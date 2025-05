Á vương Thế giới duy nhất ở Hải Phòng: Tôi cặm cụi 3 giờ sáng vẫn chỉnh âm thanh, dựng hình MV "Hào khí Việt Nam"

6h30 sáng ngày 30/4, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra tại khu vực trung tâm TPHCM. Trước thềm đại lễ, Á vương Thế giới Phạm Tuấn Ngọc nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng khi ra mắt sản phẩm âm nhạc hòa tấu các nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh, sáo, cồng chiêng…

Phạm Tuấn Ngọc - Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 sẽ tham gia diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4. (Ảnh: FBNV)

Được biết, MV Hào khí Việt Nam là sản phẩm chàng trai gốc Hải Phòng tự mình thực hiện gần như toàn bộ từ từ ý tưởng, phối nhạc, thu âm, dựng phim đến hoàn thiện MV. Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 cho biết, anh tự học chơi các nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh, sáo, tiêu, cồng chiêng, trống…

“Có những đêm tôi ngồi nghe đi nghe lại từng nhịp trống, tiếng sáo, tự viết nhạc, tự phối, tự thu... 3 giờ sáng vẫn cặm cụi chỉnh âm thanh, dựng hình. Mỗi lần làm được một kỹ thuật mới khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Gian nan nhưng tôi thấy vô cùng đáng giá.

Tôi tin rằng, khi tự tay làm từng chi tiết giúp mình không chỉ tạo ra sản phẩm chỉn chu nhất có thể mà còn học được sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần không lùi bước trước khó khăn", Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 chia sẻ với Dân Việt.

Phạm Tuấn Ngọc - Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 dành hơn 1 tháng để hoàn thiện MV "Hào khí Việt Nam trước thềm diễu binh, diễu hành 30/4. (Nguồn: Tuấn Ngọc)

Nữ thủ khoa Nhạc viện ghi điểm khi thể hiện ca khúc "Cô gái mở đường", "Đất nước trọn niềm vui"...

Nguyễn Vĩnh Hà Phương (sinh năm 2003) hiện là sinh viên của Nhạc viện TP.HCM, đồng thời cô cũng đang theo học ngành Luật quốc tế tại Đại học Hoa Sen. Được biết, người đẹp này là thủ khoa Đại học đầu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM niên khóa 2022-2026, có bằng A1, A2 Piano cổ điển của Nhạc Viện TP.HCM.

Năm 2023, Hà Phương gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Kết quả, cô lọt Top 10 chung cuộc, giành giải Best Introduction thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Năm 2024, Hà Phương tiếp tục thi Miss Grand Vietnam 2024, xuất sắc giành giải Best in troduction Award.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Clip: Hà Phương thể hiện ca khúc "Cô gái mở đường" trước thềm diễu binh, diễu hành 30/4. (Nguồn: FBNV)



Được biết, người đẹp sinh năm 2003 thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu chất giọng opera đặc trưng và từng giành giải nhất ở cuộc thi Chicago International Music Competition tại Mỹ khi mới 16 tuổi. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2023, Hà Phương từng thi Miss World Vietnam 2022, vào Top 5 Người đẹp tài năng.

Trước thềm diễu binh, diễu hành 30/4, Hà Phương ghi điểm khi liên tiếp chia sẻ clip cô mặc áo cờ đỏ sao vàng và áo xanh tình nguyện khoe giọng hát ngọt ngào thể hiện ca khúc "Cô gái mở đường", "Đất nước trọn niềm vui"...