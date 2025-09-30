UBND TP.HCM: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã ký, ban hành văn bản số 2329/UBND-ĐT, gửi một số sở, ngành liên quan, cùng UBND thuộc 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm chủ trì tham mưu và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về chất lượng, an toàn thực phẩm, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận.

Đặc biệt, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, so với quy định. Đồng thời, thông tin rộng rãi đến các đơn vị phân phối, người tiêu dùng về các sản phẩm này.

Tại TP.HCM, nhiều siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ đã ký kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP cho các chủ thể OCOP ở TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: H.H

Sở An toàn thực phẩm phân công bộ phận tiếp nhận thông tin, đặc biệt là phản ảnh từ cộng đồng, người tiêu dùng, cơ quan báo chí... về chất lượng, an toàn thực phẩm để kịp thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, phân công cán bộ chuyên trách tham gia Chương trình OCOP nhằm hỗ trợ chủ thể và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP.HCM, trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm khi tham gia Chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao, trách nhiệm của các chủ thể OCOP về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực triển khai Chương trình OCOP, trong quá trình tham mưu, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, cần phối hợp với các sở, ngành có liên quan lưu ý đến vùng nguyên liệu, xuất xứ sản phẩm.

Nông sản được chứng nhận OCOP đã được tiêu thụ rộng rãi ở TP.HCM. Ảnh: H.H

Kế đó là điều kiện, chứng nhận an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến; mẫu mã, bao bì sản phẩm; thời hạn sử dụng; công bố chất lượng; sở hữu trí tuệ và công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải ổn định đội ngũ cán bộ, bộ máy quản lý, triển khai Chương trình OCOP theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp. Qua đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình, hỗ trợ các chủ thể OCOP, tiếp tục phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường. Kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của TP.HCM, phù hợp với tình hình một "siêu đô thị" sau sáp nhập và chính quyền 2 cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổng hợp báo cáo những sản phẩm OCOP không đảm bảo quy định, tham mưu trình UBND Thành phố xem xét, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Một gian trưng bày kinh doanh sản phẩm OCOP, tại một siêu thị bán lẻ ở TP.HCM. Ảnh: H.H

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP, chất lượng sản phẩm, đối với cơ sở có sản phẩm OCOP... Đảm bảo truy xuất nguồn gốc, quy định về nhãn hàng hóa, công bố chất lượng; phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.

Với UBND 168 phường, xã, đặc khu, UBND TP.HCM chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra định kỳ; hoặc đột xuất, với hoạt động sản xuất, chế biến của các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận. Nhất là về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Trong các hội chợ, triển lãm hàng nông sản, các sản phẩm được chứng nhận OCOP luôn được mọi người quan tâm. Ảnh: H.H

UBND cấp phường, xã, đặc khu, chủ động trong việc tiếp nhận thông tin - đặc biệt là phản ánh từ cộng đồng, người tiêu dùng, cơ quan báo chí... để kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có) hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.