4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Trồng cây cảnh trong chậu vừa để làm cảnh vừa có thể ăn được là một ý tưởng tuyệt vời giúp ban công nhà bạn thêm xanh mát và sống động. Những chậu cây này không chỉ đẹp như bonsai mini mà còn nở hoa rực rỡ và cho ra những quả thơm ngon, vừa mang tính trang trí vừa vô cùng thiết thực. 4 loại cây trồng trong chậu mà chúng tôi giới thiệu sau đây không chỉ dễ chăm sóc mà còn rất phù hợp cho cả những người mới bắt đầu.

Cây cảnh này có khả năng chịu được cả nắng nóng lẫn thời tiết lạnh, cực kỳ lý tưởng để trồng trên ban công, sân thượng, dưới mái hiên hay dọc hành lang. Bạn có thể đặt chúng ở bất cứ nơi nào có ánh sáng mặt trời. So với các loại cây khác, chúng gần như dễ trồng hơn và một chậu cây có thể phát triển mạnh mẽ qua nhiều năm, vẫn tươi tốt, đẹp mắt và cho thu hoạch thực phẩm ngon lành.

1. Cây cảnh: Lựu

Lựu là cây cảnh có thể dễ dàng trồng trong chậu. Khi nở hoa, hoa của cây có màu đỏ cam rực rỡ. Hoa rực rỡ, cành và lá có màu xanh ngọc lục bảo. Lựu trồng trong chậu cũng có thể được cắt tỉa thành những hình dáng đẹp mắt. Chúng nở hoa vào mùa xuân, cho ra vô số bông hoa tuyệt đẹp.

Khi nở hoa, hoa của cây có màu đỏ cam rực rỡ. Ảnh Epochtime

Cây lựu cũng chịu nắng và chịu nhiệt rất tốt, với thời gian ra hoa dài, từ mùa xuân đến mùa hè. Sau thời gian ra hoa, cây sẽ kết trái. Quả ban đầu có màu xanh nhạt và dần chuyển màu khi chín, trông giống như những chiếc đèn lồng nhỏ rực rỡ.

Việc chăm sóc lựu trồng trong chậu tương đối đơn giản. Ảnh Epochtime

Việc chăm sóc lựu trồng trong chậu tương đối đơn giản. Bạn có thể sử dụng đất vườn, nhưng điều quan trọng là phải bón một ít phân bón lót, duy trì đủ ánh sáng mặt trời và cắt tỉa thường xuyên. Nếu không được cắt tỉa trong thời gian dài, cành sẽ thưa hơn và quả sẽ ít hơn. Cây lựu có thể sống tốt vào mùa đông ngay cả khi nhiệt độ dưới 0 độ C.

2. Cây cảnh: Kỷ tử

Kỷ tử trong chậu thường có cành lá tươi tốt, mang lại không gian xanh mát và tràn đầy sức sống. Những quả kỷ tử đỏ rực không chỉ đẹp mắt mà còn rất bổ dưỡng; có thể được sấy khô hoặc pha thành trà thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Đây là loại cây rất dễ trồng, có sức sống mạnh mẽ và có thể nhân giống nhanh chóng bằng cách giâm cành, hoàn hảo để đặt trên ban công đầy nắng.

Kỷ tử trong chậu thường có cành lá tươi tốt, mang lại không gian xanh mát và tràn đầy sức sống. Ảnh Huawei

Kỷ tử phát triển mạnh mẽ, đặc biệt vào mùa xuân. Khi được cung cấp đủ ánh sáng, tưới nước hợp lý và bón phân đầy đủ, cây sẽ ra nhiều cành lá mới khỏe mạnh. Chúng cũng chịu được nắng hè, giúp cây luôn xanh tốt quanh năm. Trong quá trình chăm sóc, bạn có thể cắt tỉa tùy ý, loại bỏ những cành già, quá dày hoặc yếu để thông gió, tăng ánh sáng và tạo dáng cây so le, đẹp mắt.

Kỷ tử phát triển mạnh mẽ, đặc biệt vào mùa xuân. Ảnh Huawei

Trong mùa sinh trưởng, việc bón phân và tưới nước đều đặn sẽ giúp cây ra hoa nhiều và đậu quả dày. Khi chín, những quả kỷ tử đỏ tươi treo lơ lửng trên cành, vừa hấp dẫn vừa lý tưởng để thu hoạch và sử dụng.

3. Cây cảnh: Kim ngân

Kim ngân là loại cây cứng cáp và dễ chăm sóc, có thể sinh trưởng tốt ngay cả trong đất kém màu mỡ. Cây chịu được ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao lẫn lạnh, giúp bạn dễ dàng chăm sóc quanh năm, từ mùa hè nóng nực đến mùa đông giá lạnh. Hoa kim ngân không chỉ nở rực rỡ mà còn có thể dùng để pha trà, tỏa hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Ngoài ra, cây còn có thể được cắt tỉa tinh tế, tạo nên những chậu cảnh thanh lịch, trang nhã.

Kim ngân là loại cây cứng cáp và dễ chăm sóc, có thể sinh trưởng tốt ngay cả trong đất kém màu mỡ. Ảnh Pinterest.

Khi trồng kim ngân trong chậu trên ban công, hãy đặt cây ở nơi đủ ánh sáng và thoáng khí, đồng thời cắt tỉa cành thường xuyên, bởi cây có đặc tính cứng cáp nên cần chăm chút một chút để tạo dáng đẹp.

Hoa kim ngân không chỉ nở rực rỡ mà còn có thể dùng để pha trà, tỏa hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Ảnh Pinterest

Vào mùa xuân, bạn nên bón phân định kỳ, tưới nước đều đặn và giữ ẩm cho đất để rễ cây luôn nhận đủ nước và chất dinh dưỡng. Chăm sóc đúng cách sẽ giúp kim ngân phát triển nhanh, ra hoa nhiều và tạo tán lá xanh mướt, mang lại không gian xanh mát và tràn đầy sức sống cho ban công của bạn.

4. Cây cảnh: Mộc hương

Mộc hương_ hoa mộc trong chậu không chỉ đẹp mắt mà còn có thể ăn được hoặc dùng để pha trà thơm dịu. Với màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ và tán lá xanh tươi tốt, hoa mộc - dù là vàng, bạc hay bốn mùa - đều phù hợp để trồng trong chậu, trở thành điểm nhấn sinh động cho ban công hay sân thượng.

Hoa mộc trong chậu không chỉ đẹp mắt mà còn có thể ăn được hoặc dùng để pha trà thơm dịu. Ảnh Pinterest

Khi trồng hoa mộc, đất trồng đóng vai trò quan trọng: nên chọn đất màu mỡ, tơi xốp và thoát nước tốt. Hoa mộc tương đối chịu hạn nhưng rất nhạy cảm với ngập úng, vì vậy cần tránh tưới quá nhiều nước. Nếu trồng ngoài trời, đặc biệt trong mùa mưa, hãy đảm bảo nước không đọng trong chậu để tránh thối rễ, rụng lá và lá úa vàng.

Hoa mộc tương đối chịu hạn nhưng rất nhạy cảm với ngập úng, vì vậy cần tránh tưới quá nhiều nước. Ảnh Pinterest

Việc cắt tỉa cành đều đặn không chỉ giúp cây thông thoáng mà còn kích thích hoa mộc ra hoa mới, tăng số lượng hoa, giữ cho chậu cây luôn tươi tốt và rực rỡ quanh năm.