Đà Nẵng: Người thầy “vượt số phận” để đưa con chữ đến tận những mái nhà mây phủ

Vượt nghịch cảnh để viết tiếp ước mơ đứng lớp

Giữa sương núi bảng lảng của Trà Đốc (TP.Đà Nẵng), nơi những con dốc dựng đứng ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha (SN 1988), giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, vẫn ngày ngày tập tễnh vượt qua từng đoạn đường để đọc từng con chữ, sửa từng nét viết cho học trò đồng bào. Dáng thầy nghiêng theo bước chân khuyết tật, nhưng ngọn lửa nghề trong thầy chưa bao giờ tắt.

Sinh ra tại thôn Tak Nú (xã Trà Liên, TP.Đà Nẵng) trong gia đình nghèo đông con, lại mất mẹ từ năm lớp 5, tuổi thơ của thầy Huỳnh Văn Pha gắn với những bữa cơm độn sắn, những buổi mò cua bắt ốc nuôi sống cả nhà. Khó khăn càng chồng chất khi chân phải của thầy mang khuyết tật bẩm sinh, mỗi buổi đến trường là một lần bấu víu vào nghị lực.

Thầy Huỳnh Văn Pha, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.P

Những năm học nội trú huyện rồi nội trú tỉnh, thầy phải tự lo từng bữa ăn, có lúc phải vay mượn, có lúc nhịn đói để theo đuổi giấc mơ giảng đường. Mọi nỗ lực được đền đáp khi thầy trúng tuyển Đại học Quảng Nam. Nhưng để trụ lại nơi thành phố, thầy phải sống tằn tiện, làm thêm, chắt chiu từng đồng.

“Ngày nhận giấy báo đại học, tôi khóc. Không phải vì vui, mà vì biết mình đã không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để bước ra khỏi bóng tối nghèo khó và mặc cảm”, thầy Pha kể.

Dù vậy, khi đã có thể chọn con đường dễ dàng hơn, thầy lại quyết định quay về núi rừng – nơi ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên năm nào.

“Khi nghĩ về tương lai, tôi chỉ mong học trò đồng bào có thể tự tin bước ra khỏi bản làng, mang theo tri thức và nhân cách để thay đổi cuộc đời. Và nếu có em nào trở về xây dựng quê hương, đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất". Thầy Huỳnh Văn Pha, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bền bỉ gieo chữ giữa núi rừng

Gắn bó với Trà Giáp rồi Trà Đốc hơn 14 năm, thầy Pha chưa bao giờ vắng lớp vì đường dốc hay mưa gió. Ở nơi mỗi cơn mưa đều có thể cuốn trôi lối mòn đến trường, thầy vẫn đều đặn có mặt để đón học trò.

Tình cảm học trò vùng cao là điều khiến thầy gắn bó sâu sắc hơn với nghề. Có em đi bộ gần 5km để trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết chỉ vì “nhớ thầy”. Có em tặng thầy bó rau lũi gói bằng giấy báo nhân ngày sinh nhật cùng dòng chữ: “Chúc mừng thầy”. “Tôi nghẹn lời không phải vì món quà, mà vì sự chân thành của các em”, thầy nhớ lại.

Thầy Pha đã vượt qua nghịch cảnh để dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp "trồng người". Ảnh: T.P

Với thầy Pha, dạy học nơi vùng cao không chỉ là dạy chữ. Đó là gieo hy vọng cho những đứa trẻ từng giống như thầy ngày xưa: nghèo, thiếu thốn và nhiều mặc cảm. “Tôi mong mỗi con chữ các em học được sẽ trở thành bước đệm để các em vươn ra khỏi bản làng”, thầy tâm sự.

Hiệu trưởng Vũ Hoàng Tâm nhận xét: “Thầy Huỳnh Văn Pha là tấm gương sáng về nghị lực, trách nhiệm và tình yêu nghề. Hoàn cảnh đặc biệt không làm thầy chùn bước, trái lại, càng khiến thầy tận tâm hơn với học sinh”.

Thầy Pha cùng các em học sinh vùng cao Đà Nẵng. Ảnh: T.P

Chiều muộn ở Trà Đốc, tiếng cười nói của học trò hòa vào gió núi. Trong lớp học nhỏ, giọng thầy Pha vẫn vang đều, ấm áp. Giữa đại ngàn, ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái nơi người thầy Cor ấy vẫn cháy bền bỉ – soi đường cho bao thế hệ học trò, và cho chính hành trình thầm lặng mà thiêng liêng của thầy.



