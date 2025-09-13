355 tỷ đồng quà 2-9 "về tận tay" người dân Gia Lai

Người dân nhận tiền qua cả tài khoản và tiền mặt

Ngày 13/9, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi tiền quà tặng dịp lễ Quốc khánh theo kế hoạch của Chính phủ.

Một số địa phương, đặc biệt là các phường trung tâm có dân số đông, hiện vẫn đang tiếp tục chi trả do phải thực hiện song song hai hình thức: chi tiền mặt trực tiếp và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đăng ký trên ứng dụng VNeID.

Hệ thống bị quá tải cục bộ vào một số thời điểm, nên quá trình chi trả qua tài khoản chậm hơn so với tiền mặt. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các xã, phường đã hoàn tất hoặc sắp hoàn tất.

Người dân ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nhận quà 2-9.

Tại phường Pleiku, một trong những địa bàn có mật độ dân cư cao, công tác chi trả được triển khai sớm, ưu tiên hình thức tiền mặt để người dân dễ tiếp cận.

Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã chủ động triển khai nhanh chóng. Tính đến nay, đã chi trả được hơn 90% kế hoạch. Địa phương đang tập trung nốt phần còn lại để đảm bảo không sót đối tượng”.

Đảm bảo đúng tiến độ, không để sót người dân

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn, đến nay địa phương đã chi hơn 10,3 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, chia sẻ: “Chủ yếu người dân nhận tiền mặt, số đăng ký nhận qua tài khoản không nhiều. Một số người kê khai sai số tài khoản nên chúng tôi phải chuyển sang chi tiền mặt để đảm bảo chính xác, không chậm trễ”.

Ông Toàn cho biết, phường đã thông báo rộng rãi đến người dân và đang tập trung chi trả nốt trong 2 ngày tới để kịp hoàn thành trước hạn chót 15-9 theo chỉ đạo của Trung ương.

“Nếu đến thời điểm đó vẫn còn trường hợp chưa nhận được, chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo về UBND tỉnh để có phương án xử lý phù hợp”, ông Toàn nói.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 355 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, phân bổ về 135 xã, phường trong tỉnh. Khoảng 3,55 triệu người dân trên địa bàn được nhận mức hỗ trợ 100.000 đồng/người nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Thanh niên hỗ trợ việc tặng quà cho người dân ở Gia Lai.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, công tác chi trả được yêu cầu thực hiện minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng hoặc chi trùng lặp.

