Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khơi thông các thủ tục hành chính phục vụ dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, công văn của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, sau 1 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp đã dần đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành hành được thông suốt, liên tục, đảm bảo đúng quy định; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở nhằm nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh: Rà soát, xây dựng đầy đủ quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Phú Thọ hoàn thành xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Rà soát các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, phối hợp với Viễn thông Phú Thọ cập nhật mức thu chính xác trên Hệ thống. Hoàn thành trước ngày 15/8/2025.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, chính xác. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đủ chữ ký số cho cán bộ, công chức cấp xã. Tổng hợp đầy đủ Bản cam kết của tổ chức, cá nhân để cấp quyền tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực danh tính. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 12/8/2025.

Sở Tài chính tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính kết nối, tích hợp Hệ thống đăng ký kinh doanh với Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính trên một hệ thống thống nhất; rà soát, kiến nghị Bộ Tài chính cập nhật mẫu đơn, mẫu tờ khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Tư pháp tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp nâng cấp phần mềm hộ tịch điện tử đảm bảo thông suốt; phối hợp với Viễn thông Phú Thọ thiết lập các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực hộ tịch đảm bảo thuận tiện, dễ thực hiện; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cấp xã trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Thuế tỉnh Phú Thọ, Viễn thông Phú Thọ xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai đảm bảo thuận tiện trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính, thuế; rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm các hồ sơ đang giải quyết quá hạn trên Hệ thống; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cấp xã liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với Viễn thông Phú Thọ xây dựng quy trình điện tử liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công; rà soát trình công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính còn thiếu theo phản ánh của UBND cấp xã.

Thuế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan thiết lập quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xử lý hồ sơ đúng quy định không để chậm hạn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Viễn thông Phú Thọ nâng cấp đường truyền và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo thông suốt, liên tục; khẩn trương phối hợp với các sở, ngành hoàn thành xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính; điều chỉnh các chức năng hệ thống đảm bảo thuận tiện, dễ thực hiện theo phản ánh của UBND cấp xã; duy trì cán bộ kỹ thuật kịp thời giúp đỡ các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện tích hợp, kết nối đồng bộ giữa phần mềm quản lý văn bản điều hành với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Hoàn thành trước ngày 10/8/2025.

UBND các xã, phường: Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo đầy đủ chữ ký số, thực hiện đúng quy định trong việc cam kết cấp quyền truy cập và tra cứu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo cán bộ, công chức nghiên cứu đầy đủ danh mục thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền của cấp tỉnh, cấp xã, nghiêm túc thực hiện, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện phi địa giới. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn đang giải quyết trên Hệ thống.

Văn phòng UBND tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới; theo dõi, đôn đốc, tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.