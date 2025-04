Xe điện VinFast ngày càng phổ cập nhờ chi phí siêu dễ chịu

Ước mơ có ô tô thành sự thật chỉ với 45 triệu đồng

Doanh số tháng 3/2025 ghi nhận, VinFast tiếp tục duy trì là hãng ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 12.100 xe. Tại nhiều đại lý, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 thu hút lượng đặt mua lớn, không chỉ riêng ở các thành phố lớn mà trở thành lựa chọn hàng đầu của các khách hàng ở tỉnh thành.

Có nhu cầu và tìm hiểu ô tô điện từ lâu, tuy nhiên anh Lê Bảo Long (Nghệ An) không nghĩ xe điện đang phổ cập nhanh đến thế tại một vùng trung du miền núi như quê anh.

“Vài tháng gần đây xe điện VinFast đã chạy đầy đường. Trạm sạc cũng đã xuất hiện ở ngay trung tâm thị trấn và dọc tuyến đường lớn. Nếu không phải VinFast thì không biết bao giờ tôi mới dám mua ô tô”, anh Long, vừa đặt mua chiếc VinFast VF 3, nói.

Với mức giá chỉ 299 triệu đồng, mẫu minicar của VinFast rất dễ tiếp cận ngay cả với các hộ gia đình có thu nhập trung bình. Tranh thủ thời gian đang có chương trình trả góp hấp dẫn, anh Long quyết định vay mức tối đa – 85% giá trị xe. Như vậy, anh chỉ cần trả trước 15%.

“Tính ra chỉ cần khoảng 45 triệu đã có ô tô mới để cả gia đình sử dụng, được miễn phí trước bạ với ô tô điện nên chi phí lăn bánh cũng tương đương giá niêm yết”, anh Long cho biết chính sách vay tốt từ VinFast là động lực lớn để anh hoàn thành ước mơ sở hữu ô tô.

Theo tìm hiểu của anh, các mẫu xe khác như VF 5, VF 6… cũng đang được hưởng chính sách vay trả góp tới 80% giá trị xe – mức hỗ trợ tốt bậc nhất trên thị trường.

Là người kinh doanh dịch vụ cá nhân hóa cho ô tô, anh Nguyễn Hoàng Hải (Quảng Ninh) cho biết, nhu cầu từ nhóm chủ xe điện đang tăng lên rất nhanh với số lượng khách hàng ngày càng nhiều.

“Xe điện VinFast dễ mua, dễ sử dụng, phổ cập rất nhanh. Trung bình 10 khách hàng qua cửa hàng của tôi thì có 4-5 người sử dụng ô tô VinFast”, anh Hải cho hay.

Tiết kiệm tiền xăng, đủ luôn tiền trả góp

Không chỉ được mua xe với giá tốt và chính sách hợp lý, khách mua ô tô điện VinFast còn đang được miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 6/2027 - tức trong hơn 2 năm tiếp theo, người dùng không tốn một đồng nhiên liệu nào khi sử dụng ô tô.

Giới quan sát nhìn nhận, gánh nặng “nuôi” ô tô từng là rào cản trong nhiều năm bởi chi phí đổ xăng vượt quá “ngưỡng chịu đựng” của nhiều người. Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm của xe điện, đặc biệt là những chính sách siêu đặc biệt của VinFast đã giúp người dùng tự tin xuống tiền mua xe.

“Chi phí lớn nhất là nhiên liệu đã được miễn phí. So với xe xăng trước đây tôi sử dụng, tiền nhiên liệu tiết kiệm được tầm 4-5 triệu đồng/tháng, cũng vừa đủ để ‘bao’ chi phí trả góp”, anh Hoàng An (Bắc Ninh) quyết định bán mẫu xe xăng cỡ B để chuyển sang VF 6.

Từ khi đổi xe, chi phí lớn nhất của anh phải bỏ ra chỉ là tiền bảo dưỡng - vốn cũng rẻ hơn nhiều lần so với xe xăng do không cần thay dầu nhớt và ít bộ phận hao mòn. Cụ thể, xe điện VinFast chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km (dài gấp đôi so với xe xăng).

“Cả hai lần bảo dưỡng đều không quá 500.000 đồng/lần. Đồ thay thế xe VinFast có sẵn và giá rẻ”, anh An nói.

Đây cũng là nhận định của nhiều khách hàng đang sử dụng xe điện VinFast và hưởng lợi từ chính sách hậu mãi số 1 thị trường của hãng xe Việt. Hiện tại, VinFast bảo hành tới 7 năm/160.000 km với các dòng xe VF 3, VF 5, VF 6 - gấp đôi so với các dòng xe xăng phân khúc. Pin cũng được bảo hành tới 8 năm không giới hạn số km.

Bên cạnh đó, mạng lưới hơn 200 xưởng dịch vụ và mạng lưới trạm sạc 150.000 cổng – mật độ đáng mơ ước vượt xa các hãng xe trên thị trường cũng giúp người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận, sử dụng dịch vụ và an tâm di chuyển trên mọi hành trình.

Song song với chương trình “Vì Thủ đô trong xanh”, VinFast vừa triển khai chiến dịch ưu đãi “Vì TP. HCM trong xanh” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, hạn chế ô nhiễm không khí.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 1/2026, khách hàng mua tất cả các dòng xe điện VinFast và đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được tặng thêm ưu đãi, quy đổi thành điểm VinClub để sử dụng dịch vụ tại tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, với VF 3, mức ưu đãi là 6 triệu đồng; VF 5 là 10 triệu đồng; VF 6 là 15 triệu đồng… sẽ được chi trả sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký biển số.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng liên hệ đại lý VinFast gần nhất hoặc truy cập website: https://vinfastauto.com.