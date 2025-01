3 nữ diễn viên bị gia đình từ mặt, tức giận vì đóng phim 18+

Ashley C Williams - phim 18+ The Human Centipede

Ashley C Williams là diễn viên người Mỹ không mấy tên tuổi và có một sự nghiệp tương đối ảm đạm. Điểm nhấn duy nhất của cô chính là việc tham gia bộ phim 18+ The Human Centipede. Nhưng đây là bộ phim kinh dị gây tranh cãi và bị giới phê bình ghẻ lạnh.

Ashley C Williams - phim 18+ The Human Centipede. Ảnh: Theo Imdb

Trong bộ phim này, hai du khách Mỹ do Ashley C Williams và Ashlynn Yennie đóng nhân vật bị đánh thuốc rồi bị phẫu thuật để biến thành một con rết người theo đúng nghĩa đen: miệng người này nối với phần hậu môn người kia. Bác sĩ loạn trí người Đức do Dieter Laser đóng là người đã nảy sinh ra ý tưởng đó.

Ashley C Williams khi đó đã nói dối gia đình về vai diễn của mình. Lúc đó cô đang chật vật tìm công việc diễn xuất và khi hay tin Tom Six chiêu mộ người đóng phim, cô không ngần ngại đến casting. Nhưng khi đến nơi thử vai, mọi thứ khiến cho Ashley C Williams sững người: "Dự án Con rết người khi ấy nghe rất bí ẩn và độc đáo. Tại buổi thử vai, Tom đưa cho tôi một mảnh giấy màu xanh có hình vẽ con người xếp thành hình con rết trên đó. Tôi cực kỳ sốc".

Khi đến dự buổi ra mắt phim, gia đình cô hoàn toàn sốc. Nhưng tệ hại hơn hết, cha cô đã không thông cảm cho con gái mình: "Cha tôi rất khó tiếp nhận cảnh tôi đóng trong phim. Ông ấy đã cố gắng nhiều năm liền để có thể tha thứ cho tôi". Sau hơn 10 năm tham gia bộ phim này, Ashley C Williams vẫn cảm thấy sốc và bị ám ảnh.

Sydney Sweeney - phim 18+ Euphoria

Sydney Sweeney - nữ diễn viên phim Anyone But You và Immaculate sinh ra trong một gia đình có bố mẹ nghiêm khắc, lại mộ đạo. Bố cô làm trong ngành y tế còn mẹ cô là một luật sư. Thế nên khi Sydney Sweeney ngày còn tham gia series 18+ Euphoria, cô đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Sydney Sweeney - phim 18+ Euphoria. Ảnh: Theo Imdb

Trong một buổi trò chuyện với Sunday Today, nữ diễn viên Sydney Sweeney – người đóng vai Cassie trong Euphoria – đã kể lại câu chuyện về việc bố và ông nội cô không "chuẩn bị tâm lý" trước khi xem phim. Và kết quả khá éo le. Quá bất ngờ trước hình ảnh thiếu vải của con cháu, hai người đã lập tức… nhấn nút tắt TV và đi kiếm ly nước để bình tĩnh lại ngay khi thấy cảnh đầu tiên của Sydney.

Nhưng điều bất ngờ nhất là bà nội cô lại bình tĩnh ngồi xuống, pha ly trà, và thưởng thức trọn bộ phim như đang xem show truyền hình cuối tuần. Sydney tiết lộ thêm: "Mẹ tôi thì đến phim trường chơi với tôi hoài nên bà biết hết chuyện rồi. Còn bố tôi, trời ơi, tôi đâu có chuẩn bị gì cho bố. Thế là ông tự nhiên bật (Euphoria) lên xem mà không nói với tôi tiếng nào, rủ thêm ông bà nội ngồi xem chung nữa. Và kết quả, bố tôi và ông nội liền tắt TV rồi rời khỏi phòng như kiểu vừa xem trúng một bộ phim kinh dị vậy!".

Dakota Johnson - phim 18+ 50 sắc thái

Với thể loại phim 18+, chắc chắn công chúng không xa lạ gì với bộ ba phim 50 sắc thái, với sự tham gia của mỹ nữ Dakota Johnson.

Nhân vật chính của phim là Anastasia "Ana" Steele, 21 tuổi, là sinh viên chuyên ngành văn học Anh. Cô bị vướng vào cuộc tình ngang trái với tỷ phú Christian Grey. Gần như cả phim đều là các cảnh nóng bỏng 18+ mang xu hướng bạo dâm, khiến không ít người phải đỏ mặt.

Dakota Johnson - phim 18+ 50 sắc thái. Ảnh: Theo Imdb

Don Johnson – bố của Dakota Johnson hoàn toàn không hề thoải mái về vai diễn mới của con gái. Bà của Dakota Johnson tiết lộ về cha của cô: "Tôi biết là Don Johnson cảm thấy rất khó chịu khi con bé tham gia vào bộ phim đó. Đó cũng là cảm xúc mà tôi đang phải trải qua. Tôi đã xem đoạn trailer rồi. Tôi sẽ chỉ xem thế thôi".

Bên cạnh đó, Melanie Griffith, vợ cũ của Don Johnson và là mẹ đẻ của Dakota, thì cho rằng cả hai bậc phụ huynh của nữ diễn viên không nên xem bộ phim này vì cảm giác khi thấy con gái trên màn hình trong những cảnh nóng bỏng táo bạo là vô cùng "kỳ cục".

Dù vậy, Dakota Johnson vẫn cho biết bản thân cô hết sức nghiêm túc khi tham gia tác phẩm này. Thậm chí, ngôi sao 27 tuổi còn đặc biệt tìm hiểu thêm về vấn đề bạo dâm, chủ đề chính của phim 50 sắc thái để có thể hoàn thành thật tốt vai diễn của mình.