Ấm áp tình người giữa những ngày lũ vây bản làng ở Đắk Lắk

Buổi chiều muộn ngày 20/11 tại thôn Mỹ Phú (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), nước vẫn chưa rút, những nóc nhà thấp thoáng giữa biển nước đục. Bên cạnh những chiếc xe tải và xe bán tải được trưng dụng làm phương tiện vận chuyển, hơn chục người trong áo mưa phất phơ dưới gió, đang nhanh tay khuân từng bao mì tôm, thùng nước lọc, túi nhu yếu phẩm xuống các ca nô để chuẩn bị tiếp tế cho người dân còn mắc kẹt.

Chị Nguyễn Thị Yến Linh, ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, nước còn đọng trên vành mũ áo mưa, kể rằng hơn một ngày qua cả xã chị như vào một chiến dịch chung tay cứu người: “Ngay tối hôm qua đã đưa bốn cái xuồng xuống. Sáng nay thì cả xã đi chợ, nấu ăn, gói gần 1.000 cái bánh chưng, bánh tét. Bà con gom sữa, nước, các nhu yếu phẩm rồi chia thành phần để tiếp tục đưa vào vùng ngập.”

Người dân đưa hàng cứu trợ vào vùng ngập. Ảnh: C.N

Những đôi tay vốn chỉ quen với việc ruộng nương giờ lại thoăn thoắt gói bánh, chia quà. Ai cũng tất bật nhưng ánh mắt đều hướng về các thôn ngập sâu – nơi có người già, trẻ nhỏ đang chờ đợi.

Không chỉ người dân, các nhóm thiện nguyện cũng kịp thời lên đường. Anh Đỗ Châu Thành, ở xã Hòa Thịnh, cho biết chỉ từ vài bài đăng trên mạng xã hội, số người tham gia đã tăng nhanh từ 10 lên hơn 50 người: “Tụi em chia nhau hỗ trợ ở ba khu vực: Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Sơn Hòa. Ai có gì hỗ trợ nấy, người chở hàng, người bốc vác, người đóng gói. Chỉ mong gom được nhiều nhất và chuyển nhanh nhất cho bà con.”

Các nhóm thiện nguyện mang theo thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: C.N

Trong dòng nước lạnh ngập đến ngang bụng, những chiếc xuồng nhỏ liên tục cập bến, đưa hàng cứu trợ vào các vùng bị chia cắt. Mỗi chuyến đi là thêm vài chục phần quà đến tay người dân – những phần quà không chỉ là thức ăn mà còn là sự sẻ chia, động viên.

Giữa tâm lũ, cán bộ xã cũng trở thành những người lính xung kích. Đại úy Trịnh Lâm Hiếu, Công an xã Sơn Thành (sáp nhập từ ba xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây và Hòa Phú), cho biết suốt từ hôm qua đến nay cả lực lượng xã và tỉnh đều “căng mình” cứu hộ: “Địa phương vận động được nhiều nhà hảo tâm nấu cơm, gửi nước sạch. Nơi nào phức tạp thì hỗ trợ bằng ca nô, nơi nào đi được thì anh em đưa tận nhà.”

Nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk đang ngập sâu. Ảnh: C.N

Những bữa cơm nóng được chuyển đi bằng ca nô, bằng xuồng máy – có khi phải vòng qua những khoảng sân giờ đã biến thành “mặt hồ” rộng lớn – là hơi ấm kịp thời giữa cơn hoạn nạn.

Người dân đưa hàng cứu trợ vào vùng ngập. Clip: C.N

Đến chiều tối 20/11, nước lũ có dấu hiệu rút khi Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ xuống dưới 9.000 m³/s. Quốc lộ 29 – huyết mạch nối trung tâm tỉnh với vùng ngập phía Đông – đã thông tuyến sau nhiều giờ chia cắt. Công tác cứu hộ, cứu nạn trở nên thuận lợi hơn, các chuyến hàng cứu trợ được đưa đến nhanh hơn.

