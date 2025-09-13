Xác minh thông tin "bức tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành

Sáng 13/9, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ 1 bài đăng trên mạng xã hội được cho là của 1 bé trai đang sống với mẹ kế.

Hình ảnh người mẹ kế được cho là đã hành hung bé trai và bức tâm thư của em này. Ảnh: Chụp màn hình.

Bài viết lan truyền gồm 3 đoạn video trích xuất từ camera và vài trang nhật ký, trong đó bé trai kể lại quá trình sống chung. Một đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".

Ngoài ra, một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé và bắt em đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài và không được ngồi xuống.

Theo tìm hiểu, sự việc được cho là xảy ra tại chung cư Victoria (phường Kiến Hưng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.