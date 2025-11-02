Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Arsenal đấu với Burnley: HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Ở chuyến hành quân tới sân Turf Moor trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26, Arsenal thi đấu lấn lướt và dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Burnley với tỷ số 2-1. Tiền đạo Viktor Gyokeres (14') và tiền vệ Declan Rice (35') là những người toả sáng mang về 3 điểm cho “Pháo thủ”.

Chiến thắng này giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu trên BXH Premier League với 25 điểm sau 10 trận, hơn đội xếp sau là Bournemouth 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.



Ảnh: ChatGPT.

Arsenal đấu với Burnley: Theo thống kê của trang Opta, Arsenal đã ghi được 8 bàn thắng từ các quả phạt góc ở Premier League 2025/26. Trong lịch sử giải đấu, chưa CLB nào có được thành tích này sau 10 vòng đầu tiên.

Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, cả 5 bàn thắng sân khách đầu tiên của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh mùa này đều đến từ các quả phạt góc.

Kể từ khi gia nhập Arsenal vào mùa giải 2020/21, trung vệ Gabriel Magalhaes đã trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng tại Premier League hơn bất kỳ trung vệ nào khác (21 lần). Trong đó có 18 bàn và 3 pha kiến tạo

Arsenal đấu với Burnley: Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mikel Arteta nói: “Arsenal đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Tôi nghĩ, hiệp một là một trong những hiệp đấu hay nhất mà đội bóng của tôi từng chơi khi ghi được hai bàn thắng, tạo ra thêm hai hoặc ba cơ hội rõ ràng và không để thủng lưới lần nào.

Đó là một nền tảng, bởi vì trong hiệp hai, chúng tôi có sa sút, đặc biệt là về mặt kiểm soát bóng, và với ý định chơi tấn công nhiều hơn. Một lần nữa, về mặt phòng ngự, chúng tôi đã chơi rất xuất sắc”.

Lý giải về việc tung Mikel Merino vào sân thay Viktor Gyokeres ngay đầu hiệp 2, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Viktor đã thi đấu xuất sắc trong hiệp một. Thế nhưng, cậu ấy cảm thấy bị đau ở cơ. Đó là lý do tôi quyết định rút Gyokeres ra sân. Chúng tôi phải chờ đợi kết quả kiểm tra y tế để biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương này”.