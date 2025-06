Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ số của Agribank tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiên phong hành động

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, coi đây là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57). Đây là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngày 09/01/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 03). Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã tạo khí thế mới trong xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành tham quan gian hàng công nghệ số của Agribank tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025.

Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc chuyển đổi số, được đánh giá là một trong những Bộ, ngành tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số của đất nước. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ngày 11/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Từ năm 2022, NHNN chọn ngày 11/5 hằng năm là “Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng” để lan tỏa những kết quả tích cực của ngành trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia cũng như đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, NHNN Việt Nam đã ban hành kế hoạch của ngành Ngân hàng, kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 28/4/2025 (Quyết định số 1938). Việc xây dựng và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Ngân hàng theo Quyết định số 1938 có ý nghĩa quan trọng trong việc phổ cập tri thức nền tảng về chuyển đổi số và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành Agribank xác định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của Agribank

Tiên phong cùng ngành Ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số, tích cực triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03 của Chính phủ, bám sát các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của NHNN, Đảng ủy Agribank đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/ĐU, nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển của ngân hàng, hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi hoạt động của Agribank trong kỷ nguyên đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Trên cơ sở đó, ngày 26/3/2025, Tổng Giám đốc Agribank ban hành Chương trình hành động của Agribank về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 và chính thức phát động Chương trình hành động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 trong toàn hệ thống Agribank. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, Agribank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong quản trị ngân hàng và phát triển các kênh phân phối số, sản phẩm dịch vụ thông minh.

"Hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi hoạt động của Agribank trong kỷ nguyên đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh"

Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 20/02/2025 của Đảng ủy Agribank về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Chương trình hành động của Agribank về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đề ra theo tiêu chí “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển chủ đạo của ngân hàng. Với chương trình hành động này, Agribank hướng đến mục tiêu củng cố niềm tin, tạo động lực, xung lực mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra tại Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin và Kế hoạch Chuyển đổi số tại Việt Nam; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo thi đua nâng cao kỹ năng, xây dựng phong trào học tập, phát triển văn hóa số tại Trụ sở chính và lan tỏa trên toàn hệ thống; góp phần hình thành, nuôi dưỡng và phát triển văn hóa số tại Agribank; thiết thực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phát động theo Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Agribank phát động chương trình hành động đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Công đoàn Agribank đã chính thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành ngân hàng và Agribank”. Cuộc thi không chỉ góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết, Chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Agribank, mà còn lan tỏa khát vọng sáng tạo, tinh thần chủ động thích ứng và hội nhập trong từng cán bộ, người lao động.

Việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời với các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho thấy sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành Agribank trước yêu cầu chuyển đổi số mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội đất nước nói chung và sự phát triển của Agribank nói riêng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, người lao động toàn hệ thống, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tinh thần đột phá phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, hướng tới Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số; góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 03 của Chính phủ, Đề án Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và Kế hoạch Chuyển đổi số tại Việt Nam thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo nền tảng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ khoa học công nghệ cho toàn ngành.

Chuyển đổi số - "Khách hàng là trung tâm"

Xác định được vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Agribank, nhất là trong kỷ nguyên số đang phát triển mạnh mẽ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại”. Theo đó, hành trình chuyển đổi số của Agribank được triển khai với định hướng xuyên suốt: "Khách hàng là trung tâm".

Với mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, Agribank luôn ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, tích cực chủ động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ, ứng dụng dữ liệu, nỗ lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa các sản phẩm dịch vụ, xây dựng một môi trường ngân hàng số thông minh, dễ tiếp cận và thân thiện với tất cả người dân, đặc biệt chú trọng sản phẩm cho khách hàng ở khu vực nông thôn - địa bàn chủ lực gắn với sứ mệnh phục vụ của Agribank. Trong dòng chảy của kỷ nguyên công nghệ, Agribank xác định một trong những chiến lược quan trọng là phát triển các ứng dụng ngân hàng điện tử với giao diện thân thiện và nhiều tiện ích tích hợp, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước đã không còn xa lạ với các phiên bản ứng dụng được nâng cấp, cập nhật tính năng mới ngày càng thông minh hơn. Agribank hiện có gần 20 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, gần 16 triệu khách hàng sử dụng thẻ ATM, gần 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Mobile Banking, gần 50% khách hàng sử dụng dịch vụ số, tỷ lệ giao dịch thanh toán trên kênh số tại Agribank lên đến hơn 96%, thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt,….

Agribank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật tính năng mới ngày càng thông minh hơn trên các ứng dụng.

Trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, Agribank hướng tới mục tiêu: Mọi giao dịch đều được số hoá - Mọi khách hàng đều được phục vụ. Agribank đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ trong phục vụ khách hàng, nhằm nâng cao năng lực phục vụ và mang đến trải nghiệm gần gũi nhưng an toàn, hiện đại cho mọi khách hàng, nổi bật như: Tổng đài AI BOT (hỗ trợ xử lý tới 70% các vấn đề thường gặp của khách hàng liên hệ tổng đài), số hóa quầy giao dịch (rút ngắn thời gian, quy trình giao dịch đến 90%).

Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank luôn chú trọng các giải pháp tăng cường các tính năng bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn trong các giao dịch trực tuyến. Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ bảo mật eKYC (định danh khách hàng điện tử) và thu thập dữ liệu sinh trắc học, giúp tăng cường bảo mật và độ chính xác trong các giao dịch.

