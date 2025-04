Xôn xao clip nữ sinh ở Bình Định bị đánh đập thô bạo

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với công an vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc clip một nữ sinh trên địa bàn bị đánh hội đồng. Clip được đăng tải gây xôn xao mạng xã hội. UBND thị xã chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân, mâu thuẫn giữa các học sinh để có biện pháp can thiệp phù hợp, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Theo ông Trương Đình Phương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, vụ việc trên xảy ra từ ngày 23/3, trên địa bàn phường Bình Định.

Thế nhưng, gần đây đoạn clip quay lại sự việc mới được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của cộng đồng mạng.

Xôn xao clip nữ sinh ở Bình Định bị đánh đập thô bạo, công an đang vào cuộc. Ảnh cắt từ clip.

Clip ghi lại 1 nữ sinh lần lượt bị 2 bạn nữ đánh đập, làm nhục, nhưng không hề phản kháng.

Clip cũng cho thấy, một nữ sinh khác đứng chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn, mà còn tỏ vẻ thích thú.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội, với hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bày tỏ sự bức xúc.

Nữ sinh bị đánh hội đồng nhưng không được can ngăn. Ảnh cắt từ clip.

Ông Phương cho biết, sự việc xảy ra vào ngày chủ nhật, ngoài phạm vi trường học. Khi vụ việc mới xảy ra, một số phụ huynh đã phản ánh sự việc đến các nhà trường, yêu cầu làm rõ danh tính các học sinh liên quan. Tuy nhiên, do không thống nhất được hướng xử lý, sự việc sau đó bị đưa lên mạng xã hội.

Hiện, Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn đã yêu cầu Trường THCS Đập Đá và Trường THCS Bình Định khẩn trương báo cáo vụ việc, chậm nhất vào ngày 21/4.

Ngoài ra, các trường cần phối hợp với Công an phường, đại diện Công an tỉnh đóng trên địa bàn để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc.

“Lực lượng công an đang làm việc với các học sinh liên quan và đại diện nhà trường để làm rõ sự việc. Chúng tôi đã yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cho lực lượng công an”, ông Phương nói.