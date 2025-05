3 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hơn 200 người thương vong vì tai nạn giao thông

Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2025, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 02/5/2025.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 52 vụ giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 44 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn). So với ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.

Cũng trong ngày nghỉ thứ 3 kỳ nghỉ lễ năm nay, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 8.553 trường hợp vi phạm; tạm giữ 32 ô tô, 2.634 mô tô và 50 phương tiện khác.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Đà Nẵng.

Cùng đó, lực lượng CSGT tước 322 giấy phép lái xe, trừ điểm bằng lái với 1.073 tài xế. Trong đó, 2.107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.234 vi phạm tốc độ, 36 phương tiện chở hàng quá tải trọng.

Như vậy, tính từ ngày 30/4 đến nay, cả nước xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, làm chết 64 người và bị thương 138 người.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đến hết ngày 21/5, CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024 của Chính phủ.

Trên các tuyến đường bộ, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát những hành vi vi phạm về hoạt động vận tải như: Chở quá số người quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn.

Không lắp đặt hoặc có lắp đặt nhưng không sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên ô tô kinh doanh vận tải; không có phù hiệu, điều khiển phương tiện quá thời gian quy định...

Cục CSGT cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT bố trí đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra, xử lý vi phạm khép kín 24/24h trên tuyến, địa bàn được phân công quản lý.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Trong đó, chú trọng xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng…