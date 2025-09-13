Xác minh thông tin "bức tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 13/9, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ 1 bài đăng trên mạng xã hội được cho là của 1 bé trai đang sống với mẹ kế.
Bài viết lan truyền gồm 3 đoạn video trích xuất từ camera và vài trang nhật ký, trong đó bé trai kể lại quá trình sống chung. Một đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".
Ngoài ra, một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé và bắt em đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài và không được ngồi xuống.
Theo tìm hiểu, sự việc được cho là xảy ra tại chung cư Victoria (phường Kiến Hưng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.
Lê Mạnh Quỳnh bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam vì nhiều lần rủ bạn gái nhí “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ.