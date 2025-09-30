Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 13:33 GMT+7

UBND TP.HCM: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm

Hoàng Hưng Thứ ba, ngày 30/09/2025 13:33 GMT+7
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm…
Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã ký, ban hành văn bản số 2329/UBND-ĐT, gửi một số sở, ngành liên quan, cùng UBND thuộc 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm chủ trì tham mưu và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về chất lượng, an toàn thực phẩm, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận.

Đặc biệt, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, so với quy định. Đồng thời, thông tin rộng rãi đến các đơn vị phân phối, người tiêu dùng về các sản phẩm này.

Tại TP.HCM, nhiều siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ đã ký kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP cho các chủ thể OCOP ở TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: H.H

Sở An toàn thực phẩm phân công bộ phận tiếp nhận thông tin, đặc biệt là phản ảnh từ cộng đồng, người tiêu dùng, cơ quan báo chí... về chất lượng, an toàn thực phẩm để kịp thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, phân công cán bộ chuyên trách tham gia Chương trình OCOP nhằm hỗ trợ chủ thể và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP.HCM, trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm khi tham gia Chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao, trách nhiệm của các chủ thể OCOP về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực triển khai Chương trình OCOP, trong quá trình tham mưu, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, cần phối hợp với các sở, ngành có liên quan lưu ý đến vùng nguyên liệu, xuất xứ sản phẩm.

Nông sản được chứng nhận OCOP đã được tiêu thụ rộng rãi ở TP.HCM. Ảnh: H.H

Kế đó là điều kiện, chứng nhận an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến; mẫu mã, bao bì sản phẩm; thời hạn sử dụng; công bố chất lượng; sở hữu trí tuệ và công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải ổn định đội ngũ cán bộ, bộ máy quản lý, triển khai Chương trình OCOP theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp. Qua đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình, hỗ trợ các chủ thể OCOP, tiếp tục phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường. Kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của TP.HCM, phù hợp với tình hình một "siêu đô thị" sau sáp nhập và chính quyền 2 cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổng hợp báo cáo những sản phẩm OCOP không đảm bảo quy định, tham mưu trình UBND Thành phố xem xét, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Một gian trưng bày kinh doanh sản phẩm OCOP, tại một siêu thị bán lẻ ở TP.HCM. Ảnh: H.H

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP, chất lượng sản phẩm, đối với cơ sở có sản phẩm OCOP... Đảm bảo truy xuất nguồn gốc, quy định về nhãn hàng hóa, công bố chất lượng; phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.

Với UBND 168 phường, xã, đặc khu, UBND TP.HCM chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra định kỳ; hoặc đột xuất, với hoạt động sản xuất, chế biến của các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận. Nhất là về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Trong các hội chợ, triển lãm hàng nông sản, các sản phẩm được chứng nhận OCOP luôn được mọi người quan tâm. Ảnh: H.H

Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định. Đồng thời, thông tin rộng rãi đến các đơn vị phân phối, người tiêu dùng về các sản phẩm vi phạm, nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ thể, uy tín, thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường.

UBND cấp phường, xã, đặc khu, chủ động trong việc tiếp nhận thông tin - đặc biệt là phản ánh từ cộng đồng, người tiêu dùng, cơ quan báo chí... để kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có) hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, OCOP TP.HCM và vùng, miền tụ hội phục vụ mua sắm dịp Tết

Hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, OCOP TP.HCM và vùng, miền tụ hội phục vụ mua sắm dịp Tết

Sản phẩm OCOP TP.HCM được khách hàng yêu thích, xuất khẩu sang Trung Quốc, Singapore, châu Âu

Sản phẩm OCOP TP.HCM được khách hàng yêu thích, xuất khẩu sang Trung Quốc, Singapore, châu Âu

Ghé hội chợ OCOP TP.HCM ngắm bonsai dừa, nếm cá trắm kho riềng, nem cua bể

Ghé hội chợ OCOP TP.HCM ngắm bonsai dừa, nếm cá trắm kho riềng, nem cua bể

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch

Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông đổ xăng lên người rồi tự thiêu tại một căn nhà trên địa bàn xã.

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu

Chuyển động Sài Gòn
Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu

TP.HCM: Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong
Xã hội

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Xã hội

Giới chức y tế Mỹ ngày 29/9 xác nhận đợt bùng phát vi khuẩn Listeria liên quan đến các suất mì Italy đông lạnh đã khiến 4 người tử vong.

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn
Thể thao

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn

Thể thao

Đối chuyền hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay - Hoàng Thị Kiều Trinh, đã được thăng quân hàm từ Thượng uý lên Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trong tôi với những nỗi nhớ niềm thương
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trong tôi với những nỗi nhớ niềm thương

Hà Nội hôm nay

Hà Nội trong tôi vừa hiện đại lại đầy bao dung như người mẹ hiền ôm ấp những đứa con đi xa lâu ngày mới được trở lại “nhà” thăm mẹ...

Toyota đầu tư 'khủng' lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam: Chuyên gia nói thẳng sự thật
Kinh tế

Toyota đầu tư "khủng" lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam: Chuyên gia nói thẳng sự thật

Kinh tế

Toyota lên kế hoạch cho dự án xe hybrid tại Việt Nam. Động thái này cho thấy quyết tâm của hãng trong chiến lược điện hóa, tất nhiên vẫn còn nhiều thách thức.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”

Tin tức

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bước vào ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị) với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất cao với chủ đề và mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Tài xế kể lại giây phút may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa
Tin tức

Tài xế kể lại giây phút may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa

Tin tức

Anh Đoàn Minh Duệ, tổ dân phố Sa Pả 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai - tài xế trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa - cho biết, vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ, khi anh cùng 2 người khác đang trên đường đi làm về.

Đại biểu Quốc hội đề xuất sàn thương mại điện tử phải bồi thường nếu quảng cáo hàng giả
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề xuất sàn thương mại điện tử phải bồi thường nếu quảng cáo hàng giả

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh đề xuất các sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream cần chịu trách nhiệm chủ động bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm được quảng bá qua thuật toán của họ là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nicole Kidman và Keith Urban ly thân sau 19 năm gắn bó
Văn hóa - Giải trí

Nicole Kidman và Keith Urban ly thân sau 19 năm gắn bó

Văn hóa - Giải trí

Nicole Kidman và Keith Urban sống riêng từ đầu mùa hè 2025, chấm dứt quãng thời gian gần hai thập kỷ luôn xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

TP.HCM mở rộng địa giới hành chính: Cơ hội lớn cho thị trường văn phòng cho thuê
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở rộng địa giới hành chính: Cơ hội lớn cho thị trường văn phòng cho thuê

Chuyển động Sài Gòn

Việc mở rộng địa giới hành chính của TP.HCM được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều trợ lực phát triển cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc văn phòng, được dự báo sẽ hưởng lợi đáng kể.

Làm sao Đồng Nai có thể biến tiềm năng, khát vọng thành những bước đột phá để thật sự vượt lên, dẫn trước, đi đầu?
Tin tức

Làm sao Đồng Nai có thể biến tiềm năng, khát vọng thành những bước đột phá để thật sự vượt lên, dẫn trước, đi đầu?

Tin tức

Đồng Nai phải kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% mỗi năm, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, xây dựng 4 vùng trọng điểm, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Viện Đông Y Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện lan tỏa giá trị Y học cổ truyền dân tộc
Xã hội

Viện Đông Y Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện lan tỏa giá trị Y học cổ truyền dân tộc

Xã hội

Sáng 30/9, tại Viện Đông Y Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành với Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Nuôi con động vật 'tự làm tự ăn', dân nơi này ở Quảng Trị chăm nhàn lại rủng rỉnh tiền tiêu
Nhà nông

Nuôi con động vật "tự làm tự ăn", dân nơi này ở Quảng Trị chăm nhàn lại rủng rỉnh tiền tiêu

Nhà nông

Nuôi ong lấy mật là một trong những cách khai thác tiềm năng, lợi thế tại địa phương, góp phần tăng thu nhập, giúp người dân ở tỉnh Quảng Trị tăng thu nhập. Điều đặc biệt khi nuôi ong lấy mật là số vốn hạn hẹp, nuôi ong lại không tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi bởi loài côn trùng này "tự làm tự ăn"...

Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới 2025 - 2030
Tin tức

Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

Tin tức

Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàng đế Trung Hoa tàn độc, sẵn sàng hạ sát con để “hưởng khoái lạc”
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa tàn độc, sẵn sàng hạ sát con để “hưởng khoái lạc”

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế độc ác này không ai khác chính là Thạch Hổ, giết hại huynh đệ ruột thịt để chiếm giang sơn, còn giết cả vợ vì sự khát máu của mình.

VinFast được vay 100 triệu USD, tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản nói gì?
Kinh tế

VinFast được vay 100 triệu USD, tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản nói gì?

Kinh tế

VinFast đang thực hiện chiến lược mở rộng thị trường quốc tế và Ngân hàng MUFG sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phát triển xe điện và chiến lược mở rộng ra quốc tế của VinFast.

TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất công bỏ hoang, tránh lãng phí sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất công bỏ hoang, tránh lãng phí sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất công bỏ hoang, bị lấn chiếm, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, góp phần chỉnh trang đô thị sau sáp nhập.

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện
Nhà nông

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông

Mang đậm dấu ấn của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, làng Trình Phố (nay là xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có những nét độc đáo riêng biệt với phiên chợ Giếng cả năm chỉ họp một phiên vào ngày mùng một tết Nguyên đán. Đây còn là vùng quê giàu truyền thống cách mạng với nhiều danh nhân như Nguyễn Quang Bích, Bùi Viện, Ngô Quang Đoan...

