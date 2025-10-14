95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch
Kênh truyền thông Siam Sports của Thái Lan kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng lạm dụng nhập tịch, nhấn mạnh chỉ phát triển bền vững mới giúp khu vực vươn tầm thế giới.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt của giai cấp nông dân, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hàng trăm nghìn hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh này.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hành động thiết thực gắn với nhu cầu, lợi ích của hội viên.
Hàng ngàn lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hàng trăm lớp đào tạo nghề đã được tổ chức. Hàng chục nghìn lượt hộ nông dân được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với ngân hàng, giúp họ xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.
Đáng chú ý, Hội đã hướng dẫn hội viên cài đặt, sử dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử. Các nhóm nông dân trên mạng xã hội trở thành “chợ phiên trực tuyến”, kết nối sản xuất và tiêu thụ, lan tỏa các mô hình điển hình, sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Trị.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành điểm sáng trong các hoạt động Hội. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh có gần 100.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm có 2 - 3 nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh.
Nhiều mô hình sản xuất lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ cao, thu hút hàng chục lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.
“Người nông dân hôm nay không chỉ làm ra hạt lúa, củ khoai, mà còn là chủ thể sáng tạo, là người gìn giữ văn hóa, khẳng định bản lĩnh Quảng Trị, kiên cường, cần cù, nghĩa tình”, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, khẳng định.
Trước yêu cầu của thời kỳ công nghệ số, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Trần Tiến Sỹ nhấn mạnh, Hội xác định việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là hướng đi tất yếu để nông nghiệp Quảng Trị phát triển bền vững. Tuy nhiên, nông dân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản như thiếu vốn, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ tiếp cận công nghệ còn hạn chế, thiếu liên kết với doanh nghiệp và nhà khoa học.
Theo ông Trần Tiến Sỹ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm: Truyền thông sâu rộng về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới; khuyến khích tư duy “làm giàu bằng nông nghiệp”.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên, mô hình, sản phẩm chủ lực để kết nối và quảng bá.
Thúc đẩy kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, hình thành các liên minh sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản.Tl
Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp số, tạo sản phẩm đặc trưng mang bản sắc Quảng Trị.
Nâng cao năng lực cán bộ và hội viên, theo Đề án 517/QĐ-TTg, lấy “nông dân dạy nông dân” làm trọng tâm để lan tỏa mô hình học tập thực tiễn.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị xác định, trong thời gian tới, cần có cơ chế đặc thù, chính sách bứt phá nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Đồng thời, tăng nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, đầu tư hạ tầng số và thương mại cho nông thôn, đưa vào hoạt động hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản toàn tỉnh.
“Người nông dân Quảng Trị hôm nay đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tri thức và công nghệ. Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Trần Tiến Sỹ -Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.