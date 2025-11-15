95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội phản đế Đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Sự kiện lịch sử này đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về chất của phong trào yêu nước, đặt nền móng cho khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại hội Mặt trận thống nhất được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, hợp nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng

Trong suốt chặng đường 95 năm đầy gian khổ và vinh quang, dù tên gọi và hình thức tổ chức có những thay đổi để phù hợp với yêu cầu chiến lược của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng vị trí, vai trò và sứ mệnh của Mặt trận vẫn luôn nhất quán. Mặt trận luôn là lực lượng to lớn, là vũ khí chính trị sắc bén để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, góp phần quyết định vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến vĩ đại cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về đại đoàn kết, Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng luôn khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng; là cội nguồn sức mạnh, là giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bác Hồ với đại biểu phụ nữ các dân tộc Việt Bắc (năm 1959). Ảnh: Tư liệu

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát (Hà Nội) tối 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của dân tộc ta. Người nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Đây là chân lý, là mệnh lệnh từ trái tim, là phương châm hành động cho mỗi chúng ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết bắt nguồn từ những điều giản dị: niềm tin và tình người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi lợi ích quốc gia - dân tộc được đặt lên trên hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung, mọi khó khăn sẽ có lối mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân phường Thượng Cát, TP.Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Hướng tới những cột mốc vĩ đại của dân tộc - 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, khát vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đòi hỏi những động lực phát triển mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Nhưng nền tảng cốt lõi để đi xa và đi tới thành công vẫn luôn là đoàn kết. Đó là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội và đoàn kết quốc tế.

Khơi dậy sức mạnh lòng dân, đổi mới để phát triển

Chia sẻ với Dân Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng, sức mạnh của lòng dân để Mặt trận có vị trí như ngày hôm nay điều kiện tiên quyết là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bằng vận dụng các phương thức, hình thức để tập hợp nhân dân.

Điều quan trọng là Mặt trận đã cử những người lãnh đạo có uy tín, có sức thu hút, biết tập hợp những người yêu nước để giành độc lập, tự do cho đất nước.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Chinhphu.vn

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, ngay từ khi được thành lập, Mặt trận đã tập hợp và khơi dậy đúng khát vọng cháy bỏng của người dân Việt Nam, đó là khát vọng độc lập, tự do, được làm chủ đất nước và làm chủ chính mình.

“Đó chính là việc khơi dậy, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: tinh thần đoàn kết, lòng yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do và độc lập,” bà Châu chia sẻ.

Theo bà, Mặt trận đã cùng các lực lượng cách mạng khác giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, sau đó tiếp tục đồng hành trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Dù qua từng giai đoạn lịch sử, hình thức tập hợp và phương pháp hoạt động có thay đổi, song Mặt trận vẫn giữ vững một giá trị bất biến đó là lòng yêu nước, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, độc lập, luôn khơi dậy niềm tự hào và tự tôn dân tộc.

Sự thay đổi ở môi trường số là một thách thức, áp lực nhưng cũng khơi dậy sự sáng tạo của những thủ lĩnh làm công tác mặt trận. Phải đổi mới từ phương thức.

Song bà lưu ý nguyên tắc bất di bất dịch của người làm công tác mặt trận và hiểu về công tác mặt trận là làm sao tập hợp được quần chúng. Muốn như vậy, trước hết quần chúng phải yêu thương, kính trọng. Do đó, những phương thức tuyên truyền, tập hợp phải xuất phát từ đó thì tổ chức thực hiện mới có kết quả thật.



Chuyển đổi số hiện nay giúp người dân được tiếp cận thông tin minh bạch hơn, ví dụ như có thể theo dõi rõ ràng các khoản tiền từ thiện, đóng góp qua Mặt trận. Nhờ vậy, uy tín của Mặt trận được nâng cao, khả năng tập hợp sức dân cũng mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng phương thức hoạt động của Mặt trận phải luôn linh hoạt, đổi mới và sáng tạo. Quan trọng nhất là phải ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết phải thật thà”. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, thấy rõ những việc mình làm đều hướng đến điều tốt đẹp, họ sẽ tin tưởng và tự nguyện đồng hành cùng Mặt trận.