Đầu tư 1.859 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, TP.HCM quyết xóa 'điểm nghẽn' kinh niên về giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư 1.859 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, TP.HCM quyết xóa "điểm nghẽn" kinh niên về giao thông

Chuyển động Sài Gòn

Hội đồng nhân dân TP.HCM đã đồng thuận thông qua Tờ trình của UBND TP.HCM về đầu tư hơn 1.859 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo và mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh. Đường Nguyễn Duy Trinh là "điểm nghẽn" giao thông kinh niên của TP.HCM nhiều năm qua.

Trường Đại học Điện lực: Đào tạo gắn liền xu thế phát triển công nghệ cao
Xã hội

Trường Đại học Điện lực: Đào tạo gắn liền xu thế phát triển công nghệ cao

Xã hội

Với quy mô đào tạo gần 25.000 sinh viên, học viên, Trường Đại học Điện lực (EPU) được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ là cơ sở đào tạo chính trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và thực hiện thành công cam kết net-zero vào năm 2050.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Tin tức

Đại hội lần thứ XII thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hà Nội: Mưa lớn không ngớt, mực nước dâng cao tràn vào nhà dân
Tin tức

LIVE
Hà Nội: Mưa lớn không ngớt, mực nước dâng cao tràn vào nhà dân

Tin tức

Do ảnh hưởng của Bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn Hà Nội nhiều nơi ngập sâu, tắc đường khiến người đi đường "chôn chân" nhiều giờ trên đường.

Xương ngón tay bị ăn mòn vì bệnh lý mạch máu hiếm gặp
Xã hội

Xương ngón tay bị ăn mòn vì bệnh lý mạch máu hiếm gặp

Xã hội

Thấy ngón tay cái có khối u bất thường nhưng không gây đau đớn nên bệnh nhân đã mặc kệ, dẫn đến xương ngón tay bị ăn mòn.

Lốc xoáy tại Ninh Bình: Người dân kể giây phút kinh hoàng phải chui xuống gầm giường trú ẩn
Tin tức

Lốc xoáy tại Ninh Bình: Người dân kể giây phút kinh hoàng phải chui xuống gầm giường trú ẩn
5

Tin tức

Khoảng 8 giờ sáng ngày 29/9, một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã bất ngờ ập đến xã Chất Bình (tỉnh Ninh Bình), gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trên địa bàn xã Chất Bình ghi nhận 1 người tử vong, 10 người bị thương, cùng với đó là hơn 100 nhà dân bị đổ sập hoặc tốc mái.

Vietcombank tiếp tục đồng hành chương trình Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 5 năm 2025 trong danh vị Nhà Quảng cáo Kim Cương
Kinh tế

Vietcombank tiếp tục đồng hành chương trình Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 5 năm 2025 trong danh vị Nhà Quảng cáo Kim Cương

Kinh tế

Sáng ngày 26/9/2025, tại Hà Nội, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 5 năm 2025.

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc: Cơ hội thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc Việt Nam
Tin tức

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc: Cơ hội thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc Việt Nam

Tin tức

Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026- 2031, giải thưởng lên tới 30 triệu đồng tiền mặt cùng Bằng khen.

HLV Nguyễn Anh Đức bất ngờ nói lời chia tay Becamex TP.HCM
Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức bất ngờ nói lời chia tay Becamex TP.HCM

Thể thao

Trên trang facebook cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức vừa bất ngờ nói lời chia tay Becamex TP.HCM. Quyết định này được cho là đến từ chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng đất Thủ trong những ngày vừa qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I: Từ thủ phủ công nghiệp hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I: Từ thủ phủ công nghiệp hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 449 đại biểu đại diện cho hơn 156.000 đảng viên đến từ 103 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức Mai Anh Tuyên bị khởi tố tội danh thứ 2
Pháp luật

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức Mai Anh Tuyên bị khởi tố tội danh thứ 2

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bổ sung quyết định khởi tố ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách”.

Những dự án nào được phép tạm sử dụng đất rừng để triển khai tại TP.HCM?
Chuyển động Sài Gòn

Những dự án nào được phép tạm sử dụng đất rừng để triển khai tại TP.HCM?

Chuyển động Sài Gòn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, việc tạm sử dụng rừng chỉ được phép khi dự án buộc phải triển khai trên diện tích có rừng, không thể bố trí ở vị trí khác và thuộc diện được pháp luật cho phép.

Đỗ Trọng Khơi: Từ thân phận giới hạn đến cõi vô hạn thi ca
Văn hóa - Giải trí

Đỗ Trọng Khơi: Từ thân phận giới hạn đến cõi vô hạn thi ca

Văn hóa - Giải trí

Thân thể bị giới hạn bởi bệnh tật từ thuở nhỏ, nhưng tâm hồn Đỗ Trọng Khơi chưa bao giờ chịu khuất phục. Nằm trên giường bệnh, ông mở ra một thế giới vô hạn bằng thơ ca. Trong những vần thơ mùa thu buồn đẹp, ta bắt gặp nghị lực sống phi thường cùng khát vọng tìm kiếm dấu chân vĩnh hằng của một thi sĩ hiếm có.