Từ năm 2016 tới nay, Agribank liên tục nghiên cứu, phát triển các tiện ích số hóa giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng “ngân hàng số”. Một trong những sản phẩm nổi bật là sự ra mắt của ứng dụng Agribank Plus vào giữa năm 2024. Đây là phiên bản mới nhất của ứng dụng ngân hàng điện tử, được thiết kế theo 4 tiêu chí "PLUS": Xuất sắc (Prime), Dẫn đầu (Leading), Gắn kết (United) và Thông minh (Smart). Agribank Plus mang đến nhiều tính năng mới. Tài khoản Plus nổi bật với khả năng giao dịch nhanh chóng và bảo mật tối ưu. Chỉ trong vài giây, khách hàng có thể chuyển tiền, gọi VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, thanh toán hóa đơn và thực hiện nhiều dịch vụ tiện ích khác. Bên cạnh đó, với việc cải tiến giao diện, đơn giản hóa quy trình đăng nhập với một tên đăng nhập duy nhất và mật khẩu trên phiên bản Moblie và PC, Agribank Plus đã giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nâng cao tính tiện dụng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng Agribank Plus cũng góp phần tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Sau Agribank Plus, Agribank tiếp tục ra mắt giải pháp ngân hàng số Open Smart Bank, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa giao dịch và nâng cao bảo mật. Open Smart Bank giúp Agribank không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống mà còn tạo ra môi trường giao dịch thông minh hơn cho khách hàng. Giải pháp này ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain và big data để tối ưu hóa quy trình giao dịch, tự động hóa các tác vụ và tăng cường bảo mật. Hệ thống bảo mật nhiều lớp đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong mỗi giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số, khi nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng gia tăng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Agribank.

Số hóa toàn diện – Phục vụ vẹn toàn

Những nỗ lực chuyển đổi số của Agribank đã góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Là ngân hàng chủ lực trong đầu tư hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ tài chính tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, Agribank xác định mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động là phát huy lợi thế về mạng lưới, đa dạng hóa, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ với chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu về cung cấp dịch vụ ngân hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trong chiến lược số hóa nông thôn, Agribank đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân dễ dàng tiếp cận từ những dịch vụ cơ bản nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Agribank lên kế hoạch triển khai lắp đặt theo lộ trình máy giao dịch ngân hàng tự động Agribank Digital tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những nơi bị hạn chế về khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông thường để người dân có thể sử dụng tiện ích ngân hàng số cho các hoạt động dịch vụ công cũng như giao dịch thường nhật.

Agribank Digital – ngân hàng số hiện đại, dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ thành thị tới nông thôn.

Agribank là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các máy giao dịch tự động (ATM) từ năm 2003 trên khắp mọi miền Tổ quốc với gần 1.500 máy được đặt ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong tổng số hơn 3.300 ATM trên toàn quốc. Bên cạnh đó, dịch vụ Agribank Digital, Agribank Autobank (CDM) được hoạt động như một mô hình chi nhánh ngân hàng thu nhỏ, phục vụ mọi đối tượng khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính thay vì phải đến các chi nhánh ngân hàng truyền thống, góp phần giảm thiểu thời gian và công sức. Agribank hiện có hơn 3.500 ATM/CDM (trong đó gần 2.000 máy được đặt ở khu vực nông thôn), gần 25.000 máy POS và các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng hoạt động tại địa bàn nông thôn.

Agribank tự hào mang công nghệ định danh số đến vùng sâu, vùng xa, đảm bảo chính sách an sinh xã hội đến đúng người, đúng thời điểm. Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Agribank xác định chuyển đổi số là con đường để ngân hàng không chỉ là nơi gửi tiền, mà là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng. Agribank đã phát triển mở tài khoản từ xa, xác thực qua định danh số VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả, hơn 9 triệu tài khoản và 12 triệu thẻ tại khu vực nông thôn, vùng xa đã được phát hành; giúp 500.000 người yếu thế nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản; chi trả trên 210.000 tỷ đồng qua hệ thống bảo hiểm – Agribank.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, Agribank tiếp tục kết nối dữ liệu, tích hợp công nghệ và cá thể hoá dịch vụ tài chính cho từng người dân. Hiện nay, dữ liệu của gần 9 triệu khách hàng đã được làm sạch; hơn 3 triệu người dân vùng sâu vùng xa được hỗ trợ trực tiếp; và hơn 3 triệu tài khoản đã được mở hoàn toàn trực tuyến. Bước đi tiếp theo của Agribank là tích hợp sâu với nền tảng định danh số quốc gia – VNeID, nơi có gần 63 triệu người dùng. Từ đó, người dân có thể mở tài khoản ngay trên ứng dụng VNeID – không cần giấy tờ, không cần ra quầy. Thông qua VneID, ngân hàng tự động xác định người thuộc diện chính sách, gợi ý mở tài khoản miễn phí, ưu đãi tài chính thiết yếu, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp; tiến tới mô hình chi trả an sinh không giấy tờ: xác thực, chuyển tiền, kiểm tra - tất cả tự động, minh bạch và tiện lợi.

Với tinh thần quyết tâm đột phá phát triển khoa học công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển bền vững, có thể khẳng định, Agribank đang tạo ra những dấu ấn đột phá, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng và của nền kinh tế số quốc gia. Chuyển đổi số của Agribank không chỉ là chuyển đổi công nghệ, mà là chuyển đổi phục vụ - đưa sự tôn trọng và nhân văn vào từng giao dịch nhỏ nhất của người yếu thế./.