Sáng 1/9, tại Ga Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã có mặt từ rất sớm để đón Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng ra Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80). Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, chan chứa nghĩa tình đồng bào.



Đúng 10 giờ 30, chuyến tàu chở 282 đại biểu TP Đà Nẵng dừng bánh. Trong số đó có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, đại diện đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo… Niềm vui hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt khi bước xuống sân ga, bắt tay, trò chuyện cùng lãnh đạo Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đón, tiếp Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Ga Hà Nội

Ông Chờ Rum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (cũ), xúc động cho biết: “Lần gần nhất tôi ra Hà Nội đã 5 năm. Trở lại lần này, thấy Thủ đô khang trang, rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho Đại lễ, tôi rất phấn khởi. Người dân đứng dọc hai bên đường để chuẩn bị đại lễ vào sáng mai 2/9, không khí thật tưng bừng”.



Chung niềm vui ấy, ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang, người dân tộc Cơ Tu chia sẻ: “Đoàn chúng tôi có người 79 tuổi, có bạn trẻ mới 24 tuổi, nhưng tất cả đều cùng một niềm tự hào khi dự Đại lễ. Dù không cùng lứa tuổi, công việc khác nhau nhưng chúng tôi đều có một niềm vui chung khi đến với Thủ đô là mừng 80 năm độc lập của dân tộc. Chúng tôi đặc biệt cảm động khi Phó Chủ tịch TP Hà Nội Trương Việt Dũng trực tiếp ra ga, ân cần bắt tay, chụp ảnh lưu niệm với đoàn”.



Ông Bhling Mia cũng đặc biệt bày tỏ biết ơn Đảng, Chính phủ cũng như các bộ, ngành của Trung ương và TP Hà Nội đã tích cực chuẩn bị thời gian qua để có một đại Lễ kỷ niệm 80 năm thật sự trang trọng và ý nghĩa.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ A80 tại Hà Nội có 282 đại biểu chính thức, được chia thành 2 nhóm (đi hàng không và đường sắt) gồm: các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, dân tộc, chức sắc tôn giáo…

Để chuẩn bị chu đáo, trước đó UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn phân công cụ thể cho các sở, ngành. Sở Du lịch đảm nhận việc bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chuẩn bị giấy mời, thẻ đại biểu, sơ đồ chỗ ngồi. Công an TP cùng Sở Xây dựng xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn.



Bên cạnh đó, UBND xã, phường (nơi có khách sạn đại biểu lưu trú, điểm dừng nghỉ) được yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường…; phối hợp Sở Du lịch trong công tác đón tiếp đại biểu; cử cán bộ tham gia trực tại các khách sạn đại biểu lưu trú.



Sự phối hợp đồng bộ ấy đã mang đến ấn tượng đẹp trong lòng đại biểu các địa phương. Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức Đại lễ A80, mà còn là điểm hẹn hội tụ tình cảm, niềm tự hào và sự gắn bó keo sơn giữa đồng bào cả nước trong ngày hội lớn của dân tộc.