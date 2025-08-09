7 trường hợp bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất: Cụ thể là những loại đất nào?

Câu hỏi:

Bạn đọc Nguyễn Hoàng (Ba Vì, Hà Nội) hỏi: Trường hợp nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực cho biết, Điều 121, Luật Đất đai 2024 nêu rõ 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan chức năng.



Ảnh minh họa: DV.

7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

Một là: Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Hai là: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Ba là: Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Bốn là: Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Năm là: Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Sáu là: Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Bảy là: Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Người dân cần lưu ý, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài, đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác, nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.