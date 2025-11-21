9 người bị truy tố vì khiêng quan tài diễu phố 'câu view' trước chợ Bến Thành





9 đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Tuấn, 25 tuổi; vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi) cùng 6 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a, khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng đã được chuyển đến TAND Khu vực 1 để đưa các bị can ra xét xử.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của nhóm bị can khiêng quan tài đi dưới lòng đường giữa lúc có nhiều phương tiện giao thông và du khách nước ngoài chứng kiến gây phản cảm mỹ quan đô thị, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận họ có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết để bán quần áo trực tuyến trên tài khoản TikTok có tên "Never GG". Tuấn chịu trách nhiệm lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế và quảng cáo sản phẩm.

Sau khi thử nghiệm nhiều clip với ý tưởng khác nhau nhưng không đạt hiệu quả "câu view" như mong muốn, Tuấn nghĩ ra cách quay clip gây sốc với nội dung 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố để tăng tương tác, thu hút sự chú ý nhằm đẩy mạnh việc bán quần áo.

Tuấn trao đổi ý tưởng này với vợ chồng Quyết và một số người khác, được họ đồng ý thực hiện.

Nhóm này sau đó liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ ở Long An, mua một chiếc quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Thẩm (31 tuổi) được thuê sơn quan tài màu đen và tìm người khiêng.

Cuối tháng 1, Tuấn in decal theo thiết kế sẵn, cùng nhóm xuống Long An dán lên quan tài. Người này cũng tổ chức chụp hình, quay video tại một studio ở đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) và thuê thêm mẫu ảnh.

Ngày 25/2, Tuấn yêu cầu Thẩm chở quan tài đến studio. Chiều cùng ngày, Tuấn đưa 5 chiếc áo khoác cần quảng cáo cho nhóm nhân công mặc, rồi tổ chức khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi quay về (khoảng 200m).

Do chưa hài lòng, Tuấn quyết định đưa quan tài ra khu vực trước chợ Bến Thành để ghi hình lại, trả thêm tiền công cho Thẩm.

4 thanh niên sau đó mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ dưới lòng đường (dành cho xe máy), xuất phát từ đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo; băng qua đèn xanh đèn đỏ đến khu vực cửa Nam chợ Bến Thành, rồi tiếp tục đến giao lộ tiếp theo có ô tô đợi sẵn để chở về Long An.

Sau khi hoàn tất việc ghi hình, Tuấn tổng hợp và dựng thành video đăng lên tài khoản TikTok nói trên. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, nhưng phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ vì hành vi quảng cáo phản cảm, gây náo loạn.