Á hậu có bằng Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội

Thụy Vân là MC/BTV nổi tiếng của VTV. Mới đây, người đẹp khiến dân tình xuýt xoa khi đăng tải bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bước sang tuổi U40, Thụy Vân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời. Thậm chí, so với hình ảnh đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, cô được khen ngợi ngoại hình "thăng hạng" thấy rõ.

Thụy Vân đã gắn bó gần 20 năm với công việc truyền hình. Cô là gương mặt nổi bật trên VTV qua các chương trình như Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Việc tử tế,...

Căn hộ tân cổ điển nằm ở khu chung cư đắt đỏ giữa trung tâm Thủ đô.

Căn nhà rộng rãi với tông màu vàng - trắng là nơi ở của nàng Á hậu. Trong nhà cô không bao giờ thiếu đấy chính là hoa. Mùa nào hoa nấy, Thụy Vân có đủ từ phong lan, hoa hồng, hoa sen...













Trong nhà của Thụy Vân luôn có rất nhiều hoa.









Thụy Vân - Á hậu Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội - Ảnh 15.

Cô cũng rất có gu cắm hoa.













Những bó hoa được tặng cô cũng mang về và cắm trang trí.