Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày

UBND xã Bình Chánh (TP.HCM) vừa triển khai thực hiện Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, cho phép người dân xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Đây là lần đầu tiên chính sách này được áp dụng thống nhất, mang tính thực tiễn cao, giúp “cởi trói” cho nông dân, song cũng đi kèm yêu cầu chặt chẽ nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng xây dựng trái phép.

Xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp - “cởi trói” cho nông dân

Trước đây, mọi công trình trên đất nông nghiệp đều bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến bà con buộc phải dựng chòi tạm, lán tôn, nhà kho tự phát, vừa không an toàn vừa bị xem là vi phạm. Báo Dân Việt từng có loạt bài nêu những khó khăn của người nông dân TP.HCM gặp phải, khi muốn xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp.

UBND xã Bình Chánh cho phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Ảnh minh họa: Q.D

Chính sách mới này của xã Bình Chánh cho phép xây dựng hợp pháp các công trình phụ trợ như: kho chứa nông sản, lán trại bảo quản vật tư, nơi để máy móc, miễn là phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tuyệt đối không dùng để ở hoặc làm công trình dân sinh trá hình.

Theo hướng dẫn của UBND xã Bình Chánh, để được xây công trình, người dân phải đáp ứng đủ năm điều kiện: đất nông nghiệp (trừ đất lúa) đã có giấy chứng nhận; diện tích tối thiểu 500m2; diện tích xây dựng công trình phụ trợ không quá 1% và tối đa 50m2; công trình một tầng cao dưới 5m; kết cấu bán kiên cố, không bố trí cửa hậu, bếp, vệ sinh bên trong để phân biệt rõ với nhà ở.

Ông Trương Thái Ngọc - Chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết, nhằm góp phần phục vụ người dân thực hiện tốt chính sách, tiết kiệm chi phí cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, UBND xã khuyến nghị người dân sử dụng màu nâu đỏ cho mặt ngoài và mái công trình.

Theo quy định của xã Bình Chánh, mỗi công trình được phép tồn tại tối đa 3 năm kể từ ngày được xã chấp thuận. Hết thời hạn, nếu còn nhu cầu, người dân phải làm đơn xin gia hạn. UBND xã sẽ kiểm tra thực tế, đánh giá nhu cầu để xem xét giải quyết. Trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, hoặc đất được chuyển mục đích, chuyển nhượng, người dân phải tự tháo dỡ, không được bồi thường.

Nông nghiệp đô thị đòi hỏi cần có công trình phụ để phục vụ sản xuất. Ảnh: Q.D

Nông dân phấn khởi

Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa lan (ấp 15, xã Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ, trước đây, khi chưa có công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, bà con gặp rất nhiều khó khăn.

"Không có nơi sơ chế, bảo quản nông sản, vật tư và máy móc phải để tạm bợ, mưa nắng dầm dãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm… Nay có nơi làm việc, bảo quản đàng hoàng, chúng tôi như được cởi trói. Có chỗ tập kết nông sản, quy trình sạch sẽ, bà con an tâm đầu tư, nâng chất lượng, tăng thu nhập”, ông Thọ cho biết.

Quy định mới của xã Bình Chánh kỳ vọng giúp nông dân địa phương thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: H.G

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng thừa nhận ban đầu bà con có chút lo ngại vì thời hạn 3 năm khá ngắn, song băn khoăn này đã được giải tỏa khi chính quyền khẳng định việc gia hạn sẽ được xem xét kịp thời nếu công trình thực sự phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Về thủ tục để được xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, UBND xã Bình Chánh cho biết, người dân phải nộp đơn đề nghị chấp thuận địa điểm, quy mô xây dựng kèm sơ đồ vị trí, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc. Kết quả được trả tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Phòng Kinh tế xã có trách nhiệm theo dõi từ khi người dân nộp hồ sơ đến khi công trình đi vào sử dụng. Nếu phát hiện sai phạm về quy mô, mục đích, xây dựng vượt nội dung đăng ký, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. UBND xã cũng huy động Ủy ban MTTQ xã, đoàn thể và trưởng ấp cùng tham gia giám sát tại cơ sở.

"Chúng tôi muốn người dân yên tâm sản xuất, có chỗ bảo quản nông sản, cất vật tư, máy móc. Nhưng đồng thời, cũng phải đảm bảo không để ai lợi dụng chính sách này để xây dựng trái phép, sử dụng không đúng mục đích. Mục tiêu là rõ ràng, minh bạch, thuận tiện nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo quy định”, Chủ tịch xã Bình Chánh nhấn mạnh.

Xã Bình Chánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần xã An Phú Tây (thuộc huyện Bình Chánh cũ).

Sau sáp nhập, xã có diện tích khoảng 22,38 km2 với quy mô dân số gần 78.800 người, mật độ khoảng 3.520 người/km2. Đây là đơn vị hành chính đông dân, có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp cũng như định hướng xây dựng nông thôn kiểu mẫu của TP.HCM.