1 cây cảnh này hơn 10 chậu sống đời, xanh, đỏ, tím, hồng, tỏa sáng lóa mắt, mang lại may mắn, bình yên

Thứ năm, ngày 21/08/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh rực rỡ bảy sắc cầu vồng này có thể dễ dàng cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác bình yên, năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí.
Trong gia đình, nếu muốn tìm một cây cảnh nhỏ gọn, nở hoa xum xuê, đa dạng màu sắc, dễ trồng, dễ chăm sóc, người ta hay nghĩ đến sống đời (Kalanchoe).

Tuy nhiên, nếu so sánh với vẻ đẹp của cây cảnh này, sống đời có vẻ như lu mờ: Cúc Senetti.

Cúc Senetti với vẻ ngoài độc đáo và quyến rũ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều không gian sống của con người.

Loài cây tuyệt đẹp này nổi tiếng với màu sắc rực rỡ. Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Với nguồn gốc từ vùng đất nhiệt đới, Senetti đã chinh phục trái tim của nhiều người yêu hoa bởi vẻ đẹp riêng biệt và ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Nếu bạn muốn tìm một loại cây cảnh có thể dễ dàng cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác bình yên thì Senetti là một lựa chọn hoàn hảo.

Vẻ đẹp của cây cảnh cúc Senetti

Loài cây tuyệt đẹp này nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, bắt mắt và kích thước hoa ấn tượng, mang đến điểm nhấn sắc màu và niềm vui cho bất kỳ không gian nào.

Senetti là một thương hiệu đặc biệt với những đặc điểm nổi bật, thuộc họ Cúc (Pericallis), còn được gọi là Pericallis x Hybrida.

Là họ Cúc, cây cảnh này cho những bông cúc lớn. Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Loài hoa này có nguồn gốc từ Quần đảo Canary, Pericallis là giống lai giữa hai loài Senecio và Cineraria.

Hoa lộng lẫy, nở hoa liên tục

Loài cây này có hoa lớn giống hoa cúc với các sắc thái xanh, hồng, tím và trắng, với phần giữa màu vàng tuyệt đẹp.

Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng mặt trời đầy đủ và nhiệt độ vừa phải, là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ khu vườn hoặc không gian trong nhà nào.

Là họ Cúc, cây cảnh này cho những bông cúc lớn, nổi bật, nở rộ nhanh chóng chỉ với một cây trong chậu 25 cm với tới 200 bông hoa.

Những cây cảnh này thật sự rất đẹp.  Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Hơn nữa, cây cảnh này có thể liên tục nở oa. Khi 1 lứa hoa vừa kết thúc, chỉ cần bạn cắt bớt 1 nửa cây, chồi mọc lên là một đợt hoa mới sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, khi đặt ngoài trời vào mùa hè, khi nhiệt độ ban đêm tăng trên 30 độ C, hoa của cây cảnh này có xu hướng ngừng nở. Vốn là loài cây ra hoa vào đầu xuân, cây cảnh ưa nhiệt độ thấp, mát mẻ.

Những cây cảnh này thật sự rất đẹp. Chúng không chỉ chịu được nhiệt độ xuống thấp đến 2 độ C mà còn mang đến những sắc màu rực rỡ cho cảnh quan đúng lúc cần thiết nhất.

Dù là sắc xanh lam rực rỡ, sắc đỏ tía mê hoặc, sắc tím huyền ảo, hay sắc xanh trắng rạng rỡ, bắt mắt, cúc Senetti chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn để bắt đầu một mùa sắc rực rỡ.

Những cây cảnh này cực kỳ đa năng. Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Cây cảnh đa năng

Để có một mùa xuân rực rỡ khó cưỡng, hãy kết hợp cây cảnh này với các loại cây trồng nền ưa mát khác như hoa phăng.

Những cây cảnh này cực kỳ đa năng, phát triển tốt trong cả điều kiện nắng toàn phần và nắng một phần.

Với Senetti, mùa xuân chưa bao giờ rực rỡ đến thế! Cúc Senetti là cây sống một năm, nghĩa là nó chỉ sinh trưởng và nở hoa trong một mùa.

Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho những người làm vườn muốn đa dạng hóa khu vườn và sân thượng của mình với các loại cây khác nhau vào các mùa khác nhau.

