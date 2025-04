Sầu riêng Việt Nam thêm "đối thủ"

Theo Khmer Times, Campuchia vừa ký nghị định thư với Trung Quốc, về việc xuất khẩu tổ yến, sầu riêng và cá sấu nuôi sang thị trường tỷ dân.

Đây là một phần trong tổng số 37 thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được ký kết gần đây, bao gồm các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, tài chính, y tế và nông nghiệp.

Ở Campuchia, loại sầu riêng nổi tiếng nhất phải kể đến là sầu riêng Kampot. Theo đó, loại sầu riêng này được trồng ở Kampot - một tỉnh miền Nam Campuchia. Ngoài ra, sầu riêng còn được trồng ở các tỉnh Kampong Cham, Koh Kong và Battambong.

Vùng trồng sầu riêng truyền thống ở tỉnh Kampot với quy mô nhỏ bằng các giống địa phương và áp dụng kỹ thuật canh tác quảng canh, ít sử dụng hóa chất nên giá bán sầu riêng Campuchia thường cao hơn sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam hay Thái Lan khoảng 20%.

Trong khi các vùng trồng mới phát triển những năm gần đây thường trồng giống Monthong và áp dụng kỹ thuật thâm canh để đạt năng suất cao và thu hoạch như sầu riêng Thái Lan.

Việc Campuchia chính thức được cấp phép xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Trung Quốc sẽ khiến cuộc đua xuất khẩu vào đất nước tỷ dân này sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt.

Trong đó, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tiếp tục vấp phải sự cạnh từ các đối thủ trước đó là Thái Lan, Malaysia, Philippines và giờ thêm Campuchia. Ngoài ra chưa kể, Lào và Indonesia.

Trung Quốc được xem là quốc gia tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới. Quy mô thị trường sầu riêng được dự báo sẽ sớm đạt 10 tỷ USD.

Theo thống kê từ cơ quan hải quan Trung Quốc, năm 2024, nước này đã nhập khẩu 1,56 triệu tấn sầu riêng, giá trị đạt gần 7 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 4% về giá trị so với năm 2023.

Năm 2025 được kỳ vọng xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sẽ bùng nổ, nhất là tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, việc Trung Quốc nâng mức kiểm tra 100%, quy định tất cả lô hàng nhập khẩu phải có chứng nhận không chứa chất vàng O (Auramine O) và cadimi. Điều này, khiến kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc giảm đến 83%, chỉ còn 27 triệu USD.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam nói: "Không riêng gì Việt Nam, tất cả các lô sầu riêng của các nước ở Đông Nam Á nhập khẩu vào Trung Quốc đều bị kiểm tra 100%. Chúng ta cũng không thể đề nghị với Trung Quốc thay đổi hay bỏ kiểm tra đối với sầu riêng vì... chất vàng O và cadimi gây hại trực tiếp đến sức khỏe của con người".

Ông Nguyên cho rằng, lúc này, ngành sầu riêng đang gặp phải nhiều khó khăn nhất, không chỉ Việt Nam và cả các nước xuất khẩu vào Trung Quốc.

Người dân xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thu hoạch sầu riêng vụ 2024. Ảnh: Minh Huệ.

Để đáp ứng điều kiện xuất khẩu, chúng ta phải kiểm tra cadimi ngay tại vườn, cơ sở sản xuất, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật để loại trừ cadimi ra khỏi sầu riêng. Còn đối với chất vàng O thì tuyệt đối phải "ZERO".

Theo Ths. Lê Minh Quốc - Phòng kỹ thuật Công ty TNHH Sitto Việt Nam, trong xuất khẩu nông sản, việc bảo quản trái cây, rau củ sau thu hoạch luôn là một thách thức lớn, đặc biệt là đối với các loại trái cây nhạy cảm như sầu riêng, chuối, dưa hấu...

Chất vàng O hay tên khác là Basic Yellow 2 (BY2) là hợp chất hữu cơ được sử dụng rộng rãi trong bảo quản nông sản nhờ khả năng ngăn ngừa sự phát triển của nấm và vi khuẩn, đặc biệt là trái cây có vỏ cứng hoặc dễ bị hư hỏng do vi khuẩn và nấm.

Nó có thể được sử dụng như một chất bảo quản trong quá trình vận chuyển trái cây, giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ cho trái cây tươi lâu hơn, giảm thiểu sự hư hỏng và bảo vệ hương vị và chất lượng của trái cây, đặc biệt được sử dụng nhiều để làm chín "ép" sầu riêng, đồng bộ độ chín.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có tổng sản lượng sầu riêng đạt gần 124.000 tấn. Văn Long

Basic Yellow 2 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là chất gây ung thư Nhóm 2B, có thể gây kích ứng, phá hủy hệ thần kinh và có thể dẫn đến ung thư.

Tuy nhiên, một số thương lái và nông dân đã sử dụng chất vàng O để tẩm vào sầu riêng nhằm tạo màu sắc bắt mắt, để kéo dài thời gian bảo quản và để làm chín "ép" sầu riêng.

Ths. Lê Minh Quốc cho hay, chất vàng O có những tác dụng tích cực trong việc bảo quản trái cây, nhưng việc kiểm soát dư lượng và thời gian cách ly trong các nông sản xuất khẩu là rất quan trọng. Nếu không tuân thủ đúng quy định, trái cây có thể bị hủy bỏ hoặc không được phép nhập khẩu, gây thiệt hại lớn cho ngành nông sản của các quốc gia xuất khẩu.

Giá sầu riêng "đi ngang"

So với hôm trước, hôm nay giá sầu riêng vẫn giữ ổn định. với sầu riêng Musang King giữ vững vị trí cao nhất trên thị trường.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Giá sầu riêng Ri6 VIP giữ ở mức 65.000 đồng/kg, Ri6 loại A có giá từ 55.000 – 57.000 đồng/kg, loại B dao động từ 30.000 – 32.000 đồng/kg, còn loại C được thương lượng theo lô.

Sầu riêng Thái cũng ghi nhận mức giá ổn định với sầu Thái VIP ở mức 100.000 đồng/kg, sầu Thái loại A từ 85.000 – 90.000 đồng/kg, loại B từ 65.000 – 70.000 đồng/kg, loại C ở mức 50.000 đồng/kg.

Các giống sầu riêng khác như: Chuồng Bò loại A có giá từ 63.000 – 65.000 đồng/kg, loại B từ 43.000 – 45.000 đồng/kg, loại C giá 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Sáu Hữu có giá từ 60.000 – 75.000 đồng/kg đối với loại A, 50.000 – 55.000 đồng/kg đối với loại B, loại C thương lượng.

Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: Không có nhiều biến động so với các khu vực khác. Cụ thể, sầu riêng Ri6 loại A có giá từ 55.000 – 57.000 đồng/kg, loại B từ 35.000 – 37.000 đồng/kg, loại C vẫn thương lượng. Đối với sầu riêng Thái, giá loại A dao động từ 90.000 – 93.000 đồng/kg, loại B từ 70.000 – 73.000 đồng/kg, loại C từ 50.000 – 53.000 đồng/kg.