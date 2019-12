Vụ “nhờ” DN khắc phục tiền tỷ: Tạm dừng bổ nhiệm lại GĐ Sở NNPTNT

(Dân Việt) Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã bị tạm dừng bổ nhiệm lại, liên quan đến khuất tất tại gói thầu 19 xây dựng cống Xẻo Nhào, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 25/11, theo nguồn tin của Báo điện tử Dân Việt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã họp và thống nhất tạm dừng bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở NNPTNT đối với ông Nguyễn Văn Tâm.

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài phản ánh về việc “Sở NNPTNT Kiên Giang “nhờ” doanh nghiệp khắc phục sai phạm tiền tỷ?” và “Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang hạ cánh an toàn?” liên quan đến khuất tất tại gói thầu 19 xây dựng cống Xẻo Nhào, huyện An Minh do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư.

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã giao UBKT Tỉnh ủy tập hợp hồ sơ xác minh, kiểm tra làm rõ những thông tin mà Báo điện tử Dân Việt đã nêu đối với ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NNPTNT.

Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bên phải) trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang cho ông Nguyễn Văn Tâm tại buổi Lễ công bố ngày 2/12/2014. (Ảnh CTV).

Trước đó, ông Hồ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã xác nhận qua điện thoại với Báo điện tử Dân Việt là cơ quan này đã có báo cáo vụ việc và đang chờ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Như Dân Việt đã thông tin: từ ngày 23/2/2017 đến ngày 23/4/2017, Đoàn thanh tra của Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số công trình trên địa bàn do Sở NNPTNT tỉnh làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã phát hiện tại gói thầu 19, xây dựng cống Xẻo Nhào (thuộc Dự án đầu tư khôi phục nâng cấp đê biển An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2008 - 2020 có nhiều sai phạm nghiêm trọng). Đó là Sở NNPTNT Kiên Giang đã xét duyệt cho Công ty CP Tàu Cuốc (có trụ sở tại TP.HCM) nhà thầu xếp hạng 2 trúng thầu với giá dự thầu sau hiệu chỉnh là 44 tỷ đồng, gần sát với giá dự toán chi phí xây dựng được chủ đầu tư đưa ra là 44,1 tỷ đồng. Trong khi nhà thầu được xếp hạng 1 là Công ty TNHH Hoàn Mỹ (có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long) có giá dự thầu thấp hơn là 39,8 tỷ đồng, đủ điều kiện trúng thầu nhưng bị ông Mai Anh Nhịn - Giám đốc Sở NNPTNT lúc bấy giờ và Tổ chuyên gia đấu thầu gạt ra, không xem xét.

Hậu quả đã làm Nhà nước thiệt hại trên 4,253 tỷ đồng. Nội dung này đã được thể hiện rõ trong kết luận Thanh tra số 03/KL-SKHĐT, ngày 5/5/2017 của Sở KHĐT tỉnh gửi UBND tỉnh Kiên Giang.

Sau vụ việc này, Sở KHĐT tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Giám đốc Sở NNPTNT có trách nhiệm với số tiền sai phạm trên 4,253 tỷ đồng do xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định với gói thầu trên. Buộc Sở NNPTNT Kiên Giang, Phòng quản lý xây dựng công trình và Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Sở có trách nhiệm bồi thường số tiền đã thiệt hại do xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở KHĐT tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tuy nhiên, sau đó thay cho việc Sở NNPTNT Kiên Giang phải nộp khoản tiền trên vào Kho bạc Nhà nước để khắc phục hậu quả, thì lãnh đạo Sở NNPTNT đã “nhờ vả” Công ty Trần Trân - một nhà thầu quen thuộc đối với Sở (có địa chỉ tại 45/7 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM) do ông Trần Đình Thái làm giám đốc trả nợ thay. Công ty này đã ba lần cử người “mang danh” Sở NNPTNT mang tiền về Kiên Giang nộp đủ vào Kho bạc.

Đổi lại, công ty Trần Trân được chủ đầu tư và UBND tỉnh Kiên Giang đồng ý chấp thuận bổ sung làm nhà thầu phụ tại gói thầu 19, thực chất là thay thế Công ty CP Tàu Cuốc sau khi trúng thầu đã không đủ năng lực thi công nên đã đề nghị chuyển tiếp cho Công ty Trần Trân thực hiện. Liệu đây có là sự “đổi chác” đã được sắp đặt trước của chủ đầu tư và UBND tỉnh Kiên Giang đối với Công ty Trần Trân?