Cây cảnh cũng thường được sử dụng trong thiết kế nội thất, Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Senetti là một loại cây cực kỳ đa năng, có thể trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Cây cảnh đặc biệt phổ biến để trồng trên sân thượng hoặc ban công và có thể phát triển tốt ở nhiều vùng khí hậu nhiệt đới trên thế giới.

Cây cảnh cũng thường được sử dụng trong thiết kế nội thất, mang đến màu sắc và sức sống cho văn phòng, phòng khách và phòng ngủ.

Một lý do khiến mọi người yêu thích loài cây này là khả năng nở hoa liên tục, mang đến vẻ đẹp và màu sắc rực rỡ.

Hơn nữa, cây cảnh này không cần chăm sóc nhiều để phát triển tốt, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người không có năng khiếu làm vườn.

Cây cảnh này được xem là biểu tượng của sự vui vẻ. Ảnh minh họa thursd

Giá trị của cây cảnh cúc Senetti

Biểu tượng của may mắn, hạnh phúc

Cây cảnh này được xem là biểu tượng của sự vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Trong phong thủy, Senetti được cho là có khả năng mang lại năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí.

Khi trồng Senetti trong gia đình, người ta tin rằng loài hoa này có thể giúp mang lại sự hòa thuận và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Senetti cũng được cho là có khả năng giúp giảm stress và cải thiện tâm trạng.

Trang trí không gian sống

Senetti có thể được trồng trong chậu và đặt ở nhiều vị trí trong nhà, giúp trang trí và tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Cây cảnh này giúp kết nối con người với thiên nhiên. Ảnh minh họa plants4presents

Tác dụng lọc không khí: Giống như nhiều loài cây khác, Senetti có khả năng lọc không khí và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Tạo không khí vui vẻ: Vẻ đẹp độc đáo và quyến rũ của Senetti có thể giúp tạo không khí vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình.

Giáo dục về giá trị của thiên nhiên: Việc trồng và chăm sóc Senetti có thể giúp giáo dục con cái về giá trị của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Kết nối với thiên nhiên: cây cảnh này giúp kết nối con người với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái và thoải mái.

Senetti phát triển tốt dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh cúc Senetti

Để chăm sóc cây cảnh này tốt hơn và nở hoa liên tục, bạn cần lưu ý:

Ánh sáng mặt trời

Senetti phát triển tốt dưới ánh nắng mặt trời đầy đủ, rất lý tưởng cho không gian ngoài trời.

Tuy nhiên, cây cảnh cũng có thể phát triển tốt trong nhà, miễn là được đặt ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. 6 giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày sẽ giúp cây cảnh phát triển khỏe mạnh.

Nước

Giống cây cảnh này ưa nhiệt độ vừa phải, Ảnh minh họa thursd

Cây cảnh ưa đất thoát nước tốt và luôn ẩm đều. Tưới nước cho cây khi lớp đất mặt khô. Tưới quá nhiều nước sẽ gây thối rễ, vì vậy hãy đảm bảo đất khô bớt trước khi tưới lại.

Độ ẩm

Senetti ưa độ ẩm vừa phải, vì vậy rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Khi trồng trong điều kiện khô hạn, nên tăng độ ẩm bằng cách đặt thêm máy tạo độ ẩm gần cây cảnh hoặc đặt chậu lên khay chứa đầy đá và nước.

Nhiệt độ

Giống cây cảnh này ưa nhiệt độ vừa phải, từ khoảng -1 độ đến 26 độ C. Nhiệt độ ngoài phạm vi này có thể khiến cây héo hoặc chết.

Cây cảnh khá khỏe mạnh. Ảnh minh họa suntoryflowerseurope

Đất

Cây cảnh phát triển tốt trong đất thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng và luôn ẩm đều. Chọn đất thoát nước tốt để tránh đọng nước trong chậu, vì điều này có thể gây thối rễ.

Các vấn đề thường gặp và sâu bệnh

Cây cảnh khá khỏe mạnh, nhưng có thể dễ bị thối rễ do tưới quá nhiều nước.

Với sự chăm sóc đúng cách, cúc Senetti sẽ tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho bất kỳ không gian nào, mang đến những bông hoa tươi tắn, bền lâu.

Với tính linh hoạt và dễ chăm sóc, không có lý do gì để không mang đến một chút niềm vui cho cuộc sống của bạn với loài cây tuyệt đẹp này.

