9000 người Ukraine sẽ được kiểm tra kháng thể với Covid-19 miễn phí để tìm ra loại vắc-xin hiệu quả nhất hiện nay

Vào mùa Hè này, một thử nghiệm sẽ được khởi động tại Ukraine, 9000 người từ các tỉnh và trung tâm khu vực ở các độ tuổi và giới tính khác nhau sẽ tham gia làm các xét nghiệm về sự hiện diện của các kháng thể trong cơ thể đối với Covid-19 và các biến chủng của nó trên cơ sở tự nguyện. Thử nghiệm này được tổ chức trong khuôn khổ một dự án chung của Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới, và hiện đã có 6813 người đăng ký tham gia.

Tính đến ngày 11/5, 884.547 công dân Ukraine đã được tiêm chủng phòng ngừa Covid-19, trong đó 0,22% phàn nàn về sức khỏe kém và các triệu chứng khác sau tiêm vắc-xin Covid-19.

Phó Bộ trưởng Bộ Y tế Svetlana Shatalova cho biết: "Thí nghiệm sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn, nhằm xác định mức độ lây lan của các chủng và kháng thể đối với Covid-19 trong cơ thể người Ukraine, phục vụ cho nghiên cứu tìm ra loại vắc-xin hiệu quả nhất hiện nay. Giai đoạn đầu tiên quy định việc hình thành các đội di động, bao gồm các nhân viên xã hội học và bác sĩ, sẽ tiến hành khảo sát và lấy mẫu máu để xét nghiệm sự hiện diện của các kháng thể của IgG và IgM để nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm. Giai đoạn thứ 2 sẽ cung cấp cho việc xử lý các bảng câu hỏi đã hoàn thành và hình thành các kết quả thống kê thực".

Theo Joel Blenkson, giáo sư y khoa từ Trường Y Johns Hopkins ở Baltimore, bang Maryland, Hoa Kỳ, vắc-xin xuất phát từ mRNA hiện được cho là hiệu quả nhất về lâu dài, vì chúng có thể bảo vệ cả hai khỏi các đột biến hiện tại của virus và những biến thể có thể xuất hiện. Công nghệ mRNA, trên nguyên tắc hoạt động của vắc-xin Pfizer (Pfizer - BioNTech của Đức sản xuất) và Moderna (Moderna- Hoa Kỳ sản xuất), tạo thành một lớp bảo vệ đa cấp chống lại virus Corona trong cơ thể.

Immunoglobulin G (IgG) hay còn được gọi là globulin G là một trong những protein có nhiều nhất trong huyết thanh người, chiếm khoảng 10 - 20% protein huyết tương. Kháng thể IgG có liên quan đến đáp ứng miễn dịch thứ phát (IgM là kháng thể chính liên quan đến đáp ứng chính). Immunoglobulin G có thể liên kết các mầm bệnh, như vi rút, vi khuẩn và nấm, và do đó bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và độc tố. Bao gồm tới 80% các kháng thể được tìm thấy trong cơ thể người, Immunoglobulin G là kháng thể nhỏ nhất nhưng phong phú nhất của con người và của các động vật có vú khác. Immunoglobulin G có thể được tìm thấy trong tất cả các chất dịch cơ thể, và là kháng thể duy nhất có thể bảo vệ thai nhi bằng cách đi qua nhau thai của người mẹ. Ở những người có khả năng miễn dịch trước mầm bệnh, Immunoglobulin G xuất hiện khoảng 24 đến 48 giờ sau khi kích thích kháng nguyên. IgM: Là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh. Kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu, bảo vệ cơ thể.

Ở Ukraine, kể từ đầu đại dịch, 2,13 triệu người bị nhiễm Covid-19, 47,3 nghìn người đã chết, 1,81 triệu người đã hồi phục. Tuy nhiên phản ứng của cơ thể với vắc-xin Covid-19 xảy ra trong vòng một tháng. Trường hợp này, Bộ Y tế Ukraine đang tiến hành điều tra: có phải là do tiêm vắc xin hay trùng thời gian tiêm phòng? Người dân Ukraine phàn nàn chủ yếu về vắc-xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất và Covishield (Vaccine của AstraZeneca - Oxford do Anh phát triển được sản xuất tại Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII). Các phản ứng phổ biến nhất với các loại vắc-xin này là đau tại chỗ tiêm chủng, mẩn đỏ, phản ứng dị ứng, nhức đầu và sốt.

