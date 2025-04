Cụ thể, ngày 16/4, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã phối hợp cùng Agribank Chi Nhánh Tỉnh An Giang – Phòng Giao dịch Phú Hòa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình Bà Lý Thị Lượm, ngụ ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Khánh , Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã chi chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bà Lý Thị Lượm.

Bà Lý Thị Lượm có vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang – Phòng Giao dịch Phú Hòa và có tham gia bảo hiểm Bảo an Tín dụng, phí bảo hiểm tham gia là 1.330.000 đồng/365 ngày.

Không may bà Lượm qua đời, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã chi chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bà số tiền là 192.051.370 đồng, trong đó quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 190 triệu đồng, hỗ trợ mai táng phí 2 triệu đồng; hỗ trợ lãi vay 51.370 đồng.

Tiếp đó, ngày 17/4, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã phối hợp cùng Agribank Chi nhánh huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và UBND xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình ông Mai Hữu Phước, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người nhà ông Mai Hữu Phước.

Trước đây ông Mai Hữu Phước có vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Thoại Sơn và có tham gia bảo hiểm Bảo an Tín dụng, phí bảo hiểm tham gia là 270.000 đồng/365 ngày.

Sau khi ông qua đời, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền 24.775.342 đồng, trong đó, quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 21 triệu đồng, hỗ trợ mai táng phí 2 triệu đồng và hỗ trợ lãi vay 1.775.342 đồng.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi không may xảy ra tai nạn hoặc bệnh tật ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người vay vốn, Bảo hiểm Agribank sẽ chi trả quyền lợi cho khách hàng số tiền tương ứng thuộc phạm vi bảo hiểm.