Diễn biến mới vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị giết ngay trước tết

(Dân Việt) Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nữ chủ tiệm thuốc tây bị nghi bị giết ngay trước tết có vết thương phần cổ. Công an đã xác định được danh tính và mời nhiều người tới để phục vụ điều tra.

Ngày 11.2, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 1 nữ chủ tiệm thuốc tây nghi bị giết.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Phượng (23 tuổi, trú quận 8). Qua khám nghiệm, công an phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có vết thương ở cổ. Cùng ngày, công an đã mời nhiều người đến trụ sở để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Công an phong tỏa hiện trường vào tối 10.2. ảnh: C.T

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 10.2, người dân tại đường Bùi Quang Là, quận Gò Vấp TP.HCM tá hỏa phát hiện cô gái bên trong tiệm thuốc tây Hoàng Khánh tử vong nghi bị sát hại nên đã báo công an.

Nhiều người dân hiếu kì theo dõi. ảnh: C.T

Một số người dân cho biết nạn nhân là người hiền lành, dễ mến. Cách đây khoảng 2 tháng, nạn nhân đến thuê căn nhà trên đường Bùi Quang Là mở tiệm thuốc tây.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra vụ án mạng.