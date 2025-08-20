Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 20/08/2025 17:13 GMT+7

8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì lần đầu nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế

Thứ tư, ngày 20/08/2025 17:13 GMT+7
Ban tổ chức 8Wonder – Moments of Wonder vừa bất ngờ công bố full dàn lineup, giới thiệu sân chơi Wonder Sound Lab và màn Collab “đỉnh nóc kịch trần” giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ lừng danh thế giới khiến fan chao đảo.
Chiều 18/8, fanpage chính thức của siêu nhạc hội 8Wonder – Moments of Wonder 2025 bất ngờ tung full lineup, mạng xã hội gần như “nổ tung” vì độ chất lừ của đội hình năm nay.

Từ những tên tuổi toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR Ian đến đại diện Việt Nam đình đám Soobin và Hòa Minzy, không khí phấn khích đã rất nóng nhưng mọi thứ thật sự “bung nóc” khi hai cái tên mới tlinh và (S)trong Trọng Hiếu được xướng lên.

Trọng Hiếu là khách mời đặc biệt của Moments of Wonder. Ảnh: FBNV.

Sở hữu năng lượng sân khấu bùng nổ, Trọng Hiếu sẽ lần đầu xuất hiện tại 8Wonder với những bản hit mang màu sắc hiện đại và tinh thần đậm chất Gen Z. Nhờ khả năng trình diễn lôi cuốn, phong cách quốc tế và kỹ năng kết nối khán giả vượt trội, anh hứa hẹn sẽ khuấy động không gian Trung tâm Triển lãm Quốc gia bằng một màn biểu diễn "không thể rời mắt", tràn đầy sức sống và cảm hứng.

Trong khi đó, tlinh – nữ rapper Gen Z cá tính, độc đáo sẽ là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia vào dự án Wonder Sound Lab – được ví như một “phòng thí nghiệm” âm nhạc và cũng là cái nôi bệ phóng sáng tạo của 8Wonder, Wonder Sound Lab mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc.

Theo ban tổ chức, dự án là nơi nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa nghệ sĩ quốc tế, mang đến những collab tiên phong lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt. Điều đó đồng nghĩa, Wonder Sound Lab sẽ đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt chính thức kết hợp với sao đẳng cấp quốc tế ngay trên sân khấu đại nhạc hội tại quê nhà.

Ban tổ chức chưa tiết lộ ngôi sao quốc tế nào sẽ đứng chung sân khấu cùng tlinh, nhưng cú “twist” chưa từng có khiến khán giả đứng ngồi không yên, nhanh chóng thổi bùng phấn khích trong cộng đồng yêu nhạc: “Không cần phải bay sang Coachella hay Lollapalooza nữa, Đông Anh mới chính là tâm điểm âm nhạc thế giới lúc này”.

Bên cạnh đó, có không ít khán giả tự hào vì: “Tôi đi xem không chỉ vì DPR Ian, mà vì lần đầu tiên thấy người Việt Nam mình on the same stage, same vibe với sao thế giới. Quá tự hào!”. “Chứng kiến nghệ sĩ Việt hát cùng sao quốc tế trên sân khấu xịn nhất từ trước đến nay, mới thấy âm nhạc Việt đã thực sự vươn tầm”.

Bước ngoặt của nhạc Việt

Nhìn lại, có thể thấy những năm qua, các ngôi sao quốc tế sang Việt diễn không phải là ít như BlackPink, Charlie Puth, Imagine Dragons, Ronan Keating, Backstreet Boys, Michael Learns to Rock… nhưng thường diễn với một set nhạc “nguyên bản” của họ.

Những hợp tác giữa nghệ sĩ Việt với các nghệ sĩ quốc tế nếu có thì đa số dưới dạng kết hợp trong một dự án MV/album nào đó. MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP phát hành năm 2019 hợp tác kết hợp Snoop Dogg là một ví dụ.

tlinh là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia vào dự án Wonder Sound Lab. Ảnh: FBNV.

Sự kiện tlinh – một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 2k của Việt Nam biểu diễn và collab trực tiếp cùng ngôi sao hàng đầu thế giới trên sân khấu 8Wonder không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật gây phấn khích, mà còn là dấu mốc mang nhiều tầng ý nghĩa. Bên cạnh sự công nhận của một ngôi sao toàn cầu đối với tài năng Việt, đây còn là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt chính thức hát chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế trong khuôn khổ một đại nhạc hội đẳng cấp tổ chức tại chính Việt Nam – và đặc biệt hơn nữa, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đó không chỉ là sự kiện của âm nhạc, mà là một tuyên ngôn mang tầm văn hóa: Người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể tự tin sánh vai với thế giới, không chỉ trong không gian lễ hội, mà trong cả những sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và hòa nhập sâu rộng.

Dự án Wonder Sound Lab mà tlinh đại diện tham gia, chính là cú hích biểu tượng cho một giai đoạn mới, nơi âm nhạc không còn là cuộc chơi “sân nhà” mà là hành trình mở rộng bản sắc, ở đó nghệ sĩ trẻ Việt không chỉ tiếp nhận tinh hoa quốc tế mà còn chủ động góp phần định hình xu hướng, tạo nên giá trị riêng trong dòng chảy âm nhạc đương đại toàn cầu.

Sân khấu 8Wonder cũng sẽ là nơi nghệ sĩ không bị giới hạn bởi quốc tịch, màu da hay ngôn ngữ mà trở thành sợi dây kết nối mạnh mẽ, nơi người Việt không chỉ nghe thế giới hát, mà còn cất lên tiếng nói riêng, đầy bản lĩnh và tự hào.

Khoảnh khắc một nghệ sĩ Việt trẻ đứng bên cạnh nghệ sĩ quốc tế trong một đại nhạc hội tổ chức trên chính đất nước mình không chỉ thỏa mãn khát khao của khán giả, mà còn mở ra kỳ vọng lớn hơn, rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho một Việt Nam mới trong bản đồ âm nhạc quốc tế, nơi nghệ sĩ Việt không chỉ được biết đến mà còn được chờ đón và hợp tác như những đồng nghiệp thực thụ.

Đây không chỉ là thành tích cá nhân, mà là sự khởi đầu cho một chương mới của âm nhạc Việt: Tự tin, bản lĩnh, hội nhập đồng thời mở ra một cánh cửa mới - nơi thế giới không chỉ nhìn về Việt Nam như điểm đến của lễ hội, mà còn như cái nôi của những tài năng có thể song hành, hòa điệu và định nghĩa lại vị thế của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.

Đại nhạc hội 8Wonder 2025: Moments of Wonder sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (châu Mỹ), The Kid LAROI (Úc) và DPR Ian (Hàn Quốc). Phía Việt Nam có Soobin và Hòa Minzy.

Vé đang mở bán chính thức tại website: https://8wonder.vn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương - Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80.

Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc "Hát về anh"

Văn hóa - Giải trí
Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc 'Hát về anh'

“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Văn hóa - Giải trí
“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Dưới trời bom nổ

Văn hóa - Giải trí
Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Dưới trời bom nổ

NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Văn hóa - Giải trí
NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

