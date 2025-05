Sáng 14/5, sau hai ngày xét hỏi, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.Hà Nội đề nghị mức án với 27 bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án khai khác trái phép, buôn lậu đất hiếm với số tiền hưởng lợi hơn 736 tỷ đồng.

Trong vụ, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), bị đề nghị nhận từ 30 – 36 tháng tù treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí”.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc được xác định không hưởng lợi bất chính, phạm tội vì tin tưởng cấp dưới.

Cùng tội danh, ông Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Bộ TNMT, bị đề nghị nhận từ 5-6 năm tù. Các cựu cán bộ của Bộ TNMT và Sở TNMT tỉnh Yên Bái bị đề nghị 2-5 năm tù.

Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương, bị Viện kiểm sát đề nghị 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”; 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 3-4 năm tù về tội “Gây ô nhiễm môi trường”; tổng hợp hình phạt từ 12-15 năm tù.

Người bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ án là ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam, với 12-13 năm tù về tội “Buôn lậu” và 4-5 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp 16-18 năm. Ông Tuấn là người cho rằng cáo trạng chưa chính xác nhưng xin “nhận tội cho xong” để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam.

Với 19 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát xác định họ phạm các tội như “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Gây ô nhiễm môi trường”; “Buôn lậu”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và đề nghị phạt tù bằng thời gian tạm giam đến 8 năm tù.

Theo phía công tố, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản. Các bị cáo là người có trình độ cao, hiểu biết pháp luật nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích doanh nghiệp đã làm sai phạm quy định, ảnh hưởng lợi ích Nhà nước và xã hội.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc được đánh giá khi ký cấp phép do tin tưởng cấp dưới, có ràng buộc các điều kiện với doanh nghiệp buộc phải thực hiện khi khai thác. Ông không hưởng lợi ích vật chất và có nhiều đóng góp về nghiên cứu, bảo vệ môi trường dù lúc công tác hay đã nghỉ hưu. Hành vi của ông Ngọc không còn nguy hiểm cho xã hội nên có thể được hưởng án treo.

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Đoàn Văn Huấn trong vai trò lãnh đạo Công ty Thái Dương đã tổ chức, chỉ đạo khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) trong thời gian từ năm 2019 – 2023.

Số khoáng sản bị khai thác trái phép có tổng giá trị hơn 864 tỷ đồng và trong đó, bị cáo Huấn cùng đồng phạm đã tiêu thụ được số quặng trị giá hơn 763 tỷ đồng. Ông Huấn còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 9,6 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc năm 2012, Bộ TNMT có quyết định giao Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc được chỉ đạo, giải quyết lĩnh vực địa chất, khoáng sản và phụ trách Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - là đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Năm 2013, Thứ trưởng Ngọc cùng các cấp dưới của mình đã ký cấp phép cho Công ty Thái Dương dù không đủ điều kiện. Hành vi này tạo điều kiện cho Đoàn Văn Huấn và đồng phạm khai thác trái phép đất hiếm, buôn lậu sang Trung Quốc.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị cho 27 bị cáo:



Nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:



Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TNMT: 30-36 tháng tù treo.



Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ TNMT: 5-6 năm tù.



Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Khoáng sản, Bộ TNMT: 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù.



Lê Duy Phương, cựu chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ TNMT: 4-5 năm tù.



Hồ Đức Hợp, cựu Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái: 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù.



Lê Công Tiến, cựu Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái: 30-36 tháng tù.



Bùi Đoàn Như, cựu Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT tỉnh Yên Bái: 24-30 tháng tù.



Tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây ô nhiễm môi trường:



Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương: Từ 12-15 năm tù.



Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương: Từ 8-10 năm tù.



Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đất hiếm Việt Nam: Từ 16-18 năm tù.



Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát: Từ 3-4 năm tù.



Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát, bằng thời gian tạm giam, trả tự do tại tòa.



Trương Thị Hiển, kế toán Công ty Đất hiếm Việt Nam, bằng thời gian tạm giam, trả tự do tại tòa.



Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty Thương mại Sơn Anh Phú Thọ: Từ 24-30 tháng tù treo.



Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng Vật tư Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương: Từ 24-30 tháng tù.



Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim: 24-30 tháng tù.



Tội Buôn lậu:



Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty CP Đất hiếm Việt Nam: 6-7 năm tù.



Phạm Xuân Hậu, nhân viên xuất nhập khẩu Công ty CP Đất hiếm Việt Nam: 24-30 tháng tù.



Phạm Thị Yến, nhân viên xuất nhập khẩu Công ty CP Đất hiếm Việt Nam: 5-6 năm tù.



Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Thương binh Trường Sơn: 30-36 tháng tù treo.



Vũ Thị Tuyết, lao động tự do: 30-36 tháng tù.



Trần Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics: 30-36 tháng tù.



Trần Như Hoàng, nhân viên công ty TNHH Dương Liễu Logistics: 24-30 tháng tù.



Tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên:



Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú thuộc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương: 2-3 năm tù.



Tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có:



Liu Yu (Lưu Vũ), người Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH HUYHUANG: 7-8 năm tù.



Tội Gây ô nhiễm môi trường:



Nguyễn Văn Lai, Phó Giám đốc điều hành xưởng nghiền thuộc Công ty Thái Dương: 30-36 tháng tù.



Lê Văn Cẩn, Quản đốc xưởng thủy luyện đất hiếm thuộc Công ty Thái Dương: 24-30 tháng tù treo.