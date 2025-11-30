Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nguyễn Tình Chủ nhật, ngày 30/11/2025
Nông thôn mới số ở Nghệ An đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nghi Lộc trước đây) có những thôn, xóm thông minh, hiện đại. Khách đến đường làng chỉ cần quét mã QR là ra tên từng hộ gia đình tìm nhà dễ dàng.
Nông thôn mới số ở xã Trung Lộc, nhà văn hóa xóm phủ sóng wifi miễn phí để người dân tha hồ lên mạng

Chương trình nông thôn mới đang tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ ở các làng quê tại tỉnh Nghệ An.

Diện mạo nông thôn đang dần được thay đổi theo hướng khang trang, sạch sẽ trở thành những làng quê đáng sống, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Nhiều xã, phường ở Nghệ An đã có thôn, xóm thông minh, hiện đại. Điển hình trong số đó là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nghi Lộc trước đây).

Xã Trung Lộc được thành lập sau khi sáp nhập 4 xã cũ gồm: Nghi Quang, Nghi Thuận, Nghi Long và Nghi Xá. Ngay sau khi thành lập xã Trung Lộc đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức hành chính.

Chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành nhanh chóng đáp ứng các điều kiện thực tiễn. Đến nay, toàn xã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 73/74 nội dung. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai và đạt kết quả khá với 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao .

Xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nghi Lộc trước đây) là một trong những địa phương đang làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới số với thôn, xóm thông minh. Ảnh: N.T
Công tác giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ con giống, tạo công văn việc làm, tham gia phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.  

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số được xã Trung Lộc thực hiện tốt. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong công tác quản lý hành chính.

Cán bộ, công chức tại địa phương có trình độ, sử dụng thành thạo máy vi tính, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc.

Củ hành tăm là một trong những sản phẩm OCOP nổi bật tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Bà con nông dân đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Củ hành tăm cũng được "lên mạng" mở rộng thị trường tiêu thụ giúp bà con nâng cao thu nhập. 

Bà Nguyễn Thị Bích – Phó trưởng phòng kinh tế xã Trung Lộc chia sẻ: “Để xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại, thời gian qua, UBND xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như: máy scan, máy lấy số tự động, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, toàn bộ hệ thống máy được kết nối ổn định, vận hành tốt”.

“Địa phương cũng đã xây dựng hệ thống mạng LAN nội bộ được thiết kế rất khoa học và phù hợp đảm bảo tốc độ Internet hoạt động nhanh chóng và ổn định. Nhờ vậy mà trong giải quyết các thủ tục hành chính giúp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn dễ dàng, nhanh chóng hơn”, bà Nguyễn Thị Bích cho biết thêm.

Ở xã Trung Lộc nhiều thôn, xóm đã có mô hình camera an ninh đầu thu được lắp đặt tại nhà văn hóa các xóm nhằm theo dõi tình hình an ninh nông thôn trong từng khu vực.

Camera an ninh cũng được lắp đặt tại các điểm ngã ba, ngã tư, giao cắt của đường liên xóm, liên xã được kết nối tập trung về văn phòng công an xã do lãnh đạo địa phương và công an xã quản lý nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và TTATGT.

Nhà văn hóa xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ Ân phủ sóng Wifi miễn phí, có đầy đủ bảng thông tin, người dân chỉ cần quét mã QR là có thể truy cập kho dữ liệu cần thiết. Ảnh: N.T

Tại nơi sinh hoạt công cộng như hội trường trung tâm xã, trạm y tế, nhà văn hóa xóm có phủ sóng wifi miễn phí để người dân sử dụng. Đồng thời, địa phương cũng triển khai lắp đặt hệ thống phần mềm phản ánh.

Người dân trên địa bàn có thể sử dụng điện thoại truy cập hệ thống để gửi các phản ánh, kiến nghị của mình về chính sách, thủ tục hành chính, môi trường, giao thông, các hành vi thực hiện không đúng quy định của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính...

Thông qua hệ thống, chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng bộ phận chuyên môn.

