Phạt nặng cơ sở nấu ăn

Chiều 4/9, theo thông tin PV Dân Việt, Chi cục An toàn VSTP – Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo gửi cấp thẩm quyền kết quả kiểm tra cơ sở nấu ăn của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai (xã Ia Peng, huyện phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũ).

Khách bị ngộ độc đang nằm điều trị tại cơ sở y tế. Ảnh: VT (chụp ngày 30/8/2025)

Đây là cơ sở kinh doanh nấu ăn được thuê nấu tiệc tân gia, gây ra vụ ngộ độc khiến 131 người - là khách mời của gia đình ông Ksor Đối, ở thôn Chrôh Pơnan, cùng xã - phải đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, Chi cục An toàn VSTP – Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong VSATTP của cơ sở nấu ăn này.

Cụ thể, cơ sở này kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn, nhưng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở kinh doanh (bà Nguyễn Thị Hiền) không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước.

Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Từ các vi phạm nêu trên, Chi cục An toàn VSTP – Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, với tổng số tiền: 35 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 tháng.

Bên cạnh đó chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền phải hỗ trợ chi trả chi phí liên quan đến điều trị của 131 bệnh nhân bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Khen thưởng cá nhân, tổ chức cứu người bị ngộ độc

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại bữa tiệc tân gia ở nhà ông Ksor Đối, chính quyền xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cũng đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân, đã tham gia cứu chữa cho nạn nhân.

Chính quyền xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cũng đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân, đã tham gia cứu chữa cho nạn nhân. Ảnh: VT

Theo đó có 3 tập thể và 6 cá nhân được chính quyền xã Ia Hiao tuyên dương và khen thưởng, gồm 2 Trung tâm Y tế Ayun Pa và Phú Thiện, Chi bộ thôn Chrôh Pơnan.

6 cá nhân, gồm Giám đốc 2 trung tâm y tế Ayun Pa và Phú Thiện, Bí thư Chi bộ thôn Chrôh Pơnan, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Chrôh Pơnan và ông Y Cúc Mlô (tên thường gọi Nay Lợi), người gọi điện báo tin cho Bí thư Đảng ủy xã, giúp địa phương triển khai kịp thời phương án cứu chữa cho những người bị ngộ độc.

Bên cạnh đó chính quyền xã Ia Hiao cũng tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho 62 nạn nhân (bị ngộ độc tại bữa tiệc tân gia ở nhà ông Ksor Đối) là công dân của xã nhưng chưa có thẻ BHYT.



Trước đó, trưa 28/8/2025, nhà ông Ksor Đối thuê hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền nấu ăn tiệc tân gia tại nhà, với lượng khách mời 220 người.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều khách dự tiệc tân gia xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt.

131 khách mời dự tân gia bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ảnh: VT

Đến khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 29/8/2025, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa, để cấp cứu... chẩn đoán của các bác sĩ 2 cơ sở y tế trên là do ngộ độc thực phẩm. Rất may không có ai tử vong.

