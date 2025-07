Phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế rừng, du lịch sinh thái và hồ Ka Pét

Xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng là xã miền núi (được sáp nhập từ 3 xã Hàm Thạnh, Hàm Cần và Mỹ Thạnh của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) và có dự án lớn cấp quốc gia là Hồ chứa nước Ka Pét.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Trang Hiếu

Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 440.064,29 ha với tổng dân số 16.306 khẩu/4.140 hộ. Trong đó, có 4.222 khẩu/1.258 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26% dân số toàn xã.

Nơi đây vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”.

Ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, ông Võ Thanh Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hàm Thạnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Võ Thanh Bình đề nghị, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hàm Thạnh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong Nhân dân sau sáp nhập địa giới hành chính; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm.

Ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trang Hiếu

Về kinh tế, ông Võ Thanh Bình đề nghị lãnh đạo xã Hàm Thạnh chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững gắn với kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Song song đó là khai thác hiệu quả tiềm năng từ rừng và hồ Ka Pét để tạo sinh kế cho người dân, thu hút đầu tư du lịch cộng đồng.

“Đảng ủy xã Hàm Thạnh huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, ưu tiên giao thông, thủy lợi, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030...”, ông Võ Thanh Bình nhấn mạnh.



Ông Võ Thanh Bình cũng yêu cầu lãnh đạo xã Hàm Thạnh chú ý lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, là tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Không gian phát triển mới của xã Hàm Thạnh

Ngày 28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được tổ có sự tham gia của 120 đại biểu đại diện 362 đảng viên của 26 chi bộ toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh, nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã.

Theo bà Thủy, đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi xã Hàm Thạnh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm Hàm Thạnh, Hàm Cần và Mỹ Thạnh( huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đã mở ra không gian phát triển mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nỗ lực phát triển, ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trang Hiếu

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm nông nghiệp thuần túy, tăng nông nghiệp ứng dụng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Hạ tầng sản xuất, giao thông nông thôn được đầu tư, tạo thuận lợi thu hút đầu tư...

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trọng tâm là phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng 10% so với chỉ tiêu tỉnh giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt chỉ tiêu tỉnh giao; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; giữ chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%…

Hồ chứa nước Ka Pét là công trình quốc gia

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét (nằm trên địa bàn xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng là dự án quan trọng Quốc gia được Quốc hội Quyết định chủ trương đầu tư năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tháng 6/2023.

Quy mô, gồm: Hồ điều tiết dung tích toàn bộ là 51,21 triệu m3, dung tích hữu ích là 47,41 triệu m3; hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác. Nguồn vốn từ ngân sách trung ương 519,927 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương là 354,162 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng, trong một chuyến khảo sát và thăm hỏi người dân sống trong vụ dự án Hồ chứa nước Ka Pét. Ảnh: CTV

Mục tiêu của dự án là cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp nước thô cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm II là 2,63 triệu m3/năm; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cũ.

Bên cạnh đó là phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận(cũ). Hồ cũng làm tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua TP. Phan Thiết(cũ) góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Sau khi quốc hội ban hành nghị quyết số 93, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Bình Thuận( nay là tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư và thực hiện dự án.

Thiết kế dự án Hồ chứa nước Ka Pét. Nguồn tư liệu của tỉnh Bình Thuận cũ.

Dự án đến nay đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) dự kiến thời gian kết thúc công tác đầu tư xây dựng trong năm 2027 và nghiệm thu, bàn giao công trình, quyết toán vốn đầu tư, tất toán tài khoản của dự án giữa năm 2028.