Xe an toàn, tiết kiệm, VinFast chiếm lĩnh thị phần xe máy học sinh

Xe máy điện học sinh – thị trường “bị bỏ quên”

Giới chuyên gia nhìn nhận, thị trường xe máy dành cho học sinh, đặc biệt là phân khúc 50cc và xe điện tương đương, tại Việt Nam là một "mảnh đất" màu mỡ nhưng chưa được khai thác đúng mức.

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motocycles Data, phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) đã có mức tăng trưởng ấn tượng 52,9% vào đầu năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế và sự quan tâm ngày càng tăng đối với các phương tiện di chuyển cá nhân của học sinh.

Tuy nhiên, phân khúc này lại thiếu vắng sự xuất hiện của các thương hiệu quen thuộc, thay vào đó, phần nhiều sản phẩm trên thị trường của các thương hiệu ít tên tuổi, sớm đến sớm đi.

Thực tế này khiến phụ huynh và học sinh không khỏi lo lắng bởi thực tế trong những năm qua, thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm trá hình, không đảm bảo chất lượng, quy chuẩn an toàn. Nguy hiểm hơn, các sản phẩm do các thương hiệu này phân phối thường không được bảo hành chính hãng, nên người mua thường phải chấp nhận cảnh mua xong tự xoay xở mỗi khi cần bảo dưỡng, sửa chữa. Không thiếu trường hợp người mua “khóc ròng” vì tiền mất, xe không lành lặn mà cũng chẳng biết khiếu nại hay đòi quyền lợi với ai.

Trong khi đó, khi số lượng các em học sinh tham gia giao thông từ cấp 3 ngày càng nhiều, nhu cầu về sản phẩm thực thụ dành cho lứa tuổi này càng trở nên cấp thiết.

“Thường phụ huynh mua xe cho con thì chú ý tới an toàn, vận hành ổn định đầu tiên, sau đó tới giá cả hợp lý. Nhưng như thế thường chưa đủ, vì các cháu còn thích xe phải ‘xịn’, phải cá tính, đi đến trường có thể hãnh diện với bạn bè. Để đáp ứng được tất cả các yếu tố này thì trên thị trường rất hiếm sản phẩm”, anh Hồ Đăng, tư vấn bán hàng tại một đại lý xe máy ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

VinFast “phủ xanh trường học” nhờ xe tốt, an toàn, tiết kiệm

Trong bối cảnh này, sự tham gia thị trường của VinFast với các dòng xe máy điện học sinh như Motio hay Evo 200 Lite Neo, được xem là bước đi tiên phong và đúng lúc của hãng xe Việt, mang tới niềm tin cho người dùng Việt.

Với uy tín của VinFast cùng công thức xe tốt, an toàn, tiết kiệm, ngay khi ra mắt, các dòng xe máy điện Việt đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ phụ huynh và học sinh trên khắp cả nước.

Đơn cử, VinFast Motio gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, năng động cùng 5 tùy chọn màu sắc cá tính. Xe được trang bị động cơ điện mạnh mẽ với công suất tối đa 1.500 W, nhưng tốc độ được giới hạn ở mức 49 km/h, nên học sinh cấp 3 và các bạn trẻ không cần bằng lái vẫn có thể điều khiển an toàn. Đặc biệt, xe còn được trang bị các tính năng an toàn như phanh đĩa trước, hệ thống giảm xóc thủy lực và khả năng chống nước IP67.

“Xe di chuyển hơn 80 km sau mỗi lần sạc đầy, cả tuần đi học chỉ cần sạc 1-2 lần”, chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) cho biết Motio đáp ứng rất tốt nhu cầu của con chị, nhưng mức giá đang rất dễ tiếp cận, chỉ ở mức 16,4 triệu đồng sau ưu đãi “Vì Tương lai Xanh” từ VinFast kéo dài đến 30/6/2025.

Anh Hoàng Văn Thái (TP.HCM) thì quyết định lựa chọn Evo Lite Neo cho cô con gái cuối cấp 3 di chuyển đến trường. Anh phân tích, so với xe máy xăng truyền thống, xe máy điện VinFast mang lại nhiều lợi thế kinh tế đáng kể.

Cụ thể, với ưu đãi hiện hành, Evo Lite Neo chỉ còn ở khoảng giá 18,9 triệu đồng, mức giá tốt so với một số mẫu xe 50cc chạy xăng nhưng chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe điện lại thấp hơn nhiều.

“Tôi tính toán thì tiền sạc chắc chưa đến 30.000 đồng/tháng. Xe máy điện VinFast có cấu tạo đơn giản hơn, ít bộ phận cần bảo dưỡng định kỳ, nên không tốn kém như xe máy xăng”, anh Thái nói.

Ngoài các sản phẩm xe điện an toàn, chất lượng, VinFast còn đưa tới các chương trình ý nghĩa để học sinh có trải nghiệm lái xe an toàn. Nổi bật là chuỗi sự kiện "Phủ xanh trường học” đã được tổ chức tại hơn 60 trường THPT tại 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 85.000 em học sinh đã được đào tạo lái xe an toàn, nâng cao nhận thức về lợi ích của phương tiện xanh, cũng như trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện chất lượng của VinFast.

Theo các chuyên gia, những nỗ lực của VinFast đã “hái quả ngọt” khi những năm gần đây, thị phần xe điện tăng liên tục trong khi doanh số xe xăng ngày càng giảm, không chỉ trong phân khúc xe học sinh.

Phân tích về chiến lược của VinFast, ông Nguyễn Thanh Danh, người quan sát thị trường xe lâu năm giải thích, VinFast chiếm lòng tin của khách hàng nhờ thương hiệu lớn, sản phẩm chất lượng và chuẩn mực dịch vụ đã được chứng minh để cam kết đi cùng người dùng suốt vòng đời sản phẩm. “Đó là lợi thế không đối thủ nào trên thị trường có được”, ông khẳng định.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia đánh giá cao năng lực sản xuất lớn, kênh phân phối rộng khắp và hệ thống trạm sạc, xưởng dịch vụ bao phủ trên cả nước – “điều kiện đủ” để các dòng xe máy điện VinFast ngày càng “lấn lướt” trên thị trường, tiến tới thay thế xe máy xăng, bắt đầu từ phân khúc xe học sinh.