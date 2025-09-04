AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê

Ngay sau chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh tại vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tối ngày 3/9, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những dòng tường thuật về trận đấu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến dấu ấn của Viktor Lê.

AFC bình luận về trận đấu: “U23 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết liệt khi ngay phút thứ 10, cú sút sệt từ xa của Nguyễn Phi Hoàng đưa bóng dội cột dọc. Nhưng chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Nguyễn Đình Bắc tung đường chọc khe tuyệt đẹp để Nguyễn Ngọc Mỹ khéo léo dứt điểm, đưa bóng vượt qua thủ môn Mehdi Srabon của U23 Bangladesh”.

Viktor Lê thi đấu nổi bật ở trận U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh tối 3/9. Ảnh: VFF.

Với sự lép vế về trình độ, U23 Bangladesh gần như bất lực trong việc triển khai tấn công và chỉ biết trông chờ vào các tình huống cố định. Ở phút 35, Shekh Morsalin thử vận may với cú sút xa đầy uy lực từ khoảng cách 25m, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên đã xuất sắc cản phá, giữ vững mành lưới cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Thủ môn Srabon của U23 Bangladesh phải hoạt động hết công suất để đối phó với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút Việt Nam. Đáng chú ý, ở phút 70, cú sút cực kỳ chất lượng của Viktor Lê đã khiến Srabon bó tay, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội khách.

Dẫu vậy vận may không thể đồng hành mãi cùng U23 Bangladesh. Phút 83, từ pha bóng bổng mà Phạm Lý Đức bật cao đánh đầu chuyền ngược, Viktor Lê di chuyển khôn ngoan, chọn đúng điểm rơi rồi đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Theo: Theo Bóng đá 24h