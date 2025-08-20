5 khoảnh khắc mở toang ván cờ sinh tử khi ông Trump, Zelensky và châu Âu định đoạt số phận Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump vui vẻ nói chuyện trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 18 tháng 8 năm 2025, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. (Ảnh Reuters/Kevin Lamarque)

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi rằng ông có một “cuộc họp rất tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai.

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định muốn chấm dứt đổ máu ở Đông Âu. Ông gọi cuộc họp đa phương hôm thứ Hai là “một bước đi rất tốt, rất sớm cho một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm".

Trong một bài đăng trên Truth Social sau các cuộc thảo luận, ông Trump viết: “Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với những vị khách đáng kính, và mọi người đều rất vui mừng trước khả năng có HÒA BÌNH cho Nga/Ukraine".

Dưới đây là 5 điểm nhấn lớn trong “ngày trọng đại” khi Tổng thống Mỹ, ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu thảo luận về "số phận" Ukraine.

1. Nụ cười khắp nơi

Hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với cuộc gặp nhiều căng thẳng giữa ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Khi đó, hai bên bị ghi hình đang tranh cãi gay gắt, bao gồm cả chuyện ông Zelensky bị cho là chưa thể hiện đủ sự biết ơn với Mỹ.

Nhưng lần này, bầu không khí hoàn toàn khác. Ông Trump và Zelensky đều cười rạng rỡ suốt cả ngày. Tổng thống Ukraine còn được các quan chức trong nội các Mỹ như Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chào đón nồng nhiệt. Tổng thống Zelensky thậm chí đã nhiều lần cảm ơn Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, với 11 lần "cảm ơn" chỉ trong 4,5 phút, The Washington Post đưa tin vào ngày 18/8.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X sau cuộc họp: “Chúng tôi ở đây, với tư cách đồng minh và bạn bè, vì hòa bình ở Ukraine và châu Âu. Đây là thời khắc quan trọng khi chúng ta tiếp tục làm việc về các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và một nền hòa bình lâu dài".

2. Thay đổi diện mạo

Ông Zelensky cũng gây chú ý khi lần đầu tiên từ bỏ bộ quân phục màu xanh lá “thương hiệu” để xuất hiện trong một bộ áo khoác đen lịch lãm.

Ông thậm chí còn đùa với báo chí khi ngồi cạnh Tổng thống Trump trong Phòng Bầu dục. Một phóng viên nói: “Trước hết, Tổng thống Zelensky, ông trông thật tuyệt với bộ vest này”. Ông Trump liền chen vào: “Tôi cũng nói y như vậy".

Khi trêu một phóng viên mặc đúng bộ vest cũ mà ông từng diện hồi tháng 2, ông Zelensky cười: “Anh vẫn mặc bộ đó, còn tôi đã đổi rồi. Anh thấy không?”. Sau đó, cả ông Zelensky và ông Trump đều cười phá lên cười.

3. Không cần ngừng bắn

Trong cuộc gặp, ông Trump khẳng định lại lập trường: “Không cần ngừng bắn” để đạt một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga.

“Tôi không nghĩ cần ngừng bắn. Nhìn 6 thỏa thuận mà tôi dàn xếp năm nay, tất cả đều đang trong tình trạng chiến tranh. Tôi chẳng cần lệnh ngừng bắn nào", ông Trump tuyên bố tại họp báo.

Điều này dẫn đến một khoảnh khắc căng thẳng hiếm hoi khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh cần có ngừng bắn trước vòng đàm phán tiếp theo. Nhưng ông Trump phản bác: “Chúng tôi sẽ để Tổng thống Zelensky trực tiếp gặp Tổng thống Putin và xem mọi chuyện tiến triển ra sao".

4. Các lãnh đạo châu Âu thống nhất

Ngoài ông Zelensky, có tới 7 lãnh đạo châu Âu cũng có mặt tại Nhà Trắng – một sự kiện hiếm hoi mà ông Trump gọi là “vinh dự” cho Mỹ.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng Crimea hay bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga. Ông Trump thì nhấn mạnh châu Âu cần gánh vác nhiều hơn trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine: “Tôi nghĩ các quốc gia châu Âu sẽ phải gánh nhiều phần hơn. Mỹ sẽ giúp, nhưng họ phải chia sẻ trách nhiệm này".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đồng tình: “Để có nền hòa bình bền vững, chúng ta cần một quân đội Ukraine đủ mạnh trong nhiều năm tới, cùng với những cam kết chắc chắn từ châu Âu. An ninh của chính chúng ta cũng phụ thuộc vào điều đó".



5. Ông Putin được gọi qua đường dây nóng

Kết thúc các cuộc họp, ông Trump tiết lộ ông đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Sau đó sẽ là một hội nghị ba bên có cả ông Trump tham dự.

Trong bài đăng khác, ông gọi hội nghị tại Nhà Trắng là “một ngày trọng đại” và nhấn mạnh: “Chưa bao giờ có nhiều lãnh đạo châu Âu cùng ở đây một lúc như thế này. Một vinh dự to lớn cho nước Mỹ!!! Hãy chờ xem kết quả ra sao!".