Về thôn thông minh ở Nghệ An quét mã QR tìm nhà dễ dàng

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cơ sở kinh doanh về việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, sản xuất UBND xã Trung Lộc đã triển khai tập huấn ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Nắm bắt xu hướng của xã hội, các tổ chức, đoàn thể, các hộ kinh doanh đã nhanh chóng vận dụng các nền tảng xã hội: zalo, facebook, ticktoc trong hoạt động maketing, quảng bá sản phẩm.

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã tiến hành live tream, quay video, đăng tải hình ảnh để giưới thiệu sản phẩm. Từ đó các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của địa phương đã được tăng khả năng tiếp cận, kết nối với nhiều doanh nghiệp, khách hàng, trong cộng đồng mạng trực tuyến.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông nghiệp địa phương đã triển khai lắp đặt phần mềm giám sát tại 5 trạm bơm tưới tiêu từ xa. Phần mềm cho phép điều khiển bật tắt máy bơm nước và các thiết bị khác từ xa.

Đồng thời phần mềm giúp người quản lý có thể hẹn giờ tắt mở tự động, cảnh báo khi lượng nước thấp, hạn chế tình trạng trộm cắp thiết bị và đặc biệt giúp tiết kiệm thời gian, sức lao động của người dân, tiết kiệm năng lượng điện.

Về thôn thông minh Bắc Kim Hòa, khách lạ tới chỉ cần quét mã QR ở bảng đường là có đầy đủ sơ đồ, thông tin những hộ gia đình giúp tìm nhà dễ dàng. Ảnh: N.T
Nhờ việc tiếp cận các dịch vụ thông minh đã góp phần giảm giấy tờ hành chính, chi phí thời gian, chi phí không chính thức của người dân, doanh nghiệp.

Đã có nhiều công dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các thủ tục hành chính không cần đến cơ quan, công sở.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho quan khách khi đến thăm quan, thăm hỏi bạn bè, tại các tuyến đường thôn xóm có bảng chỉ dẫn các tuyến đường, ngõ xóm.

Bảng tên đường có gắn mã QR thể hiện sơ đồ vị trí của các hộ gia đình giúp quan khách, con em xa quê thuận lợi trong việc tìm địa chỉ nhà bạn bè, người thân.

Người dân quét mã QR tại nhà văn hóa xóm để truy cập dữ liệu. Ảnh: N.T

Tại nhà văn hóa xóm Bắc Kim Hòa cơ sở dữ liệu thông tin được xây dựng đồng bộ. Người dân đến nhà văn hóa xóm chỉ cần quét mã QR tại bảng thông tin là có đầy đủ các dữ liệu cụ thể về Ban cán sự xóm, chi bộ, thông tin tổng quan về xóm, hương ước xóm và các chi hội...

Bảng thông tin tuyên truyền kỹ năng số cho người dân cũng được cập nhật tại nhà văn hóa. Đến nhà văn hóa xóm Bắc Kim Hòa, người dân có thể cập nhật các kiến thức về phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, hướng dẫn tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm y tế vào VneID....

Tại phòng điều hành thông minh, UBND xã thông qua hệ thống phần mền camera có thể nhận diện được những người có hành vi vứt rác không đúng quy định. Công an xã quản lý tốt hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn hoặc khi có sự việc xảy ra.

Các hoạt động vệ sinh môi trường, làm giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An luôn được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Ảnh: N.T

Ông Trần Nguyên Hòa – Chủ tịch UBND xã Trung Lộc chia sẻ: “Trong 4 địa phương sáp nhập, thì Xã Nghi Thuận (cũ) là nơi xây dựng thành công mô hình “Xã thông minh” đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An với: camera giám sát an ninh, môi trường, máy bơm nước sản xuất được kết nối máy chủ có hỗ trợ AI để phát hiện, xử lý vi phạm về ANTT, xả thải và sự cố ở các trạm bơm, điều khiển tự động hệ thống chiếu sáng công cộng; điều hành hoạt động chính quyền thông minh; giao tiếp, tiếp nhận, xử lý phản ánh tự động với người dân qua zalo có kết nối với máy chủ và điện thoại của lãnh đạo xã. Hiện, UBND xã đang tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn xã xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, thông minh với trọng tâm là nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn”. .

