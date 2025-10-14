95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt của giai cấp nông dân, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hàng trăm nghìn hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh này.

Đổi mới phương thức hoạt động, hướng đến người nông dân hiện đại

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hành động thiết thực gắn với nhu cầu, lợi ích của hội viên.

Hàng ngàn lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hàng trăm lớp đào tạo nghề đã được tổ chức. Hàng chục nghìn lượt hộ nông dân được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với ngân hàng, giúp họ xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao đổi với PV báo Dân Việt.

Đáng chú ý, Hội đã hướng dẫn hội viên cài đặt, sử dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử. Các nhóm nông dân trên mạng xã hội trở thành “chợ phiên trực tuyến”, kết nối sản xuất và tiêu thụ, lan tỏa các mô hình điển hình, sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Trị.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành điểm sáng trong các hoạt động Hội. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh có gần 100.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm có 2 - 3 nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh.

Sau khi Quảng Bình - Quảng Trị hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị mới, Hội Nông dân tỉnh này đã có những cách làm, mô hình hay cho đời sống nông dân trên địa bàn.

Nhiều mô hình sản xuất lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ cao, thu hút hàng chục lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

“Người nông dân hôm nay không chỉ làm ra hạt lúa, củ khoai, mà còn là chủ thể sáng tạo, là người gìn giữ văn hóa, khẳng định bản lĩnh Quảng Trị, kiên cường, cần cù, nghĩa tình”, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, khẳng định.

Ứng dụng khoa học, công nghệ, con đường tất yếu

Trước yêu cầu của thời kỳ công nghệ số, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Trần Tiến Sỹ nhấn mạnh, Hội xác định việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là hướng đi tất yếu để nông nghiệp Quảng Trị phát triển bền vững. Tuy nhiên, nông dân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản như thiếu vốn, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ tiếp cận công nghệ còn hạn chế, thiếu liên kết với doanh nghiệp và nhà khoa học.

Nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ứng dụng máy bay không người lái để bón phân cho ruộng lúa.

Theo ông Trần Tiến Sỹ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm: Truyền thông sâu rộng về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới; khuyến khích tư duy “làm giàu bằng nông nghiệp”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên, mô hình, sản phẩm chủ lực để kết nối và quảng bá.

Thúc đẩy kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, hình thành các liên minh sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản.Tl

Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp số, tạo sản phẩm đặc trưng mang bản sắc Quảng Trị.

Nâng cao năng lực cán bộ và hội viên, theo Đề án 517/QĐ-TTg, lấy “nông dân dạy nông dân” làm trọng tâm để lan tỏa mô hình học tập thực tiễn.

Một buổi học chuyển đổi số, bán hàng qua mạng cho nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị xác định, trong thời gian tới, cần có cơ chế đặc thù, chính sách bứt phá nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Đồng thời, tăng nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, đầu tư hạ tầng số và thương mại cho nông thôn, đưa vào hoạt động hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản toàn tỉnh.

“Người nông dân Quảng Trị hôm nay đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tri thức và công nghệ. Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Trần Tiến Sỹ -Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.