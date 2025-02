9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đà Nẵng không có người tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 4/2, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đà Nẵng không có người tử vong liên quan đến tai nạn giao thông

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.Đà Nẵng được giữ vững, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được kiểm soát tốt, đáng mừng là không có thiệt hại về người, so với thời gian 9 ngày Tết âm lịch 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 4 người bị thương…

Ngoài ra, trong dịp nghĩ Tết Ất Tỵ trên toàn TP.Đà Nẵng xảy ra 7 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 1 người, 2 người bị thương. Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 5/7 vụ việc trong dịp này.

Đáng chú ý, Công an TP.Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (đặt trụ sở tại Campuchia), làm rõ 9 đối tượng với tổng giá trị tài sản đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng của các bị hại tại Việt Nam.

Trong năm 2025, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết sẽ tập trung chống tội phạm, tập trung vào tội phạm giết người, tín dụng đen.

Công an TP.Đà Nẵng cũng cho hay, trong đêm Giao thừa vừa qua, Công an quận Hải Châu đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, mang theo hung khí gây rối trật tự tại một số tuyến đường trung tâm thành phố. Cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, trong năm 2025, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung vào tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

"Bên cạnh đó còn tập trung vào các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tôi phạm có yếu tố nước ngoài, tôi phạm ma túy, kinh tế, môi trường, sử dụng công nghệ cao, hoạt động của thanh, thiếu niên tụ tập thành băng nhóm tàng trữ và sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng... Đồng thời, duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, nhất là lực lượng 911, lực lượng phòng, chống cướp giật và các loại tội phạm khác và phối hợp tuần tra tại địa bàn cơ sở của lực lượng 8394", tướng Viên cho biết.