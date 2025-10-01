Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Chuyển động Sài Gòn
Thứ tư, ngày 01/10/2025 12:02 GMT+7

402 hộ dân ở chung cư Osimi Tower cầu cứu UBND TP.HCM vì mua căn hộ 6 năm chưa có sổ hồng

Hoàng Hưng Thứ tư, ngày 01/10/2025 12:02 GMT+7
Tổ Công tác 5013, thuộc UBND TP.HCM vừa tiếp nhận đơn "cầu cứu" của 402 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Osimi Tower (phường An Hội Đông, TP.HCM). Các hộ dân này mua căn hộ đã 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.
Ngày 1/10, Tổ công tác 5013 (UBND TP.HCM) đã tiếp nhận thông tin về 402 hộ dân, tại chung cư Osimi Tower, thuộc dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower (phường An Hội Đông, TP.HCM), về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

Vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower, là một trong 14 vụ việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa được xử lý, kéo dài nhiều năm. Trước năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã báo cáo, kiến nghị trình UBND TP.HCM (cũ) sớm giải quyết, xử lý dứt điểm.

Suốt 6 năm qua, tổng cộng 402 hộ dân mua căn hộ tại chung cư Osimi Tower (phường An Hội Đông, TP.HCM) vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Hoàng Hưng

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, đến nay, vụ việc trên vẫn chưa giải quyết tới nơi tới chốn. Hàng trăm hộ dân hiện sinh sống tại chung cư Osimi Tower vẫn liên tục khiếu nại, trở thành vụ việc nổi cộm trong thời gian gần đây.

Chung cư Osimi Tower do Công ty cổ phần ANI (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà) làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND TP.HCM cấp phép đầu tư và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ, toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án được chủ đầu tư (Công ty cổ phần ANI) công bố đầy đủ, hoàn chỉnh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Trong 6 năm qua, tổng cộng 402 hộ dân đã nhận nhà và an cư tại đây, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư… Nhưng đến nay, các hộ dân vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy tờ công nhận pháp lý, chủ quyền nào.

Ông Nguyễn Toàn Thắng (bìa trái) và các nhân viên Tổ Công tác 5013. Ảnh: T.L

Tình trạng kéo dài này gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong việc đăng ký hộ khẩu, làm thẻ căn cước, mã số định danh cá nhân VNeID…, hoặc vay vốn ngân hàng, hay chuyển nhượng căn hộ theo quy định của luật pháp.

Trước tình hình cấp bách trên, Ban quản trị và cư dân chung cư Osimi Tower đã khẩn thiết kiến nghị UBND TP.HCM, thông qua Tổ công tác 5013, tổ chức cuộc họp liên ngành (gồm các sở, ban ngành liên quan) vào tháng 10 để tìm giải pháp thích hợp, nhanh chóng cấp sổ hồng cho 402 hộ dân.

Trong khi đó, theo ông Đặng Tất Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ANI, dự án đã triển khai theo đúng quy định pháp luât, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, đến nay 402 hộ dân tại chung cư Osimi Tower vẫn chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân xuất phát từ Văn bản 8486/CT-QLĐ ngày 09/8/2019 của Cục Thuế TP.HCM đề nghị Sở Tài chính có ý kiến về khoản được khấu trừ vào số tiền đất phải nộp của dự án.

Tại một buổi họp xem xét, tháo gỡ thủ tục pháp lý cho thị trường bất động sản của Tổ 5013. Ảnh: T.L

Từ đó, dự án bị xác định là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, do khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án chưa được cơ quan chức năng xác định rõ, dù trước đó đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ và thủ tục cần thiết.

"Suốt 6 năm qua, Công ty ANI đã nhiều lần gửi văn bản tới các cơ quan chức năng TP.HCM, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và đề nghị thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định của luật pháp. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết, gây ra những hệ lụy là 402 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ" – ông Đặng Tất Thành nói.

Tổ Công tác 5013 được UBND TP.HCM thành lập để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác 5013 – cho biết: "Tổ Công tác 5013 được UBND TPHCM thành lập, với nhiệm vụ giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cá nhân và tổ chức tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ và mời địa phương nơi có dự án, cùng với chủ đầu tư, rà soát những vướng mắc, khó khăn. Xác định nguyên nhân, ưu tiên công tác cấp giấy chứng nhận trước cho người mua nhà, còn những tồn đọng khác trong dự án sẽ từng bước xử lý tiếp theo".

Một dự án chung cư của Tập đoàn Novaland được Tổ Công tác 5013 tháo gỡ khó khăn, cấp sổ hồng cho hàng ngàn hộ dân. Ảnh: Đ.S

Thành lập vào tháng 11/2024, đến nay, Tổ Công tác 5013 đã tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn với 108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Tổ Công tác 5013 cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 126/176 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547/108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TP.HCM đạt hơn 594,5 tỷ đồng.


