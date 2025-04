Xe cơi nới, hết hạn đăng kiểm tại Cảng Cái Lân: Buộc cắt bỏ thành thùng, cấm lưu thông

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xe cơi nới, hết hạn đăng kiểm ngang nhiên hoạt động tại cảng Cái Lân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương vào cuộc, yêu cầu các đơn vị cam kết chấn chỉnh, chấp hành quy định pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã làm việc với Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh – đơn vị chủ quản cảng Cái Lân – để trao đổi về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội bộ.

Xe cơi nới thùng gấp hai, gấp ba lần hoạt động rầm rộ trên các tuyến đường trong cảng Cái Lân. Ảnh Quang Sơn.

Tại buổi làm việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu 13 công ty, đơn vị vận tải trong cảng Cái Lân ký cam kết chấn chỉnh, cắt bỏ phần thùng cơi nới, khôi phục nguyên trạng theo thiết kế. Đồng thời, các đơn vị phải chấp hành quy định về tải trọng, che phủ bạt tránh rơi vãi, đảm bảo vệ sinh môi trường và không để xe hết hạn đăng kiểm hoạt động, hoàn thành trước 31/3/2025.

CSGT Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị phải cắt bỏ thùng cơi nới, khôi phục nguyên trạng thùng xe theo thiết kế, hoàn thành trước 31/3. Ảnh Quang Sơn

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tổng kiểm tra các phương tiện hoạt động trên tuyến đường nội bộ KCN Cái Lân và các tuyến chuyên dùng khác. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT, không có vùng cấm, ngoại lệ theo chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 25/3, Báo Điện tử Dân Việt có bài phản ánh tình trạng xe cơi nới, hết hạn đăng kiểm ngang nhiên hoạt động tại cảng Cái Lân. PV ghi nhận hàng chục xe tải cơi nới thành thùng chở dăm gỗ, đậu nành, ngô… chạy ngày đêm qua KCN Cái Lân. Đáng chú ý, nhiều xe đã hết hạn đăng kiểm, thậm chí không dán tem đăng kiểm.

Các xe tải ben (tự đổ), cơi nới thùng gấp 2-3 lần vẫn rầm rộ vận chuyển hàng hóa từ tàu, thuyền, xà lan trong khu vực cảng Cái Lân.

Theo quy định, đường chuyên dùng là tuyến đường phục vụ riêng cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm cả đường nội bộ. Do đó, các tuyến đường nội bộ vẫn thuộc hệ thống giao thông đường bộ, và các phương tiện lưu thông trên đó phải tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn giao thông. Ảnh Quang Sơn

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22/3/2021, UBND TP. Hạ Long ban hành văn bản số 2251/UBND về việc "Giải quyết đề nghị của Cảng Container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân".

Văn bản nêu rõ, UBND TP. Hạ Long đồng ý cho các doanh nghiệp tiếp tục vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu theo văn bản số 3674/UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh, áp dụng đối với đoạn từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến Khu công nghiệp Cái Lân.

Tuy nhiên, văn bản cũng yêu cầu các xe tải cơi nới phải tuân thủ trọng tải cho phép và đảm bảo an toàn giao thông. Thực tế, nhiều doanh nghiệp kho bãi, vận tải, Ban quản lý Cảng Cái Lân và Khu công nghiệp Cái Lân đã lợi dụng các quy định này để cho phép cả những xe không đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm hoặc cơi nới không đúng quy chuẩn kỹ thuật hoạt động.