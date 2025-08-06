Xe công: Văn phòng tỉnh, cấp xã được dùng tối đa bao nhiêu xe?

Hà Nội, TP.HCM được sử dụng tối đa 10 xe công/Văn phòng

Ngày 15/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, từ 1/7/2025, quy định cụ thể số lượng xe công mà các Văn phòng cấp tỉnh được sử dụng như sau:

Đối với Hà Nội và TP.HCM: Mỗi Văn phòng cấp tỉnh (gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND; Văn phòng UBND) được sử dụng tối đa 10 xe.

Theo quy định mới, Hà Nội và TP.HCM được sử dụng tối đa 10 xe công/Văn phòng. Ảnh minh họa: Dân Việt.

Trường hợp Văn phòng có đơn vị trực thuộc (có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng) với biên chế từ 20 người trở lên thì sẽ được cộng thêm số xe theo quy định riêng.

Với đơn vị có biên chế từ 20–50 người: Tối đa 01 xe.

Từ trên 50 người trở lên: Cứ mỗi 50 người tăng thêm được bổ sung tối đa 01 xe.

Đối với các tỉnh/thành còn lại:

Tỉnh có diện tích dưới 5.000 km²: Tối đa 05 xe/Văn phòng.

Diện tích từ 5.000 – dưới 8.000 km²: Được bổ sung thêm 01 xe.

Diện tích từ 8.000 – dưới 11.000 km²: Được bổ sung thêm 02 xe.

Từ 11.000 km² trở lên: Cứ mỗi 3.000 km² tăng thêm, được bổ sung thêm 01 xe.

Ngoài ra, mỗi Văn phòng có thể được cộng thêm tối đa 01 xe nếu:

Có trên 50% xã thuộc diện miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; và/hoặc

Có khả năng tự cân đối ngân sách địa phương.

Tổng số xe bổ sung được xác định bằng tổng số xe được cộng theo các tiêu chí đạt được, không giới hạn ở mức tối đa là 01.

Nghị định mới bổ sung quy định về xe công cấp xã, theo đó, mỗi xã được sử dụng tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung. Ảnh minh họa: Dân Việt.

Cấp xã được dùng tối đa 2 xe, xe đặc thù có thể mua đến 5 tỷ đồng/xe

Đáng chú ý, Nghị định lần này đã bổ sung quy định mới liên quan đến xe công cấp xã. Theo đó, mỗi xã được sử dụng tối đa 02 xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bên cạnh đó, đối với các cơ quan có nhiệm vụ đặc thù, được phép trang bị xe công suất lớn với mức giá cụ thể như sau:

01 xe có giá tối đa 4,5 tỷ đồng;

02 xe có giá tối đa 2,8 tỷ đồng/xe.

Trong một số trường hợp đặc biệt, mức giá có thể lên tới 5 tỷ đồng/xe, áp dụng cho các nhiệm vụ như: phòng, chống thiên tai; kiểm soát dịch bệnh; tiếp đón đối ngoại; cắm mốc biên giới…

Việc quản lý xe công có thể được thực hiện theo hình thức tập trung, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai. Cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp trung ương được giao thẩm quyền lựa chọn phương thức phù hợp. Đồng thời, phải công khai chi phí sử dụng xe, khoán xe công, thuê xe… và cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan chức năng có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm, nếu phát sinh trong quá trình sử dụng xe công.

Từ 1/7/2025, Nghị định mới về sử dụng xe công chính thức có hiệu lực. Văn phòng UBND TP Hà Nội và TP.HCM được sử dụng tối đa 10 xe, các tỉnh khác tối đa 5–9 xe tùy diện tích và điều kiện ngân sách. Mỗi xã được cấp tối đa 2 xe công. Với nhiệm vụ đặc thù, xe có thể mua tới 5 tỷ đồng/chiếc. Việc quản lý phải công khai, minh bạch, cập nhật đầy đủ vào dữ liệu tài sản công.