất và văn hóa tương đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế một cách đồng bộ. Hệ thống cơ sở vật chất công cộng sẵn có cũng được tận dụng và điều phối hiệu quả, giúp xã Khánh Bình mới có thể tiếp tục phát triển mà không gặp nhiều trở ngại về cơ sở vật chất ban đầu", ông Tạ Văn Khương chia sẻ.

Tuy nhiên, là một xã nông nghiệp với xuất phát điểm thấp, Khánh Bình vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hạ tầng còn chậm phát triển, đời sống người dân còn khó khăn, và nhu cầu về nguồn lực, đặc biệt là vốn, để đạt các tiêu chí NTM là rất lớn.

Trụ sở UBND xã Khánh Bình (mới). Ảnh: Hồng Cẩm

Tình trạng thiếu lao động thường xuyên, khó khăn trong việc vận động người dân tham gia học nghề do hạn chế về kinh phí hỗ trợ, cũng như một số chỉ tiêu NTM chưa thật sự bền vững (như tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, BHYT, cảnh quan, an ninh trật tự) đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và người dân. Đặc biệt, là địa bàn biên giới, Khánh Bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Giải pháp đồng bộ, phát huy nội lực

Để tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, ông Tạ Văn Khương cho biết, xã Khánh Bình sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Đó là Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã trong công tác duy trì, giữ vững xã NTM nâng cao và xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Cán bộ đị phương thăm mô hình trồng xoài keo của thành viên HTX Nông nghiệp Long Bình. Ảnh: CTV

UBND xã xây dựng Kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chi tiêu xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình cụ thể, đồng thời thường xuyên rà soát kiện toàn thành viên Ban Quản lý xây dựng NTM của xã, ban hành Quyết định phân công cho từng phòng, ban, từng cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu góp phần hoàn thành tốt công tác triển khai và thực hiện nội dung Kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa bền vững, sẽ được tăng cường. Đảng ủy xã cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã NTM để đôn đốc việc thực hiện.

Xoài keo, điểm sáng kinh tế biên giới

Ông Tạ Văn Khương cũng cho biết, một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế của Khánh Bình hậu sáp nhập là cây xoài keo. Với tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã là 1.088,4ha, trong đó hơn 1.000ha là cây ăn trái, chủ yếu là xoài keo, đây được xem là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao.

Xã Khánh Bình có tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã là 1.088,4ha, trong đó hơn 1.000ha là cây ăn trái, chủ yếu là xoài keo. Ảnh: Hồng Cẩm

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Long Bình, một đơn vị tiêu biểu trên địa bàn, xoài keo của HTX đã được công nhận đạt chứng nhận OCOP 3 sao từ năm 2021 và canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên diện tích hơn 150ha.

Năm 2024, HTX này đã xuất khẩu thành công lô xoài keo đầu tiên 18 tấn sang Hàn Quốc và duy trì xuất khẩu sang các thị trường khác. HTX cũng liên kết với Công ty Antesco để tạo vùng nguyên liệu xoài keo phục vụ chế biến, thúc đẩy chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu.

Ông Huỳnh Thanh Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Bình, phấn khởi chia sẻ: "Những năm gần đây, xoài keo trồng trên địa bàn xã đã mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân, trung bình mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều lần so với trồng lúa".

Ông Minh cho biết, năm 2024 HTX xuất khoảng 700 tấn xoài keo sang thị trường Hàn Quốc với giá 20.000kg/kg. Theo kế hoạch năm 2025, THX mở rộng thêm 2 thị trường là Nhật và EU nên sản lượng tăng lên khoảng 1.000 tấn và 6 tháng đầu năm HTX đã xuất 300 tấn, cũng với giá 20.000đ/kg.

Ông Minh chia sẻ thêm, đối với thành viên HTX được bao tiêu đầu ra, HTX mua với giá ổn định. 2 năm gần đây giá xoài tương đối ổn định từ 13.000-15.000đ/kg, trừ chi phí nông dân có lời từ 5.000-7.000đ/kg. Còn đối với nông dân không phải là thành viên, HTX sẽ mua theo giá thị trường và từ đầu năm đến nay giá xoài keo thị trường không ổn định, có thể dao động từ 3.000-10.000đ/kg (tùy từng lúc-PV).

Xòai keo HTX Nông nghiệp Long Bình đã xuất khẩu đi thị trường nhiều nước. Ảnh: Hồng Cẩm

Hiện HTX Nông nghiệp Long Bình đã và đang xây dựng mã vùng trồng, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu độc quyền, đồng thời chuyển tải giá trị "Chúng ta là người sản xuất, chúng ta là người tiêu dùng" đến thành viên và người dân. Nhờ đó, HTX đã chinh phục được các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

“Trong thời gian tới xã Khánh Bình mới sẽ tăng cường chỉ đạo HTX Nông nghiệp Long Bình phát huy vai trò, thế mạnh như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển thêm các dịch vụ đa canh để mời gọi các công ty liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm hộ nghèo đa chiều, hoàn thiện hạ tầng môi trường và dịch vụ cộng đồng. Việc củng cố thế mạnh về phát triển kinh tế cửa khẩu, giao thương biên giới với Campuchia cũng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương", Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết.