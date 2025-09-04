Xăng dầu hôm nay 4/9: Đồng loạt tăng nhưng “nhẹ nhàng”

Giá xăng dầu đồng loạt tăng liên tiếp

Theo nhận định, dù mức tăng không quá cao, nhưng đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp từ ngày 21/8 đến nay.

Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay 4/9, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

- Xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 19.851 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 588 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở ngưỡng 20.439 đồng/lít;

- Dầu Diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 18.473 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 18.314 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 15.376 đồng/kg.



Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng Đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 04/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%); 409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá xăng dầu có xu hướng giảm

Trước đó, tại phiên điều hành giá xăng dầu gần nhất ngày 28/8, giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 140 đồng đến hơn 450 đồng/ lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng, giá bán lẻ 19.771 đồng, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.363 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.357 đồng/lít. Giá dầu hoả tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.260 đồng/kg.

Rạng sáng nay 4/9, giá dầu thô thế giới biến động giảm mạnh sau 1 tuần tăng giá liên tiếp. Trang giao dịch dầu thô Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,8 USD/thùng, giảm 1,76 USD/thùng, tương đương giảm mạnh gần 2,7% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, giảm 1,7 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,48% về giá so với ngày hôm qua.

Mức tăng nhanh của giá dầu thô trong mấy ngày qua khiến bình quân giá dầu tháng 9 giảm nhanh so với tháng trước, trong đó dầu WTI giảm 3,7%, dầu Brent giảm 1,95% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 7,2% đến 7,7% giá trị.

Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống 67,6 USD/thùng vào thứ Tư do có dấu hiệu mới về nguồn cung tăng.

Các báo cáo cho biết nhóm OPEC+ đang xem xét tăng sản lượng dầu tại cuộc họp vào cuối tuần tới, khiến thị trường ngạc nhiên khi phần lớn kỳ vọng mức sản lượng không đổi.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc bằng đường biển đã phục hồi mạnh mẽ khi nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới này đã tiếp nhận tàu chở dầu sau khi nhu cầu từ Ấn Độ giảm, phần lớn là do thuế quan mạnh tay từ Hoa Kỳ. Triển vọng về nhu cầu nhiên liệu ở Hoa Kỳ cũng ảm đạm sau khi chỉ số PMI sản xuất của ISM yếu hơn dự kiến.