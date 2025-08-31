Vụ 131 người bị ngộ độc tại tiệc tân gia ở Gia Lai: Xã trấn an nỗi lo tiền điều trị phát sinh

Sáng 31/8, liên quan đến vụ ngộ độc tại buổi tiệc tân gia ở xã Ia Hiao, làm 131 người dân phải đi cấp cứu, PV Dân Việt đã nhận được thông tin mới từ lãnh đạo chính quyền sở tại.

Đại diện chính quyền và nhà hảo tâm đến thăm hỏi bà con.Ảnh: VT

Thông tin đến PV, lãnh đạo xã Ia Hiao cho biết, phần lớn số nạn nhân của vụ ngộ độc là bà con người thiểu số thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Vì vậy trong quá trình được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và điều trị sau khi bị ngộ độc, nhiều người lo lắng nếu nằm điều trị dài ngày sẽ không có tiền trả viện phí; tài sản ở nhà bị mất vì không có ai trông coi… nên không ít trường hợp đòi về nhà.

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Nắm bắt được tâm tư của bà con, lãnh đạo xã Ia Hiao đã đến an ủi, tổ chức mua cơm nước cho bà con và người thân, có văn bản gửi các cơ sở y tế (tiếp nhận cấp cứu, điều trị các trường hợp bị ngộ độc) kiến nghị tập trung điều trị cho bà con.

Đồng thời, lãnh đạo chính quyền xã Ia Hiao thông báo những ai chưa có bảo hiểm y tế, hoặc quá trình điều trị có phát sinh thêm viện phí, sẽ vận động các cá nhân, tổ chức hảo tâm đóng góp để hỗ trợ chi trả.

Đối với nhà cửa và tài sản, chính quyền sẽ cho lực lượng công an và chức năng khác, đến trông nom và bảo vệ…

Được biết, trưa 28/8/2025, nhà ông Ksor Đối, ở thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao tổ chức tiệc tân gia tại nhà, với lượng khách mời 220 người.

Người dân bị ngộ độc đang nằm điều trị tại cơ sở y tế.Ảnh: VT

Hộ ông Ksor Đối đã thuê hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (sinh 1975) là chủ hộ kinh doanh, ở địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, nấu ăn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều khách dự tiệc tân gia xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, sốt.

Đến khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 29/8/2025, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa, để cấp cứu và điều trị với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu, sốt…

Qua chẩn đoán, các bác sĩ 2 cơ sở y tế trên xác định các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Tổ chức đưa người bị ngộ độc đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: VT

Cụ thể tại Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân.

Rất may toàn bộ số trường hợp ngộ độc nêu trên không ai tử vong, hiện đang nằm điều trị tại 2 cơ sở y tế Phú Thiện và Ayun Pa.