Ngày 7/5, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến hết ngày 4/5), trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng CSGT TP đã lập biên bản xử lý 3.651 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ôtô, 1.129 xe mô tô, 7 xe thô sơ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn 295 trường hợp, trừ điểm GPLX 512 trường hợp.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM túc trực những ngày nghỉ lễ trên địa bàn TP, đồng hành, giúp đỡ người dân dịp nghỉ lễ. Ảnh: ĐMV

Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn: 921 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy: 9 trường hợp; chạy quá tốc độ quy định: 473 trường hợp; điều khiển xe không có GPLX: 128 trường hợp; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định: 216 trường hợp; lưu thông đường cấm, khu vực cấm: 115 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 34 trường hợp…

Trên tuyến giao thông đường thủy nội địa, Phòng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 76 trường hợp, tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 1 trường hợp.

Trong đó, vi phạm chở hàng hóa vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn: 28 trường hợp; vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện: 13 trường hợp; vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm: 6 trường hợp; vi phạm quy định về số đăng ký của phương tiện (không kẻ, sơn, gắn số đăng ký phương tiện…), 16 trường hợp; vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện, 13 trường hợp.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 4 vụ khai thác thủy sản trái phép, bắt 4 đối tượng, tạm giữ 4 phương tiện thủy, 4 công cụ kích điện…

Riêng giao thông đường sắt trên địa bàn TP.HCM trong các ngày nghỉ lễ được đảm bảo ổn định.