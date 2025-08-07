Sáng 7/8, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký một số quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Theo đó ký quyết định chỉ định Giám đốc và Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhận thêm nhiệm vụ mới.

Cụ thể Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Trọng Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đinh Thị Bắc, kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Được chỉ định đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi mới là ông Phạm Thanh Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định chỉ định nhân sự đảm nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (mới), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó đảm nhận chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (mới), nhiệm kỳ 2020 – 2025, là ông Lê Quang Thích.

Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Ngọc Thái, kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: P.Hảo

Các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (mới), nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông Đặng Thanh Long, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Văn Chương, Huỳnh Văn Tố và bà Bùi Thị Hạnh.