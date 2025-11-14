Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử khoá mới

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, sáng mai (15/11), tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn sẽ chủ trì và điều hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, ngày 16/9. Ảnh: Media Quốc hội

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội.

Cùng tham dự tại điểm cầu này còn có thành viên các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các chuyên viên trực tiếp tham mưu phục vụ công tác bầu cử.

Tại các điểm cầu địa phương, hội nghị kết nối với Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và cấp xã; lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe đại diện các cơ quan trình bày các văn bản sau:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

- Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

- Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri;

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

- Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cả hệ thống chính trị; đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

