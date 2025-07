Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long (Tiến "bịp") và Nguyễn Văn Tuấn đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .