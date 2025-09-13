Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 21:52 GMT+7

355 tỷ đồng quà 2-9 "về tận tay" người dân Gia Lai

Thứ bảy, ngày 13/09/2025 21:52 GMT+7
Hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương đã được tỉnh Gia Lai phân bổ về 135 xã, phường để tặng quà Quốc khánh 2-9 cho khoảng 3,55 triệu người dân, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người. Đến nay, công tác chi trả đã cơ bản hoàn tất.
Người dân nhận tiền qua cả tài khoản và tiền mặt

Ngày 13/9, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi tiền quà tặng dịp lễ Quốc khánh theo kế hoạch của Chính phủ.

Một số địa phương, đặc biệt là các phường trung tâm có dân số đông, hiện vẫn đang tiếp tục chi trả do phải thực hiện song song hai hình thức: chi tiền mặt trực tiếp và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đăng ký trên ứng dụng VNeID.

Hệ thống bị quá tải cục bộ vào một số thời điểm, nên quá trình chi trả qua tài khoản chậm hơn so với tiền mặt. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các xã, phường đã hoàn tất hoặc sắp hoàn tất.

Người dân ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nhận quà 2-9.

Tại phường Pleiku, một trong những địa bàn có mật độ dân cư cao, công tác chi trả được triển khai sớm, ưu tiên hình thức tiền mặt để người dân dễ tiếp cận.

Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã chủ động triển khai nhanh chóng. Tính đến nay, đã chi trả được hơn 90% kế hoạch. Địa phương đang tập trung nốt phần còn lại để đảm bảo không sót đối tượng”.

Đảm bảo đúng tiến độ, không để sót người dân

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn, đến nay địa phương đã chi hơn 10,3 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, chia sẻ: “Chủ yếu người dân nhận tiền mặt, số đăng ký nhận qua tài khoản không nhiều. Một số người kê khai sai số tài khoản nên chúng tôi phải chuyển sang chi tiền mặt để đảm bảo chính xác, không chậm trễ”.

Ông Toàn cho biết, phường đã thông báo rộng rãi đến người dân và đang tập trung chi trả nốt trong 2 ngày tới để kịp hoàn thành trước hạn chót 15-9 theo chỉ đạo của Trung ương.

“Nếu đến thời điểm đó vẫn còn trường hợp chưa nhận được, chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo về UBND tỉnh để có phương án xử lý phù hợp”, ông Toàn nói.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 355 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, phân bổ về 135 xã, phường trong tỉnh. Khoảng 3,55 triệu người dân trên địa bàn được nhận mức hỗ trợ 100.000 đồng/người nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Thanh niên hỗ trợ việc tặng quà cho người dân ở Gia Lai.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, công tác chi trả được yêu cầu thực hiện minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng hoặc chi trùng lặp.

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng
Thể thao

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Thể thao

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM có trận đấu xuất sắc để cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Thống Nhất tối 13/9.

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Thế giới

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 13/9 cho biết Bắc Kinh coi việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan là “sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine”, theo Ukrinform.

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Thể thao

7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?; Vĩ Hào không được Becamex TP.HCM đăng ký ở V.League; Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập; Rooney vắng mặt trên Match of the Day; Antony hợp tác kinh doanh với Betis.

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky
Thế giới

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky

Thế giới

Quyết định của chính quyền Zelensky cho phép thanh niên Ukraine trong độ tuổi 18 đến 22 xuất cảnh đang đe dọa mang lại “hậu quả tàn khốc” cho Ba Lan, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan viết.

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ
Pháp luật

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ

Pháp luật

Trước khi sát hại gia đình vợ, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (Đắk Lắk) đã sử dụng ma túy đá, sau đó mang theo dao và búa đinh để gây án.

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL
Thể thao

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL

Thể thao

Tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/2026, CLB Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà những đã thất bại 0-2 trước HAGL.

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên... là những gương mặt nổi bật tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của 'Mưa đỏ'?
Văn hóa - Giải trí

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Văn hóa - Giải trí

Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha
Nhà đất

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha

Nhà đất

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được phê duyệt với quy mô hơn 300 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư công nghiệp tại địa phương.

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên
Thế giới

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên

Thế giới

Chính phủ Nepal vào ngày thứ Bảy đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc và các lệnh cấm được ban hành trước đó trong tuần, sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn tham nhũng và quản lý yếu kém – theo báo The Himalayan Times đưa tin.

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 'phản ứng nhanh'
Kinh tế

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục hành chính, đặc biệt ở cấp xã.

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Pháp luật

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và 4 giám định viên liên quan vụ nhận hối lộ.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã lập kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Có 10 cơ sở kinh doanh dược liệu trong danh sách kiểm tra.

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online
Giảm nghèo thông tin

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online

Giảm nghèo thông tin

"Người dân vùng sâu, vùng xa đang tích cực tận dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ. Xu hướng này được thúc đẩy bởi độ phủ internet, smartphone ở nông thôn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ", chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho biết.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Nạn nhân đã cung cấp bằng chứng để công an truy tìm nghi phạm.

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 4 người.

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ
Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Pháp luật

Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đang điều tra vụ 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà, hành hung một phụ nữ trẻ giữa đêm, khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Thế giới

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine. Văn kiện này được 142 quốc gia ủng hộ, 10 quốc gia bỏ phiếu chống.

