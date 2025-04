Yết Kiêu đổi thay sau sáp nhập, ấp nở gia cầm thành nghề thu tiền tỷ

Xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là quê hương của vị tướng tài hoa Yết Kiêu. Vùng đất này vẫn lưu nhiều dấu ấn văn hóa - lịch sử với những kiến trúc cổng làng trang trọng, mái lợp ngói mũi hài; những gốc cây cổ thụ không rõ tuổi và nhiều di tích in dấu lịch sử như đền Quát, đình Lương Xá…

Cùng với việc lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, xã Yết Kiêu đã có nhiều bước tiến trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau năm 2019, triển khai thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Yết Kiêu được thành lập trên cơ sở 3 xã Yết Kiêu, Gia Hòa và Trùng Khánh đã tạo ra vị thế mới để địa phương tiếp tục phát triển.

6 năm sau sáp nhập, xã Yết Kiêu có diện tích 11,53km2, gần 5.500 hộ, hơn 17.000 nhân khẩu. Kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu đến từ chăn nuôi, trồng trọt, các ngành thủ công truyền thống, nuôi trồng thủy sản, vận tải, kinh doanh dịch vụ, thương mại và ấp nở con giống.

Thu nhập của người dân xã Yết Kiêu chủ yếu đến từ trồng trọt, chăn nuôi và các nghề truyền thống như đan chài lưới... Ảnh: Nghĩa Lê.

Trong đó, nghề ấp nở con giống đang cho thu nhập tốt, tạo việc làm cho hàng trăm lao động xã Yết Kiêu.

Chị Vũ Thị Quyên, hộ kinh doanh gà giống tại xã Yết Kiêu tâm sự: Tôi được bố truyền nghề ấp nở gà giống. Hơn 20 năm theo nghề, giờ nhà tôi đã có cơ ngơi khang trang, con cái được ăn học đầy đủ. Sau khi xã sáp nhập, công việc làm ăn, kinh doanh của tôi vẫn thuận lợi, tôi còn mở rộng thêm diện tích để làm trang trại gà giống.

Được biết, hộ nhà chị Quyên đang có 2 trang trại với diện tích 17.000m2, nuôi 3 vạn gà giống bố mẹ. Những năm nay, hộ nhà chị Quyên đang cung cấp gà giống cho trang trại gà thịt trong tỉnh và các tỉnh Bắc Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai… cho doanh thu trung bình hàng chục tỷ/năm.

Cũng làm nghề ấp nở con giống, anh Phạm Đình Thuyết, một chủ trang trại gà giống xã Yết Kiêu chia sẻ thêm: Nghề ấp nở con giống là nghề “cha truyền con nối” cũng đã được mấy đời tại xã Yết Kiêu chúng tôi. Hiện nay, trên địa bàn xã tôi có khoảng 50-60 hộ kinh doanh dịch vụ này. Nhiều hộ làm trang trại lớn, quy mô từ 1 - 2 vạn con gà bố mẹ, được chăm sóc theo quy trình bài bản, nhiều khâu đã tự động hóa.

Nghề ấp nở con giống đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động xã Yết Kiêu với mức thu nhập tốt. Ảnh: Nghĩa Lê.

“Gà giống của chúng tôi có uy tín trên thị trường nên chủ trang trại từ các tỉnh trên cả nước vẫn thường xuyên đến mua hàng. Từ mô hình này, nhiều hộ có doanh thu hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương từ 8-12 triệu đồng”, anh Thuyết cho hay.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Công Am, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yết Kiêu cho biết: Để mở rộng thị trường, từ năm 2018, các hộ sản xuất, kinh doanh, ấp nở trứng gia cầm ở Yết Kiêu đã thành lập tổ hợp tác để liên kết ngành nghề. Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, các hộ đã chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng con giống, liên kết xây dựng thương hiệu giống gia cầm Yết Kiêu.

Đời sống nông thôn ngày càng khấm khá, thu nhập bình quân tăng 30 triệu đồng/người

Năm 2018, xã Yết Kiêu đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Yết Kiêu tiếp tục được đầu tư phát triển. Nhiều tuyến đường, kênh mương được đầu tư xây mới, tu bổ; trường học được sửa chữa, nâng cấp…

Đáng chú ý, nơi này đang triển khai 2 dự án khu dân cư mới với tổng diện tích 19 ha; quy hoạch Dự án cụm công nghiệp Yết Kiêu với diện tích gần 67 ha. Đây dự kiến sẽ là những "cú hích" giúp Yết Kiêu tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Đời sống nông thôn xã Yết Kiêu ngày càng khấm khá, người dân có nhà cửa khang trang. Ảnh: Kiều Tâm.

Các lĩnh vực giáo dục - y tế, văn hoá - xã hội, thể dục thể thao, công tác lao động thương binh xã hội tiếp tục được quan tâm. Xã Yết Kiêu có 16/16 làng được công nhận danh hiệu làng văn hoá; trường tiểu học, THCS của xã đã đạt chuẩn quốc gia.

Xã Yết Kiêu duy trì tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được ổn định giữ vững.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ.

Kinh tế địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất của xã Yết Kiêu tăng 11% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,8 triệu đồng/người/năm, tăng 31,3 triệu đồng so với năm 2019 (trước sáp nhập).

Tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, trong thời gian tới, xã Yết Kiêu tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các loại hình dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2025, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án, các ngành, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thế mạnh của địa phương và thân thiện với môi trường… Phấn đấu năm 2025 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83,5 triệu đồng/người/năm.